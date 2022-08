Scandalul podului pericol public din Argeș

Deși este considerat „pericol iminent”, unii şoferi ignoră restricţiile rutiere şi traversează podul cu maşinile. Edilul susţine că oamenii legii nu își fac treaba și dau amenzi după bunul plac, sancționând numai localnicii, nu și pe șoferii de TIR care încalcă restricțiile.

Localnicii respectă restricţiile, dar TIR-urile trec

Din data de 15 mai, anul acesta, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A., administrator al drumurilor județene, a dispus închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B Leordeni – Căteasca, pe perioadă nederminată. Podul este un pericol iminent și trebuie reparat. Deși restricția a fost anunțată și au fost montate indicatoare care atenţionează că podul este închis, unii șoferi ignoră interdicția de circulație.

„Este problema Poliţiei şi a Consiliului Judeţean. Da, într-adevăr, drumul care ar trebui să fie închis este închis doar pentru unii. Este aceeaşi manieră în felul de a trata de către cei de la Poliţie. Problema este că cetăţenii din comună nu au curaj să treacă cu utilajele agricole să îşi lucreze pământul, să îşi ducă cerealele la baza agricolă de la Leordeni pentru că respectă restricţiile, dar TIR-urile trec. Localnicii sunt afectaţi de restricţie, mai ales cei care au recoltat cerealele. Nu au putut să meargă la Leordeni de teamă că îi amendează Poliţia. Ei respectă semnul, alţii nu! Nu există un astfel de caz decât la Căteasca, ca un semn de circulaţie să nu fie respectat. Mergeţi peste tot să vedeţi!” spune primarul comunei Căteasca, Liviu Năstase.

Drumul comunal, folosit ilegal ca rută ocolitoare

Edilul spune că dacă vreun localnic încalcă interdicţia este amendat, pe când şoferii de TIR care circulă pe podul închis scapă nedepepsiţi. Primarul susţine că sunt camere de supraveghere care pot demonstra că restricţia este încălcată în mod constant de transportatori.

„Supărarea mea vine de la faptul că ne tratează diferenţiat. Pe localnici îi amendează, iar pe şoferii de TIR, nu! Cine este curios poate să ia camerele (n.r. imagini de pe camerele de supraveghere) să vadă câte TIR-uri trec şi să verifice câte amenzi s-au dat”, a mai spus primarul Liviu Năstase.

Primarul comunei Căteasca susţine că din cauza interdicţiei de la pod, în comună mai este încălcată o restricţie rutieră importantă, pe un drum comunal, acolo unde au voie să circule numai autovehicule cu o capacitate mai mică de 7,5 tone.

„Problema mea cea mai gravă este că se circulă la fel, deşi sunt restricţii, şi pe DC 105. Este un drum care nu are infrastructură de drum judeţean, straturile de asfalt sunt mult mai subţiri, dar trec TIR-urile într-o veselie. Am cheltuit 3 de miliarde (n.r. lei vechi) anul acesta să-l repare. Am făcut câteva reparaţii, am acoperit gropile. E o circulaţie fantastică acolo! Indicatoarele au fost puse de primărie pentru maşini cu tonaj de peste 7,5 tone. Este bun simţ că pot să circule microbuze, dubiţe, dar unii cu TIR-uri ocolesc podul închis şi o iau pe drumul comunal, chiar dacă acolo sunt restricţii de 7,5 tone. Au variante ocolitoare pe care nu le folosesc”, a explicat Liviu Năstase.

180 de amenzi în două luni şi jumătate

Chiar dacă sunt acuzaţi de primar că nu îşi fac datoria, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş susţin că au aplicat legea de fiecare dată când au descoperit că sunt încălcate restricţiile. Oamenii legii spun că au organizat acţiuni în zonă atât ziua, cât şi noaptea şi au sancţionat fiecare abatere.

„Din data de 15 mai, de când podul a fost închis circulaţiei, până pe data de 27 iulie au fost date 180 de sancţiuni, în valoare de peste 52.000 lei şi au fost reţinute 54 de permise pe o perioadă de 60 de zile. Amenzile au fost date atât de poliţişti din cadrul Serviciul Rutier Argeş, poliţişti de la Formaţiunea Rutieră Topoloveni, cât şi de la Secţia Rurală Leordeni. Au avut deseori acţiuni în zonă”, a declarat pentru Jurnalul Mădălina Epure, ofiţer de relaţii cu presa al IPJ Argeş.

Vor fi montate bariere

După ce au văzut că sancţiunile nu-i sperie pe şoferi, oamenii legii au înaintat o adresă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A., prin care solicită ca la pod să fie montate bariere. „Noi am demarat procedura pentru cumpărarea barierelor și vom bloca accesul total. Podul are acum doar indicatoare de restricţii de acces. Am făcut procedura, am dat în lucru. O să mergem să montăm, în prima fază, niște parapeți, iar în fața lor vom monta bariere. În funcție de cum vor fi gata, le montăm. Eu cred că într-o săptămână o să le montăm”, a declarat pentru Jurnalul Alina Nicolau, director general la Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A.

Garantat 50 de ani, „expirat” după 13

Podul peste Râul Argeş din comuna Căteasca este considerat de autorităţi pericol iminent, fiind afectată structura de rezistenţă, la 13 ani de când a fost finalizat. Lucrările au costat 21 de milioane de lei. Constructorii podului au dat, în anul 2009, o garanţie de 50 de ani. Acum sunt necesare lucrări de consolidare care ar costa 43 de milioane de lei, dar asocierea care a construit podul refuză să le efectueze.

Consiliul Judeţean Argeş i-a acționat în instanță pe liderul asocierii şi firmele participante, dar şi pe proiectat, pe dirigintele de şantier şi persoana care a verificat proiectul. Primul termen de judecată este în luna octombrie a acestui an, la Tribunalul Argeş.

Cât timp podul rămâne închis, şoferii trebuie să folosească următoarele rute alternative: D.N.7: Găeşti -Topoloveni - Piteşti -Al (Piteşti Est); Al (km.94) - DJ702G - cu varianta spre Piteşti: Căteasca - Coşeri - Catanele; Al (km.106) şi varianta spre Găeşti: DJ702G - Căteasca - Răteşti - Tigveni - Pătuleni - Pătroaia Deal - Potlogeni Deal - Ioneşti - DN61 - Găeşti.