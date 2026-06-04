Eugen Tomac anunță planul pentru noul Executiv: Voi prezenta un guvern tehnic, o echipă de specialiști!

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a afirmat că România are nevoie de responsabilitate, pentru ca investițiile să continue, reformele să producă rezultate, iar instituțiile statului să recâștige încrederea cetățenilor.

„Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează”, a spus Tomac.

Eugen Tomac a anunțat că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști” și a precizat că își dorește formarea unui guvern tehnic, nu politic.

„Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, a declarat premierul desemnat.

El a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Tomac a mai afirmat că va menține direcția europeană a României, va consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și va susține rolul țării în NATO.

„Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate”, a spus Tomac.

Premierul desemnat a menționat și competitivitatea economică, fondurile din PNRR și aderarea la OCDE printre obiectivele importante ale viitorului Executiv.

„Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat”, a declarat el.

Eugen Tomac a mai spus că garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne „o obligație fundamentală” a statului român, în contextul războiului de la graniță.

„Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali”, a mai spus Eugen Tomac.

Cine este Eugen Tomac: Politicianul născut în Ucraina care ar putea conduce Guvernul României

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru și pentru formarea noului Guvern. Deși nu conduce un partid mare și nu este una dintre figurile dominante ale politicii de la București, politicianul și-a construit în ultimele două deceni o carieră constantă.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele (astăzi în regiunea Odesa din Ucraina), într-o familie de români basarabeni. A venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit etnicilor români din afara granițelor și a studiat istoria la Universitatea din București.

Înainte de a intra în politică, a activat ca jurnalist și cercetător, colaborând cu publicații și instituții media precum TVR, Radio România Cultural și revista Magazin Istoric. Această origine basarabeană a devenit ulterior unul dintre elementele definitorii ale carierei sale politice.

Tomac a intrat în cercul politic apropiat fostului președinte Traian Băsescu în anii 2000. A ocupat funcții în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, devenind una dintre vocile cele mai active pe tema drepturilor românilor din diaspora și a comunităților istorice din Republica Moldova, Ucraina și Balcani. A fost consilier prezidențial și ulterior secretar de stat, iar în 2012 a intrat în Parlamentul României ca deputat.

Ascensiunea sa este strâns legată de PMP, formațiunea creată în jurul fostului președinte Băsescu. Tomac a devenit pentru prima dată președinte al PMP în 2015 și a revenit ulterior în fruntea partidului, fiind considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori politici ai fostului șef al statului. De-a lungul anilor, a rămas una dintre figurile constante ale formațiunii, chiar și după declinul electoral al PMP.

În 2019, Tomac a fost ales europarlamentar, iar în 2024 și-a reînnoit mandatul. În prezent activează în Parlamentul European, unde s-a remarcat în special pe dosarele privind Republica Moldova, Ucraina, influența Rusiei în Europa de Est și drepturile comunităților românești din afara granițelor. În intervențiile sale europene a avut frecvent poziții critice față de Kremlin. Totodată a susținut apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.Spre deosebire de mulți politicieni români care și-au construit notorietatea pe teme economice sau administrative, Tomac și-a concentrat mare parte din carieră pe câteva subiecte specifice:

relația României cu Republica Moldova;

drepturile românilor din diaspora;

integrarea europeană;

combaterea influenței Rusiei în regiune;

proiectul unirii României cu Republica Moldova.

Acest profil l-a făcut mai cunoscut în mediile diplomatice și europene decât în politica internă de zi cu zi. Într-o politică dominată de lideri care au ajuns rapid în prim-plan, Eugen Tomac reprezintă un caz diferit. A pornit dintr-un sat românesc din sudul Basarabiei, a trecut prin administrația dedicată diasporei, Parlamentul României și Parlamentul European și a rămas constant asociat temelor identitare și europene.

(sursa: Mediafax)