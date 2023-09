Americanii importă Salam de Sibiu, dar din porc „străin”

Anunțul FSIS privind selectarea companiilor vine după ce misiunile de audit realizate de aceasta au concluzionat că sistemul românesc de inspecţie a cărnii şi produselor din carne este organizat astfel încât să ofere controlul final, supravegherea şi aplicarea legislaţiei. Potrivit informațiilor publicate de partea americană, companiile Cris-Tim și Salbac au fost autorizate să exporte celebrul Salam de Sibiu pe piața din SUA, în timp ce firmele Scandia Food și Vascar vor exporta conserve de carne, având ca furnizor de carne autorizat compania Smithfield. Cei doi producători de Salam de Sibiu vor trebui să facă dovada că se aprovizionează cu materie primă eligibilă provenită de la abatoare din alte state membre UE care nu se confruntă cu pesta porcină africană. Pe lângă această listă transmisă de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) către agenția americană pentru avizare, au fost trimise și modelele de etichete și certificate de export, conform cerințelor USDA - FSIS și Serviciului de Inspecţie pentru Sănătatea Animalelor şi a Plantelor din cadrul Ministerului american al Agriculturii (USDA-APHIS).

Pesta porcină africană ne-a scos de pe piață

Apărută în urmă cu șase ani, pesta porcină africană (PPA) a ucis peste un milion de porci (circa un sfert din efective), iar despăgubirile acordate crescătorilor au fost de peste un miliard de lei. Decimarea efectivelor a făcut ca astăzi România să-și asigure necesarul de consum în proporție de 80% din importuri. Marea problemă este generată de gospodăriile țărănești care nu respectă deloc normele de biosecuritate, răspândind virusul, spune Dana Tănase, președinta Asociației Române a Cărnii (ARC). „Nimeni nu spune să nu crești unul, doi porci în gospodăria proprie, dar când tu ai zeci de porci cum poți justifica acest lucru invocând consumul propriu. Acești crescători nu respectă nicio regulă. În continuare se organizează târguri neautorizate, carnea se vinde din portbagaj, nerespectându-se condițiile sanitar-veterinare minime”, a declarat pentru cotidianul Jurnalul reprezentanta ARC.

800.000 de gospodării țărănești cresc porci în România

Legea porcului, ciuntită de deputați

Pentru eliminarea virusului, sunt țări care au decis să limiteze numărul porcilor crescuți în gospodăriile țărănești. Un caz este Bulgaria care a hotărât să limiteze la trei numărul lor, iar efectul s-a văzut, țara vecină reușind practic să scape de pesta porcină africană. O astfel de măsură s-a propus și la noi, dar ea a fost eliminată. Măsura apărea în Legea 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România (cunoscută sub numele de Legea porcului) care a fost promulgată de preşedintele României în luna mai a acestui an în forma adoptată de Camera Deputaţilor la data de 19 aprilie 2023. Din textul final al legii au fost eliminate mai multe prevederi importante care aveau scopul de a bloca răspândirea virusului. Astfel, în forma inițială, proiectul de lege prevedea pentru gospodăriile țărănești limitarea numărului de animale care putea fi crescut în gospodărie, interzicerea reproducerii, hrănirea cu resturi alimentare şi amenajarea unui vestiar în proximitatea coteţului etc.

Potrivit ultimelor date centralizate de ANSVSA, pesta porcină africană este prezentă în 190 de localităţi din 21 de judeţe, fiind active 481 de focare. De la prima semnalare a virusului PPA în iulie 2017 şi până în prezent au fost uciși peste 1,6 milioane de porci, iar 7.259 cazuri au fost semnalate la mistreţi.

Norme dure pentru legea porcului

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară (ANSVSA) a decis să înăsprească condițiile pe care trebuie să le îndeplinească transporturile de porcine vii și a pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a legii porcului. Astfel, animalele vor putea fi comercializate numai dacă vor putea fi identificate, măsura aplicându-se inclusiv pentru exploatațiile neprofesionale. „Animalele se identifică prin aplicarea unei crotalii auriculare cu cod individual, în conformitate cu prevederile secţiunii A din anexa nr. 1 la Norma sanitar-veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, şi se înregistrează în Baza Naţională de Date, denumită în continuare BND”, precizează proiectul de ordin. În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, proprietarii exploatațiilor comerciale de porcine autorizate vor trebui să elaboreze un plan de urgență pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană, în vederea aprobării lor în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor. Pentru eradicarea acestui virus, ANSVSA a încheiat și un protocol cu Academia de Studii Agricole și Silvice (ASAS) în vedere demarării unor cercetări pentru descoperirea unui vaccin.

Crescătorii de porci sunt obligați să-i declare la primărie. Ei trebuie crotaliați, dar medicul veterinar nu poate intra în curtea omului ca să verifice cum este respectată legislația. Se vând porci neînregistrați, sunt transportați cum mașinile personale dintr-o localitate în alta fără documente de transport, se taie fără a se face analize, se fac târguri neautorizate unde carnea se vinde în condiții de evul mediu. Noi cerem din 2017, de când a apărut pesta porcină africană la noi, ca autoritățile să ia măsuri pentru impunerea unui control strict în ceea ce privește creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar efectele s-au văzut.

Dana Tănase, președinta ARCA

››› Vezi galeria foto ‹‹‹