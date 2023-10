Spitalul Găești e în pericol de închidere, pentru că medicii sunt hărțuiți

De un an și jumătate, spitalul e ținta unor scandaluri care par a nu se mai termina, în urma plângerilor depuse la diverse instituții de unul dintre angajați și de un grup de cetățeni. Un medic ginecolog deja a demisionat, pentru că nu a mai suportat hărțuirea continuă, iar alții nu vor să se angajeze la acest spital, din cauza scandalurilor permanente. Una dintre acuzațiile nefondate care au stat la baza acestor tensiuni este legată de încercarea directorului și a primarului de a privatiza spitalul, deși se poate dovedi că din punct de vedere legal nu ar fi posibil, instituția având mai multe proiecte cu finanțare din fonduri europene. În schimb, unitatea sanitară s-ar putea închide, dacă medicii și directorul vor pleca, în urma hărțuirii continue la care sunt supuși.

Medicul militar Laurențiu Belușică (col. r.) a preluat conducerea Spitalului Găești în anul 2020. Fostul manager se pensionase și era nevoie de un nou director, competent. De când spitalele sunt în subordinea primăriilor, se găsesc foarte greu medici și manageri care să fie dispuși să lucreze în localitățile mici. În anul 2018 deja exista o situație de criză, după ieșirea la pensie a fostului manager, unitatea sanitară fiind în pericol de a se desființa, dacă ar fi rămas fără conducere, fără medici și fără proiecte de dezvoltare și modernizare.

Laurențiu Belușică era chirurg la Spitalul Malaxa, din București, când a fost rugat să găsească pe cineva dispus să preia postul de manager la Găești. „Am sunat pe toată lumea, dar nimeni nu a vrut, timp de două săptămâni. Am întrebat inclusiv un medic de 52 de ani care nu a fost angajat niciodată și a refuzat. Așa m-am hotărât să accept eu acest post și am spus de la început că vreau să fiu lăsat să-mi fac treaba”, a declarat, pentru Jurnalul, managerul Spitalului Găești.

Se pune în pericol viața pacienților

De un an și jumătate, spitalul și managerul au făcut obiectul unui număr mare de plângeri depuse la mai multe instituții care au mers în control, dar acuzațiile s-au dovedit nefondate. „Toți suntem hărțuiți permanent, inclusiv eu. Toți am obosit și chiar avem treabă, avem intervenții chirurgicale, trebuie să avem grijă de pacienți. La DSP au fost depuse cinci plângeri, au mai fost trei la Casa de Sănătate, altele la Ministerul Sănătății, la Parchet, la Poliție, la Corpul de Control al Prim-ministrului și așa mai departe. ITM a venit de trei ori în control, într-un an, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria spitalului. Cele mai multe plângeri au fost făcute de un medic angajat la noi care este și singurul cu patru acuzații de malpraxis din partea pacienților, chiar dacă ulterior oamenii au renunțat la plângeri. Instituțiile care au venit în control nu au găsit nimic din ceea ce căutau. O singură dată s-a întâmplat să găsească altceva care nu era în regulă, cu un prejudiciu de 140 de lei, dintr-o eroare, dar nici măcar nu exista plângere pentru ceea ce au găsit”, a explicat Laurențiu Belușică.

Acesta este și chirurg la Spitalul Găești, fiind unul dintre cei mai buni din România. Dacă va fi până la urmă determinat să plece și vor mai pleca medici, spitalul s-ar putea închide. Medicii s-au plâns că au fost chiar agresați de unii dintre cei care au solicitat consultații.

Deficitul de personal se adâncește

Recent și-a dat demisia ginecologul Georgiana Hotăranu, care a declarat că se simte hărțuită și că nu mai suportă scandalul și controalele. Dar managerul mai spune că a-ncercat, în ultimul an, să aducă medici pentru acest spital, însă a fost refuzat de toți, din cauza scandalului continuu.

Managerul spune că ar mai fi nevoie de cel puțin cinci medici, mai ales pentru secțiile de chirurgie, ginecologie, dar nimeni nu-și dorește să lucreze într-un spital vizat permanent de atacuri, inclusiv din partea comunității locale. Pe de altă parte, mulți pacienți au refuzat să mai meargă la Spitalul Găsești, tot din cauza scandalurilor interminabile.

Acuzații false pe care găeștenii le cred

Una dintre acuzațiile false care au fost aduse conducerii Spitalului Găești este procesul de acreditare. De fapt este amânată procedura, din motive de organizare internă, nicidecum anulată. Acuzațiile referitoare la intenția de a privatiza spitalul nu se susțin, pentru că există mai multe proiecte în derulare care blochează o astfel de eventualitate.

A existat și un memoriu depus de un grup de cetățeni, la Consiliul Local Găești, în care au fost publicate inclusiv date personale ale pacienților care au fost internați la această unitate spitalicească, ceea ce este ilegal. Totuși, nicio instituție nu s-a autosesizat în legătură cu scurgerea de informații și publicarea datelor personale și medicale ale unor persoane.

În respectivul memoriu au fost introduse mai multe acuzații, printre acestea fiind și faptul că ar exista intenția managerului și a primarului de închidere și privatizare a spitalului. La întâlnirea semnatarilor memoriului cu membrii Consiliului Local, cei care au făcut plângerile au spus că s-ar intenționa transformarea spitalului în cămin de bătrâni, ceea ce unii găeșteni cred și acum, deși nu există niciun fel de dovadă a afirmațiilor făcute în spațiul public de semnatarii memoriului.

Explicația o dă chiar DSP: Primăria Găești și Spitalul Orășenesc au accesat și derulează 5 proiecte vizând reabilitarea termică, dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat și a secțiilor de spitalizare, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii electrice, de ventilație și de tratare a aerului, dotarea cu echipamente și materiale pentru reducerea riscului de apariție și dezvoltare a infecțiilor nosocomiale. Având aceste proiecte în derulare, legea nu permite încetarea activității sau privatizarea spitalului.

Conform legislației aplicabile proiectelor cu finanțare europeană, unitățile care accesează aceste fonduri nu își pot modifica forma de organizare sau profil.

DSP Dâmbovița

