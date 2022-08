Tânărul rom lăudat de MAI, lăsat fără contract de voluntariat la SMURD

Tânărul rom din Vâlcea, nepot de bulibașă, făcea voluntariat la SMURD și ajuta mulți oameni în pandemie, atunci când era nevoie de asistență medicală ca de aer. Bunicul îl urma și el, îndemnând oamenii să se vaccineze ca să se termine odată cu virusul. S-a terminat pandemia, s-a dus și contractul de voluntariat al lui Eduard. Nu pentru că el nu ar mai fi vrut să ajute neplătit, ci pentru că s-a lovit de un vid legislativ. Nu a fost în țară când s-au cerut prelungirile. ISU Vâlcea spune că, odată expirată perioada, nu i se mai poate lua în seamă cererea.

Cum îl lăuda MAI pe tânărul voluntar

„Nu te poți trezi azi că vrei să fii voluntar și mâine să bați la poartă și să fii primit”. Aceasta a fost explicația primită de noi de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, care spun că este nevoie de o întreagă procedură și selecție a voluntarilor.

Eduard Alin Mihai are 22 de ani și din 2019 a fost voluntar la ISU. Așa se face că a nimerit chiar în perioada pandemiei. Mergea cu colegii lui la intervenții și, după ce a văzut ce poate face virusul, și-a rugat bunicul, bulibașa unei comunități de romi, să îi convingă pe oamenii lui să se vaccineze. Și acest lucru s-a întâmplat imediat. Omul a început cu el și mulți romi din comunitate i-au urmat exemplul. Nici după pandemie, Eduard nu a stat deoparte. Anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne se lăuda cu tânărul voluntar vâlcean după ce a salvat viața unui om.

„Cu ajutorul procedeelor de resuscitare pe care le-a învățat ca voluntar SMURD, Eduard a ținut în viață un bărbat care intrase în stop cardio-respirator.

Are 20 de ani, îl cheamă Eduard și lucrează la o spălătorie auto, iar aproape lunar, el și prietenii săi strâng alimente și haine pe care le duc apoi familiilor nevoiașe.

Are 20 de ani… este voluntar SMURD și a avut o singură rugăminte la noi: Vă rog să spuneți că sunt rom, un rom care își dorește enorm să ajungă paramedic ca să poată salva oameni!”, comunica MAI într-un mesaj public, în luna aprilie a anului 2020.

Eduard crede că e respins din cauza etniei

Între timp, lucrurile s-au schimbat. Eduard, nu doar că nu a devenit paramedic, dar nu mai este nici voluntar. Nu i-a mai fost prelungit contractul și tânărul a lansat un mesaj în care le cere prietenilor virtuali să îl susțină. A editat chiar el un filmuleț în care arată imagini de la percheziții și scandaluri făcute de romi și apoi cum au schimbat ei lucrurile, în bine. Ei, adică el și bunicul lui, nea Tacu. Problema contractului de voluntariat a început după o discuție aprinsă cu un coleg, spune Eduard.

„Când am apărut pe pagina MAI, un paramedic din Vâlcea a postat pe un grup unde sunt paramedicii și pompierii și a spus că MAI promovează țiganii. Un an de zile am răbdat și apoi i-am reproșat, a fost un schimb de replici între noi. Și eu sunt vinovat. El a făcut o plângere la Inspectorat și mi s-a spus că, până nu se finalizează problema, nu pot face voluntariat. După 7 luni, am trimis e-mail și mi s-a răspuns că s-a încheiat contractul meu. Inspectorul mi-a zis că s-a încheiat că nu am mai fost la intervenții, ori eu nu mai fusesem pentru că am ascultat un ordin prin care mi s-a cerut acest lucru. Aș vrea să transmit un mesaj tuturor instituțiilor, că e român, că e țigan, tot om e și vă mulțumesc nu m-ați luat în considerare. Eram bun în pandemie când ați postat pe Ro Vaccinare imaginile trimise de mine cu romii care se vaccinau”, a declarat Eduard Alin Mihai pentru Jurnalul.

ISU spune că unde este lege nu e loc de discuții

La Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt, Octavian Fulger, care știa problema imediat ce a auzit despre ce este vorba. Voluntarii nu sunt aleși la întâmplare și nici contractele lor nu sunt prelungite oricând. „Aceste contracte de voluntariat au valabilitatea limitată. Când s-au terminat, pentru unii au fost reînnoite pentru că au venit și au cerut. Eduard nu a venit atunci când era momentul. Există o perioadă în care se fac aceste înscrieri. Am înțeles că era plecat din țară, cert este că a fost depășită perioada. Acum se mai poate înscrie atunci când se va face din nou o selecție, dacă dorește și, evident, dacă sunt respectate cerințele legale”, a spus, pentru Jurnalul, Octavian Fulger.

Reprezentanții ISU Vâlcea ne-au spus că au avut înscrieri pentru angajarea în cadrul unității și că oricine îndeplinea condițiile putea veni să dea concurs. Ei susțin că nu înțeleg de ce Eduard nu a încercat să vină la examen și să devină pompier cu acte-n regulă.

