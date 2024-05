Sponsorul lui Nicușor Dan, donatorul principal la partidul lui Dacian Cioloș

Omul de afaceri Florin Talpeș, unul dintre sponsorii, din ultimii ani, ai actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, figurează cu donații de 600.000 de lei făcute, în 2023, către partidul REPER, formațiune politică înființată de Dacian Cioloș. Talpeș a finanțat, anterior, cu donații, USR, pe vremea când acest partid era condus de Nicușor Dan. În 2019 și 2020, omul de afaceri a împrumutat fostul partid al lui Dacian Cioloș, „defunctul” PLUS, înghițit de USR, cu 594.000 de lei.

Un document publicat de Autoritatea Electorală Permanentă, privind situațiile financiare ale partidului REPER, formațiune politică înființată de Dacian Cioloș, după ce a demisionat de la conducerea USR, și în care și-au găsit „culcușul” politic unii dintre foștii miniștri ai cabinetului tehnocrat din 2016, devoalează faptul că unul dintre sponsorii lui Nicușor Dan a finanțat, anul trecut, la „greu” acest partid politic.

Este vorba despre raportul AEP privind Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), documentul centralizând finanțarea formațiunii în anul 2023. Conform acestui document, REPER a încasat, anul trecut, din cotizațiile membrilor de partid, suma totală de 80.715 lei. Însă, cea mai consistentă sumă a fost strânsă de REPER așa cum rezultă din „lista persoanelor care au făcut, în 2023, donații a căror valoare cumulată depășește zece salarii minime brute pe țară”.

Astfel rezultă că au donat pentru „finanțarea curentă a activității” REPER trei persoane fizice. Este vorba despre un anume Săvel Adrian Albu, cu o donație totală de 33.000 de lei, făcută la datele de 22 aprilie 2023 și 26 iulie 2023, despre cunoscutul afacerist Florin Talpeș, care a donat REPER suma de 600.000 de lei, la datele de 24 iunie 2023, 4 octombrie 2023 și 15 noiembrie 2023, dar și despre un alt om de afaceri, Ionuț Vasile Hidan, care a donat la data de 17 august 2023 suma de 148.431 de lei.

Suma totală a donațiilor primite, în această manieră, de REPER în 2023 se ridică la 781.431 de lei. Partidul lui Cioloș nu a realizat alte venituri anul trecut, conform actelor depuse la AEP de reprezentanții legali ai formațiunii, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

Numele omului de afaceri, în declarațiile de avere ale actualului candidat „de dreapta”

Florin Talpeș, donatorul principal al REPER, este un sponsor vechi al candidatului independent Nicușor Dan, susținut, pe de o parte, de Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei), dar și de REPER, pe de altă parte, pentru un al doilea mandat de primar general al Capitalei, la alegerile din 9 iunie 2024.

În 2016, Talpeș figura pe lista persoanelor fizice care au făcut, în acel an, donații către USR, a donat, la 20 aprilie 2016, suma de 111.500 de lei. USR era condus, la acel moment, de Nicușor Dan. Florin Talpeș apare și în declarațiile de avere ale lui Nicușor Dan, cu donații semnificate, chiar în momentul în care actualul primar general avea calitatea de deputat în Parlamentul României. Este vorba cel puțin despre o donație în cuantum de 194.000 de lei, respectiv de o donație în cuantum de 81.000 de lei. Nicușor Dan, care a deschis o campanie de strângere de donații pentru campania sa electorală curentă, a lăsat să se înțeleagă că printre sponsorii de anul acesta se numără și Florin Talpeș.

Plecarea lui Nicușor Dan de la USR pare să-l fi reorientat pe omul de afaceri către formațiunile pe care le-a înființat, în ultimii ani, Dacian Coloș. În 2019, Talpeș a contribuit cu fonduri la finanțarea formațiunii PLUS, vechiul partid controlat de Cioloș, care a fuzionat cu USR. Atunci, Florin Talpeș a împrumutat partidul cu suma de 344.687 de lei. Un an mai târziu, Talpeș a mai împrumutat PLUS cu 250.000 de lei.

Una dintre firmele patronate de Talpeș, contracte cu statul

Donatorul Florin Talpeș este un cunoscut om de afaceri din industria IT. Potrivit Registrului Comerțului, acesta controlează, în calitate de acționar, companiile SC Pro Consultancy Services SRL, SC Softwin SRL, SC Softwin Grup SRL, Bitdefender SRL și SC Intuitext SRL.

Această din urmă companie este implicată, în ultimii șase ani, în contracte cu statul în valoare de 57.782.246,1 lei cu TVA.

Este vorba despre contracte de achiziție de manuale școlare atribuite, în perioada 2018 – 2023, de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, de Centrul Național de Evaluare și Examinare sau de Centrul Național de Politici în Evaluare și Educație. SC Intuitext SRL nu și-a adjudecat singură aceste contracte, ci alături de alte grupuri de companii care activează în domeniul manualelor școlare. Firma lui Talpeș a livrat manuale de la clasa I la clasa a VIII-a de comunicare în limba română, de matematică, de chimie, de geografie, de științe ale naturii, de muzică și mișcare și de limba română.

În legătură cu ceilalți doi donatori ai REPER, informațilile sunt, la rândul lor, interesante. Savel Adrian Albu, spre exemplu, a fost finanțator al partidului lui Dacian Cioloș și în anul 2022, când a donat, la data de 6 decembrie 2022, suma de 26.000 de lei. Albu este asociat în companiile SC 881 Marven Print SRL și în SC Mavreii Team SRL. Din 2020 până în 2022, a fost consilier local la Consiliul Local al Sectorului 2 și a ocupat funcția de consilier onorific la Ministerul Sănătății, în timpul mandatului Ioanei Mihăilă, de asemenea, membră a REPER.

Ionuț Vasile Hidan, care a donat REPER, anul trecut, suma de 148.431 de lei, este, de asemenea, om de afaceri, acționar în companiile SC Next Agriculture SRL, Sc Automation Office SRL, Wintask SRL și Pozitivflow SRL.

Salvatorii României, ocoliți de donator în 2023

Tot la finalul lunii trecute, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat și situația veniturilor încasate de Uniunea Salvați România în anul 2023. Partidul condus de Cătălin Drulă a încasat 2.919.658,09 lei din cotizațiile membrilor.

Există și un membru care a cotizat la partid, anul trecut, cu sume a căror valoare cumulată depășește zece salarii minime brute pe țară. Este vorba despre europarlamentarul Vlad Botoș, care este înregistrat cu cotizații la Filiala Arad de 33.000 de lei.

USR nu a primit în 2023 nicio donație și a reușit să mai încaseze 14.832 lei din subînchirierea unor spații și din dobânzi bancare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹