România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani

Cifrele arată că România este pe plus cu 72,38 miliarde de euro, conform datelor Ministerul Finanțelor, pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2025. Autoritățile sunt încrezătoare că fondurile atrase vor crește în 2026, estimându-se că vor ajunge la 15 miliarde de euro, în condițiile în care la sfârșitul lunii februarie sumele încasate totalizau aproape 2,50 miliarde de euro. În 2025 România a atras doar 9 miliarde de euro. Marea miză pentru acest an sunt fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde la începutul lunii martie autoritățile reușiseră să atragă 10 miliarde de euro dintr-un total de 21 de miliarde de euro. Practic, ele mai au la dispoziție doar șase luni pentru a încerca să atragă cât mai mulți bani din cei 11 miliarde de euro rămași. La sfârșitul lunii august, când vom trage linie la PNRR, vom face bilanțul acestui proiect și vom vedea cât de suprarealiste au fost promisiunile guvernanților.

Cele 108,28 miliarde de euro primite în total de la UE, în 19 ani, au fost ajuns prin programele derulate în cadrul exercițiilor financiare multianuale ale UE și prin Programul NextGenerationEU dedicate revenirii economiilor după criza de Covid.

Fonduri europene din CFM 2007-2013

Din Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007-2013, am primit fonduri de euroopene de 36,685 miliarde de euro, însemnând o rată de absorbție de aproape 92% din banii puși la dispoziție de UE. În această sumă sunt incluse și cele 2,75 miliarde de euro, fonduri de preaderare, care au fost absorbite de România după 1 ianuarie 2007. România a ratat astfel absorbția a circa 4 miliarde de euro din fondurile UE alocate în perioada de programare 2007-2013, bani care puteau fi luați până la finalul anului 2015.

Fonduri europene din CFM 2014-2020

Din Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2014-2020, România a primit 51,56 miliarde de euro, ceea ce a reprezentat o rată de absorbție de circa 97% din sumele alocate țării de la bugetul UE.

Datele Ministerului Finanțelor arată că România a ratat absorbția a aproximativ 1,5 miliarde de euro din fondurile de europene alocate în CFM 2014-2020. Acești bani puteau fi atrași până la finalul anului 2023.

Cifră - 5,5 miliarde de euro au totalizat fondurile europene ratate de România în exercițiile financiare ale UE 2007-2013 și 2014-2020

Fonduri europene din CFM 2021-2027

Din Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, România a încasat 13,50 miliarde de euro, reprezentând o rată de absorbție de 26,8% din totalul alocat de 50,374 miliarde de euro, la finalul anului 2025. Din acești bani, 7,3 miliarde de de euro sunt fondurile structurale și de coeziune, alocate prin Politica de Coeziune a UE, bani pe care România îi atrage prin opt programe naționale gestionate direct de Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene (MIPE) și opt programe regionale (câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării), gestionate direct de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), constituite ca organisme de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate sub controlul indirect al aleșilor locali (consilii județene și locale).

Pentru a atrage și diferența de bani pusă la dispoziția sa prin Politica de Coeziune, România mai are timp până pe 31 decembrie 2029.

Finanțările NextGenerationEU 2021-2023

Prin Programul NextGenerationEU 2021-2023, România a încasat fonduri nerambursabile în valoare de 6,52 miliarde de euro. În acest program sunt incluse fondurile din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar pe lângă cele 6,52 miliarde de euro fonduri nerambursabile, țara noastră a mai primit împrumuturi în valoare de 4,3 miliarde de euro. Prin PNRR țara noastră are la dispoziție granturi de 13,6 miliarde de euro și credite de 8 miliarde de euro, iar termenul-limită pentru absorbția lor este finalul lunii august.

Atragerea Fondurilor din Politica de Coeziune, un mare semn de întrebare

Potrivit centralizării realizate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la 30 ianuarie 2026 niciunul din proiectele derulate în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027 nu avea un grad de absorbție care să atingă măcar 50%. Cel mai bine stăm la atragerea fondurilor alocate transporturilor, unde ne apropiem de un grad de 50%, iar cel mai prost stăm la programul de digitalizare, unde am atras ceva mai puțin de 15% din fonduri. Gradul de absorbție al celor opt programe se prezintă astfel:

Programul Transport - Din totalul de 4,6 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 2,1 miliarde de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 45,8% (cu tot cu avansuri).

Programul Dezvoltare Durabilă - Din totalul de 4 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 1,5 miliarde de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 37,6%.

Programul Educație și Ocupare - Din totalul de 3,4 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 590 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 16,9%.

Programul Incluziune și Demnitate Socială - Din totalul de 3,3 miliarde de euro alocați de UE, România a primit în total 876 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 26%.

Programul Sănătate - Din totalul de 2,2 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 358 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 15,7%.

Programul Tranziție Justă - Din totalul de 2,1 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 739 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 34,5%.

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare - Din totalul de 1,6 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 236 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 14,3%.

Programul Asistență Tehnică - Din totalul de 457 milioane de euro alocați de UE, România a primit 88 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 19,2%.

Pe regiuni de dezvoltare, absorbția fondurilor din Politica de Coeziune 2021-2027 se prezintă după cum urmează:

PR Nord-Est - Din totalul de 1,45 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 191 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 13,1%.

PR Sud Muntenia - Din totalul de 1,31 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 199 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 15,2%.

PR Sud Est - Din totalul de 1,23 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 157 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 12,7%.

PR Nord-Vest - Din totalul de 1,19 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 270 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 22,6%.

PR Centru - Din totalul de 1,15 miliarde de euro alocați de UE, România a primit 151 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 13,2%.

PR Sud-Vest Oltenia - Din totalul de 997 milioane de euro alocați de UE, România a primit 125 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 12,5%.

PR Vest - Din totalul de 981 milioane de euro alocați de UE, România a primit 185 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 18,9%.

PR București-Ilfov - Din totalul de 586,5 milioane de euro alocați de UE, România a primit 109 milioane de euro, cu tot cu avansuri. Rata de absorbție: 18,6%.

