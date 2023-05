Oltenia trece mai repede de la cărbune la panouri solare

Astfel, până în 2026, din 10 cariere miniere vor rămâne 4, din 7 grupuri energetice vor rămâne 3 în rezervă, iar din cei 11.000 de angajați vor mai fi 4.500. Decizia de a opri activitatea companiei în actuala formă va pune o presiune foarte mare asupra economiei județului, deoarece ea este cel mai mare angajator și contributor la bugetul local. Sindicaliștii vorbesc deja despre acțiuni de protest, dar în cazul în care CE Oltenia nu va respecta planul, ea va trebui să returneze un ajutor de restructurare în valoare de 2,66 de miliarde de euro, ceea ce va însemna falimentul ei.

Negocieri cu ALRO pentru un nou grup

Conform documentului semnat cu Comisia Europeană, din anul 2026 nu va mai funcționa niciun grup termoenergetic, ceea ce înseamnă că producerea energiei pe bază de cărbune se va opri. Singura concesie făcută de Comisia Europeană, este păstrarea în rezervă până în 2030 a două grupuri de la termocentrala Rovinari și unul de la Turceni, care ar mai putea fi repornite doar în cazul în care România va traversa o perioadă grea din punct de vedere energetic. În prezent, sunt în curs de desfășurare negocierile cu ALRO Slatina pentru constituirea unei societăți pe acțiuni în vederea construirii unui grup energetic pe gaze, cu o putere instalată de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui grupurile energetice pe cărbune.

Ce urmează

Măsurile de restructurare care vizează închiderea/conservarea perimetrelor miniere se află în diferite stadii de implementare. Astfel, pentru perimetrele miniere Peșteana, Lupoaia și Husnicioara există Planuri Tehnologice de Încetare a Activității înaintate la Ministerul Energiei pentru a fi aprobate în Comisia Tehnico-Economică. Pentru perimetrele miniere Jilț Sud, Tismana, Jilț Nord există în curs de derulare procedura pentru selecția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Planurilor Tehnologice de Încetare a Activității. Carierele Complexului Energetic Oltenia se închid și se ecologizează conform Planului de restructurare aprobat, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național.

De la lignit, la fotovoltaice

Conform planului de restructurare, producția de energie pe bază de cărbune se va înlocui cu cea produsă cu ajutorul soarelui. În anul 2022, au fost constituite 4 societăți mixte pe acțiuni, în parteneriat cu OMV Petrom (contribuție capital social 50% OMV Petrom și 50% CE Oltenia), pentru construirea a 4 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 455 MW la Ișalnița, Rovinari, Tismana 1 și Tismana 2, pe depozitele închise de zgură și cenușă și pe haldele interioare. În anul 2023, au fost constituite alte 5 societăți pe acțiuni, în parteneriat cu Tinmar Energy, pentru construirea a 4 parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de circa 280 MW pe depozitele de zgură și cenușă de la Rovinari și Turceni, precum și pe haldele exterioare Pinoasa și Bohorelu și a unui grup energetic pe gaze naturale de 475 MW la Turceni.

Profit cu ajutorul banilor de la stat

Complexul Energetic Oltenia, companie controlată de Ministerul Energiei, a înregistrat anul trecut un profit net de 3,6 miliarde de lei, dar acest nivel de profit a fost determinat în principal de banii veniți de la buget sub formă unui ajutor de salvare (1,24 de miliarde de lei) și un ajutor de restructurare (2,67 de miliarde de lei). În acest an, complexul a mai primit un ajutor de stat în valoare de 449 de milioane de lei, banii fiind folosiți pentru finanţarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2022. Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a primit ajutoare de stat sub formă de granturi în valoare de 776,4 milioane euro pentru achiziţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹