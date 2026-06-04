Sabrina Voinea, cercetată de poliție după ce și-ar fi agresat iubitul. Ce s-ar fi întâmplat la Lia Manoliu

Sabrina Voinea, în centrul unei anchete. Iubitul gimnastei a depus plângere la poliție

Un nou scandal lovește gimnastica românească. Sabrina Voinea, una dintre cele mai cunoscute sportive ale noii generații, este cercetată de poliție după ce iubitul său, gimnastul Șerban Cotîrlan, a depus o plângere în care o acuză că l-ar fi agresat fizic în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București. Cazul a ajuns în atenția autorităților, iar Federația Română de Gimnastică a transmis deja o primă reacție.

Sabrina Voinea, în centrul unei anchete după acuzații de agresiune

Gimnasta Sabrina Voinea, legitimată la CSM Constanța și componentă a lotului național, este vizată de o anchetă a Poliției Capitalei după ce un tânăr de 19 ani a reclamat că a fost agresat fizic de aceasta.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sesizarea a fost depusă miercuri la Secția 9 Poliție.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani”, a transmis DGPMB.

Conform autorităților, incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict spontan între cei doi.

„Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecţie extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri”, au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

În prezent, cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Cum ar fi izbucnit conflictul dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan

Potrivit unor martori citați de Golazo.ro, tensiunile dintre cei doi ar fi pornit după ce Sabrina Voinea s-ar fi arătat nemulțumită că iubitul său nu își făcea suficient timp pentru relație.

Sursele susțin că discuția ar fi degenerat rapid, iar sportiva ar fi trecut de la reproșuri și jigniri la agresiuni fizice.

„Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”.

Martorii susțin că episodul nu s-ar fi încheiat după primele lovituri. Șerban Cotîrlan ar fi mers ulterior la recepția Hotelului Sport pentru a-și recupera câteva lucruri, însă conflictul ar fi continuat și în acel moment.

„Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut,” a relatat un martor citat de golazo.ro..

Acuzații privind noi agresiuni și existența unor probe video

Potrivit acelorași surse, la câteva ore după primul incident, tânărul ar fi încercat din nou să plece, însă ar fi fost împiedicat de sportivă.

„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei (n.r. - Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc”.

Martorii afirmă că în zona hotelului și în interiorul Complexului Sportiv Lia Manoliu există camere de supraveghere care ar putea surprinde momentele respective.

„La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”.

Șerban Cotîrlan ar fi mers la Medicină Legală

După incident, gimnastul ar fi apelat la Institutul Național de Medicină Legală pentru obținerea unui certificat medico-legal.

„A mers la INML, apoi a depus plângere la o secție de poliție. Nu vrea ca lucrurile să rămână așa. Așteaptă eliberarea certificatului medico-legal și apoi va vedea ce măsuri va lua”.

Documentul ar putea reprezenta una dintre probele importante în ancheta aflată acum în desfășurare.

Reacția Federației Române de Gimnastică

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a condamnat ferm orice formă de violență și a precizat că instituția urmărește evoluția cazului.

„Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii.

În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS,” a explicat Ioan Suciu pentru Digisport.

Ce spune conducerea Complexului Sportiv Lia Manoliu

Directorul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, Florin Oancea, a confirmat existența incidentului, însă a precizat că niciun angajat al instituției nu a asistat direct la desfășurarea acestuia.

„Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban, am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră.

Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport. Nu am primit solicitări, până în acest moment, din partea Poliției pentru înregistrările video,” a precizat Oancea pentru sport.ro.