Prostituție perete-n perete cu o instituție publică 

Un client a ajutat familia uneia dintre victime. Trimitea bani către fiul și mama femeii cu ajutorul unei preot, dar proxeneții au aflat și l-au amenințat.

Își chema clienții dând ARR ca punct de reper

Povestea acestor fete ajunse în mâinile proxeneților este comună cu cea a sute, poate mii de tinere din România: proveneau din familii sărace și erau recrutate prin metoda Lover-boy, apoi le era aproape imposibil să mai scape de indivizi. Așa au pățit mai multe victime care, amenințate că vor fi omorâte și că aceeași soartă o vor avea și copiii lor, s-au prostituat în Argeș, Vâlcea, Gorj și Mureș. În timp ce interceptau discuțiile dintre ele și clienți, anchetatorii au aflat locația în care își ofereau serviciile în Târgu Jiu: un bloc aflat lângă Autoritatea Rutieră Română. De altfel, tinerele se foloseau de numele instituției publice pentru a-l da ca punct de reper clienților pe care îi așteptau. Reprezentanții ARR spun că nu știau nimic de acest lucru și că nu au existat situații care să le atragă atenția.

În blocul de lângă instituție, erau aduse mai multe tinere, iar clienții veneau prin anunțuri la mica publicitate. Cei mai mulți dintre ei le cereau fetelor, multe dintre ele care le-ar fi putut fi fiice, sex oral neprotejat. Banii adunați de tinere ajungeau direct la cămătari. Cei care le obligau să se prostitueze, împrumutau sume mari de bani și apoi puneau în sarcina fetelor să înapoieze totul. Practic, datoriile lor deveneau datoriile victimelor. Cei mai mulți bani erau împrumutați de la clanul Bocenilor din Câmpulung Muscel.

A trimis lemne și bani pentru familia tinerei pe care o plătea pentru sex

Din această rețea făcea parte și proxenetul care o obliga pe Loredana M. să se prostitueze pentru el. Tânăra din Argeș a plecat și a lăsat acasă un băiat pe care îl îngrijea mama ei și căruia încerca mereu să îi trimită bani. Unul dintre clienți a aflat povestea ei după ce a mers, de mai multe ori, să întrețină relații sexuale cu ea într-un apartament tot din Târgu Mureș.

„Mi-am dat seama că nu practică prostituția de bunăvoie, am văzut că lăsa banii în altă cameră și chiar a plecat timp de o lună și apoi a revenit în oraș. Prima dată era cu o fată blondă, apoi cu altă tânără. Mi-am dat seama că are un copil pentru că avea tatuată fața unui băiat, mi-a luat ceva timp să o conving să îmi povestească, dar când am aflat, am încercat să o ajut, deși mi-a spus că în situația ei nu o poate ajuta nimeni. I-am pus bani pentru copil și așa am ajuns la preot să îi las alimente, am mers acolo unde știam că locuiesc mama și fiul ei. La un moment dat, m-a sunat un individ și mi-a spus că știe că am fost la preot, că tânăra nu are nevoie de bani. A urmat un al doilea telefon pe același ton din care eu să înțeleg că el știe tot și apoi mi-a dat de înțeles că îmi va face rău. Am reușit să aflu cine e, e din Câmpulung, Argeș, și are o mulțime de datorii, dar el se afișează pe rețele cu mașini de lux”. Clientul s-a retras din poveste după amenințări.

Droguri pentru clienți

O mare teamă o aveau indivizii, nouă la număr, când victimele lor nu răspundeau la apeluri. Sunau numai prin aplicații pentru care era nevoie de internet. Unii chiar se plâng pe interceptări că au fetele în case în care internetul nu funcționează. Era o iluzie a lor pentru că ofițerii de la Combaterea Criminalității Organizate îi urmăreau oricum. Așa au ajuns să stea de vorbă cu o tânără care era în cercul unor proxeneți piteșteni, dar care a refuzat să întrețină relații sexuale cu ei. Pentru unul dintre pești, era o afacere de familie: se ocupau el și soția lui. Găseau împreună petreceri unde se jucau jocuri de noroc și banii rulați erau mulți. Ca-n filme, ofereau droguri gratuit și apoi și tinere, dar pe bani. Martora le-a povestit anchetatorilor că a văzut toate astea cu ochii ei. Ea a ieșit din rândul lor după ce chiar tatăl ei a anunțat poliția. Indivizii au rupt legăturile cu ea pentru că nu voiau să fie supravegheați.

Cei nouă proxeneți au ajuns în fața instanței și, pe lângă pedepse cu închisoare, judecătorii au decis și să le ia averile adunate prin chinul victimelor.