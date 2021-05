Scafandri înecați cu fonduri europene

Programul pentru lărgirea plajelor pe litoralul românesc este îndoliat de moartea unor specialiști angajați în proiect. În urmă cu patru săptămâni, în 9 aprilie, a fost raportat decesul a doi scafandri care efectuau lucrări subacvatice în largul mării. Blocul Național Sindical dezvăluie mașinații suspecte și nereguli în licitațiile pentru proiectele de mediu finanțate cu fonduri europene. Normele de protecție și calificare a personalului pentru lucrările subacvatice sunt ignorate, există oricând posibilitatea repetării unor drame.

O știre de presă anunța acțiunea eșuată de salvare a doi scafandri care verificau un perimetru de nisip în dreptul plajei din Eforie Nord. Detaliile cazului dramatic precizează că scafandrii erau echipați corespunzător și aveau asistență de la suprafață, iar buteliile dispuneau de oxigen. La un moment dat, ei nu au mai răspuns la semnalele supraveghetorului de la suprafață care a dat alarma. Intervenția de urgență, la care au participat pompieri, scafandri, un elicopter, medici, a avut un final nefericit. Cele două victime au fost aduse la mal, cu stop cardio-respirator, au fost resuscitate mai bine de o oră, fără rezultat. Echipajul medical de intervenție i-a declarat pe pacienți decedați. Știrea de presă preciza că cei doi bărbați care și-au pierdut viața erau angajați de firma care se ocupa de monitorizarea biodiversității în cadrul proiectului de amenajare a plajelor din Eforie. Firma respectivă era SC AON. Ziariștii menționau că scafandrul cu vârsta de 54 de ani era unul dintre cei mai experimentați din România, iar colegul mai tânăr, de 32 de ani, avea calificare de biolog marin, asistent la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cazul morții misterioase a celor doi scafandri este anchetat de Paza de Coastă, nefiind disponibile până acum informații din dosar.

CORUPȚIA UCIDE DIN NOU!

Până să fie terminată ancheta privind decesul scafandrilor, o pistă nouă de abordare a cazului de la Eforie este deschisă de dezvăluirile făcute de Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical. În conferința de presă de la BNS, din 15 aprilie, a fost prezentat un istoric al evenimentelor care au condus la moartea celor doi scafandri, concluzia fiind drastic sintetizată: corupția ucide din nou! În evoluția acestui caz dramatic, primul pas greșit a cântărit greu. În 22 noiembrie 2018, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral lansează prin SEAP anunțul de licitație pentru Servicii de monitorizare a biodiversității și calității apei pentru proiectul „Reducerea eroziunii costiere-faza ll (2014-2020). Caietul de sarcini conține, potrivit analizei BNS, prevederi contrare normelor legale specifice în vigoare în trei domenii esențiale pentru siguranța activității: certificările tehnice și profesionale; acreditările firmelor participante; personalul calificat al acestora-scafandri.

Certificări pentru agrement, în locul celor profesionale!

Firmele interesate să participe la licitația pentru obținerea contractului cu o valoare substanțială - 20.927.083 lei (circa 4,5 milioane euro), fără TVA - se adresează singurei entități din România care poate să clarifice condițiile legale în baza cărora se pot desfășura activități de natură comercială sub apă. Conform legii, Centrul de Scafandri - UM 02145, din structura Ministerului Apărării Naționale, este unic organ de brevetare a scafandrilor și de autorizare și inspectare a activităților subacvatice cu scafandri. Prin comunicări scrise, UM 02145 clarifică faptul că sunt interzise lucrările sub apă dacă firmele nu îndeplinesc condițiile prevăzute în normele specifice emise prin HG 350/1993 și Ordine ale Ministrului Apărării Naționale. Mai mult, Bogdan Dumitrescu, comandantul UM 02145 Constanța, precizează fără echivoc, la începutul anului 2019, faptul că brevetele de scafandri eliberate de organizațiile PADI, NAUI, SSI sunt pentru activități recreaționale (sportive și de agrement) și nu pot face obiectul unor proceduri de recunoaștere, deoarece nu sunt documente eliberate de autorități naționale care să ateste o calificare profesională. Or, caietul de sarcini al licitației dă undă verde de admitere ca parte contractantă firmelor care aveau scafandri cu brevete eliberate de PADI, NAUI sau echivalent. Deci, în locul scafandrilor acreditați și atestați profesional pentru lucrări sub apă, compania angajatoare deschide poarta pentru cei brevetați la nivel de agrement și hobi. Scuba-scuba! Brevetele recreaționale se obțin contra cost, după câteva ședințe de instruire, și permit accesul la închirierea de echipament de scufundare.

SESIZARE LA DNA

Lumea firmelor calificate pentru a putea face exigențelor legale pentru asemenea activități este restrânsă. La fel și scafandrii cu atestări profesionale sunt o comunitate relativ mică. Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și a Salvamarilor, afiliată la BNS, este singura structură profesională din domeniu, cu grad de reprezentativitate. În opinia ANSPS, exprimată în conferința de presă din 15 aprilie 2021, o încrengătură de relații și interese a stat la baza elaborării unui caiet de sarcini neconform și orientat către un câștigător cert –SC AON. Ca urmare, ANSPS a sesizat în scris, în 27 ianuarie 2020, Direcția Națională Anticorupție Constanța. În sesizare se semnalează încălcări ale legislației penale prin săvârșirea de infracțiuni care intră în competența DNA, sunt date nume, relații de afaceri care puteau constitui la vremea respectivă suficiente motive pentru declanșarea unei investigații care să ducă la stârpirea din fașă a unei operații de atribuire „cu dedicație” printr-o pseudo-competiție ridicată pe SEAP, ca acoperire de legalitate. DNA a lăsat sesizarea la „dospit”. După o audiere ca martor a celui care a semnat sesizarea, în martie 2020, nu s-a mai întâmplat nimic. Doar că SC AON a fost declarată în iunie 2020 câștigătoarea licitației, așa cum era programat să se întâmple.

„În spatele tragediei de la Eforie stă un șir de abuzuri. Firma care făcea scufundări cu cei doi bărbați care au murit nu avea autorizație de la Autoritatea Navală Română, nici permis de lucru de la Căpitănia Zonală Constanța. Firma nu a avut o echipă complexă de intervenție la fața locului. Sunt în pericol programe de circa un miliard de lei fonduri europene prin ilegalitățile la aceste contracte”

Dumitru Costin, liderul BNS

REPLICA SC AON

„Scafandrii morți nu erau angajații noștri”

Firma vizată de acuzele BNS, Societatea de Cercetare Biodiversitate și Ingineria Mediului AON SRL, precizează că cei doi scafandri morți în 9 aprilie nu erau angajații ei. Lucrările de scufundare au fost subcontractate cu o firmă specializată - Subseatec Mangalia. Administratorul acesteia, Marian Matei, unul din scafandrii decedați, avea obligația supravegherii lucrării subacvatice. Dr. biolog Adrian Strugaru avea un contact de drepturi de autor cu AON.

