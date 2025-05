"Zona albastră" din judeţul Buzău: Aici, oamenii depășesc 90-100 de ani

Comuna Mânzăleşti, poziţionată în nordul judeţului, o aşezare deluroasă-premontană de la poalele Carpaţilor de Curbură, este cunoscută pentru unul dintre cele mai mari zăcăminte salifere din ţară, dar şi pentru peştera 6S, descoperită în anul 1980, a doua peşteră în sare ca lungime din lume (3.190 m). Tărâmul misterios înconjurat de păduri şi dealuri albe de sare ascunde oameni care frecvent depăşesc vârste de 90-100 de ani. Secretul longevităţii stă în rutina muncii fizice, aerul curat, sărăturos şi hrana naturală.



"Mi-a ajutat Dumnezeu, am fost sănătos şi am muncit şi am făcut treburi, acareturi, tot ce vezi. Pe aici nu era nimic. Oamenii trăiesc mult pentru că mânâncă legume de la ei din grădină, aerul ăsta curat şi apa aia bună. Mai beau şi câte o ţuică de prună curată, nu de surcele. Sare avem suficient. Mai jos la vale am făcut fântână de saramură, iei cu bidonul şi duci sare acasă. Este o saramură tare. Fac treabă mereu că nu are cine. Acum intru în grădină, îmi pun răsaduri, roşii, varză pentru toamnă. Ceapa a răsărit, este frumoasă, pun morcov, tot ce îmi trebuie şi la toamnă bag în bidoane, nu am treabă", a declarat pentru AGERPRES Gheorghe Baciu.



În ziua alegerilor, Gică Baciu, cum este cunoscut de apropiaţi, împlineşte 103 ani şi va merge din nou la urne să îşi exprime opţiunea politică, apoi se va reîntoarce acasă pentru a sărbătorii alături familia reunită aniversarea. Cântă la fluier, îşi aduce aminte cu lux de amănunte momentele grele pe care le-a petrecut de-a lungul anilor, trecând peste războaie, foamete şi schimbări de regim politic, dar şi despre împlinirile sale şi bucuriile vieţii.



"Mai alegem un preşedinte, poate o face ceva. Care a fost până acum numai a vândut ce a găsit de la ceilalţi. M-am născut în '22, pe 4 mai, acum e ziua mea de naştere. La vot am fost prima dată după ce am plecat militar. Viitorul preşedinte ar trebui să dea de lucru la oameni la noi în ţară, au plecat toţi oamenii buni în străinătate şi am rămas noi, oamenii bătrâni. Merg la secţie la Grunj acolo, unde este malul alb. Pe 4 mai am 103 ani, merg la vot într-o jumătate de oră cu o maşină şi vin înapoi să-mi serbez ziua că de ziua mea mai vin prieteni, îi cinstesc cu ce pot eu şi îmi văd de treabă", mai spune Gheorghe Baciu.



Potrivit Asociaţiei Ţinutul Buzăului, datele primăriei din comuna Mânzăleşti, din Valea Slănicului, arată că, din cei 2.000 de locuitori ai zonei, 40 au vârste de peste 90 de ani, ceea ce reprezintă circa 2% din populaţie. Această incidenţă este una neobişnuită, sunt de părere specialiştii din cadrul organizaţiei, fiind de patru ori mai mare comparativ cu media naţională din România, unde, potrivit ultimului recensământ, din populaţia totală de 19,053 de milioane de locuitori, 102.000 de persoane sunt trecute de 90 de ani, respectiv 0,5% din populaţie.



"Procentul din Mânzăleşti este comparativ cu cel din faimoasele 'zone albastre' precum Icaria, din Sardinia, sau peninsula Nicoya, din Costa Rica. Dacă aceste locuri îndepărtate au fost deja intens mediatizate, Mânzăleştiul şi Valea Slănicului sunt o revelaţie şi un secret încă nespus, numai bun de descoperit", informează Asociaţia Ţinutul Buzăului.



La câţiva kilometri depărtare, tot în comuna Mânzăleşti, locuieşte tanti Drăguţa, cum este cunoscută de săteni, care va împlini peste şaser luni vârsta de 93 de ani. Vigoarea sa nu îi dă de gol vârsta. Munceşte de dimineaţă şi până seara, iar în pauze alege să citească un ziar şi să mănânce sănătos. Fără medicamente şi intervenţii medicale, departe de stres şi poluare, oamenii din "zona albastră" reuşesc să atingă centenarul şi să meargă la vot.



"Merg la vot dacă are cine să mă ducă, întotdeauna merg la vot, sunt româncă. Eu sunt mulţumită cum sunt, am o pensie de urmaş, nu este mare. Să îndeplinească dorinţele celor cu nevoi, cu şcolile, cu copiii, unii cer pensii mai mari. Am 92 de ani şi jumătate, am fost la toate alegerile. Eu am avut pământ mult şi l-am muncit. Secretul longevităţii este munca. Făceam de mâncare, mă duceam până la malul cu sare, puneam traistele pe umăr şi mergeam cu mâncare la muncitori. Am muncit de mică cu părinţii. Aerul este foarte curat. Sunt mulţi trecuţi peste 90 de ani, mai sunt nişte femei la scările bisericii, două bătrâne, una o dată cu mine, una mai bătrână. Eu nu pot să stau, chiar dacă stau în pat, respect mesele pe zi, citesc ziarul, mânânc multe fructe", a precizat pentru AGERPRES, Drăguţa Albu.



Stana Dobrotă, din Lopătari, comună învecinată cu Mânzăleşti, a atins, la rândul, ei vârsta de 103 ani. Borna 100 este des depăşită în localităţile de la poalele Carpaţilor, reţeta longevităţii constând în un stil de viaţă sănătos şi strâns legat de tradiţii, mâncarea produsă din legumele cultivate în grădini, muncile agricole şi postul ţinut cu sfinţenie, toate într-un ţinut înconjurat de păduri sălbatice şi aer curat.

