România ar putea rămâne fără service-uri auto, după falimentele de pe piața RCA

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a transmis o solicitare către Guvern și Parlament pentru schimbarea legii de funcționare a Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), astfel încât plățile să fie făcute printr-un alt mecanism, cu celeritate. Industria de reparații auto din România este grav afectată în prezent, pentru că despăgubirile au ajuns abia la nivelul lunii aprilie 2022, adică au un decalaj de un an, pentru City Insurance, iar în curând se vor adăuga și despăgubirile pentru Euroins.

Cele patru falimente ale liderilor de piață din domeniul asigurărilor RCA - Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins - care au avut loc în ultimii ani, au dus la falimentul service-urilor auto, conform COTAR, asociația susținând că FGA a ajuns cu plata despăgubirilor abia la nivelul lunii februarie 2022. Situația s-a agravat în ultimii 2 ani, după falimentarea City Insurance și Euroins, asigurători care împreună reprezentau aproape 80% din piața RCA.

Service-urile auto spun că sunt afectate de întârzierea plăților pe care acest Fond de Garantare ar fi trebuit să le facă astfel încât să elimine problemele legate de falimentul City Insurance. COTAR atrage atenția și asupra faptului că peste o lună, FGA va trebui să înceapă și plățile pentru polițele Euroins, dar deja sunt probleme grave cu cele neplătite din urmă, după falimentul City Insurance și banii vin foarte greu. Practic, într-un an și jumătate FGA a făcut plăți doar pentru cinci luni, iar ritmul s-ar putea încetini, în noile condiții, în loc să se accelereze.

Mai rău decât la City Insurance

De cealaltă parte, service-urile auto se plâng de faptul că FGA plătește despăgubiri în condiții mai dezavantajoase decât City Insurance sau Euroins. „Atragem atenția asupra pericolului ca industria de reparații auto să fie băgată în faliment prin acest ritm al plăților făcute de FGA. În prezent, industria de reparații auto are peste 140.000 de dosare de daună nedespăgubite nici de City Insurance, nici de FGA, și peste 160.000 de dosare de daună neachitate de Euroins și nedespăgubite de FGA. Cele aproximativ 300.000 de dosare de daună neachitate încă de FGA sunt în valoare de 600 de milioane de euro, la care se adaugă costurile judiciare, onorariile avocaților și dobânzile bancare. În realitate, paguba produsă industriei de reparații auto este de peste un miliard de euro, în timp ce prețul RCA a crescut cu 250% doar în ultimii 2 ani, și ar fi crescut și mai mult, dacă nu ar fi avut loc «înghețarea» prețurilor RCA pentru 6 luni”, explică reprezentanții COTAR.

Ritmul este conform procedurilor

FGA a transmis că plățile se fac zilnic și s-a ajuns acum la nivelul lunii aprilie 2022, dar tot rămâne un decalaj de un an. În acest timp, service-urile auto spun că au avut de plătit reparațiile, angajații, furnizorii, taxele, impozitele și utilitățile, iar neplata despăgubirilor pe care le așteptau de la FGA îi bagă în faliment. „FGA face plăți în fiecare zi. Datele oficiale sunt în transparență, prezentate pe site. Suntem la nivelul lunii aprilie 2022 cu alocarea, în condițiile în care am înregistrat cereri de plată începând cu septembrie 2021. FGA este o schemă de garantare pentru protejarea creditorilor de asigurare, indiferent dacă sunt persoane fizice, service-uri etc. Cererile de plată se soluționează în ordinea primirii și înregistrării”, spun reprezentanții Fondului.

În primă fază, FGA a înregistrat un număr de 260.764 de cereri de plată, însă ca urmare a unui proces intern de verificare, un număr de 10.072 de cereri de plată au fost închise ca dubluri sau atașate altor cereri de plată înregistrate anterior.

„De la începerea plăților pentru primul faliment cu impact semnificativ, respectiv, societatea Astra Asigurări SA-luna mai 2016 și până la 31 Martie 2023, FGA a efectuat plăți în contul creditorilor de asigurări ai societăților menționate, în sumă de cca.: 1,86 miliarde lei. Astfel, FGA a achitat despăgubiri în sumă de: 557,8 mil lei-Astra SA 503,8 mil lei-Carpatica Asig SA 8,9 mil lei-Forte SA 9,1 mil lei-Certasig SA 782,5 mil lei, din care, 179,1 mil lei în perioada 1 ianuarie-31 martie 2023-City Insurance SA Pentru City Insurance SA, FGA a înregistrat un volum de 256.058 cereri de plată. Dintre acestea, au fost avizate în Comisia Specială a FGA, un număr de 82.530. În cazul societății Euroins SA, FGA va putea iniția plățile, conform legii, începând cu 17 Mai 2023. Mai multe date referitoare la situația statistică a acestei societăți puteți regăsi la: Euroins SA, date la 23 Aprilie 2023 – www.fgaromania.ro”, arată reprezentanții Fondului de Garantare.

Polița RCA a crescut cu 71%

COTAR acuză FGA de o-ntârziere nejustificată a plăților și invocă inclusiv raportul ASF privind Evoluţia Pieţei de Asigurări în primele 9 luni ale anului 2022, ultimul raport pentru anul 2022, în care se regăsește concluzia că la finalul primelor nouă luni ale anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nivelul daunei medii a crescut cu 5%, în timp ce prima medie RCA a crescut cu 71%.

„Conform datelor ASF, prima RCA medie a crescut de 14 ori mai mult decât dauna medie. Această concluzie ar trebui avută în vedere de către toți cei care aleg să învinovățească unitățile reparatoare și păgubiții din România, în loc să-și recunoască vina sau măcar să încerce cu bună-credință găsirea unor soluții la criza pe care au creat-o”, transmite confederația transportatorilor. Reprezentanții confederației mai spun că există riscul generării în piață a unui număr foarte mare de șomeri din service-urile care vor da faliment, de unde va rezulta și o scădere a încasărilor de taxe și impozite la bugetul statului.

COTAR atrage atenția asupra faptului că peste 5.000 de unități reparatoare care au colaborat cu City Insurance și Euroins sunt în risc de faliment, din cauza întârzierilor de plată ale Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA).