Topul celor mai scumpe microbuze electrice pentru școli, într-un dosar DNA

Politicile „verzi” și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu sunt, pentru administrațiile locale din România, decât pretextul ideal pentru a mai fura bani din prețuri umflate la achiziții. Cum țara noastră și-a asumat reînnoirea parcurilor auto cu mașini electrice, iar în PNRR sunt prevăzuți bani pentru achiziții, administrațiile locale s-au întrecut în umflat prețuri, astfel încât microbuzele școlare au ajuns și de 4 ori mai scumpe, doar „din pix”. În urma denunțului depus de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, recent, percheziții la nivel național pentru a verifica posibile fraude comise în achiziția microbuzelor electrice școlare finanțate prin PNRR. Conform ultimului răspuns primit de FACIAS de la DNA, cauza se afla în instrumentare la procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. FACIAS a făcut și un top al județelor cu cele mai scumpe astfel de achiziții, în urma unei anchete proprii.

Prin PNRR, România a avut alocate fonduri pentru achiziția a 3.200 de microbuze electrice, însă în realitate au fost cumpărate doar 1.300, deși bugetul total, aproximativ 250 de milioane de euro, a fost consumat aproape integral. Procurorii verifică acum cum a fost posibil ca statul să obțină mai puțin de jumătate din numărul de vehicule prevăzute, în condițiile unei finanțări care ar fi permis acoperirea integrală a necesarului.

În septembrie 2025, FACIAS a solicitat procurorilor să verifice modul în care au fost atribuite contractele de achiziție a microbuzelor electrice de către Ministerul Educației și consiliile județene, contracte care stabileau atât caracteristicile tehnice ale vehiculelor, cât și valorile estimate pentru fiecare lot.

Fundația a arătat că aceste contracte ar fi putut fi supraevaluate, construite cu criterii tehnice restrictive și configurate astfel încât să limiteze concurența, ceea ce a dus la atribuirea a 35 din cele 40 de contracte către o singură companie. Pe de altă parte, beneficiul României ar fi fost mult mai mare, din aceste achiziții, dacă administrațiile locale ar fi plătit prețul corect, pentru că s-ar fi cumpărat de două ori și jumătate mai multe microbuze electrice pentru școlile din toată țara.

Prejudiciu de peste 150.000 de euro

FACIAS a calculat, în urma anchetei pe care a derulat-o, începând cu luna septembrie, o posibilă fraudă de peste 150 de milioane de euro cu bani din PNRR pentru achiziții de microbuze școlare electrice. De la mai puțin de 80.000 de euro - costul real al unui astfel de microbuz -, s-a ajuns la prețuri de 4 ori mai mari, în top fiind județul Olt, cu recordul de 262.000 de euro pentru o astfel de mașină. Conform documentelor de achiziții analizate de FACIAS, cel mai puțin s-a furat în județul Bistrița-Năsăud, unde s-a raportat o valoare estimată de circa 107.000 de euro pentru un microbuz.

În județul Iași, un microbuz a fost achiziționat cu 202.800 de euro, în Olt valorile au depășit 230.000 de euro, iar în Mureș s-au apropiat de 200.000 de euro. La polul opus, Consiliul Județean Brașov a plătit aproximativ 147.000 de euro per microbuz, în timp ce județul Bistrița-Năsăud a raportat o valoare estimată de circa 107.000 de euro pentru o achiziție similară.

Conform calculelor rezultate din diferența dintre costurile reale ale vehiculelor și prețurile plătite prin contractele publice, prejudiciul potențial pentru fondurile europene alocate României poate depăși 150 de milioane de euro. Ca urmare a acestor nereguli, o parte dintre achizițiile de microbuze au fost deja blocate sau întârziate, afectând direct comunitățile care depind de acest transport.

Suspiciuni de grup infracțional organizat

Analiza făcută de FACIAS mai scoate la iveală și un mod de operare similar și... tehnica adesea folosită în România, copy-paste - adică se poate observa că în mai multe județe s-au folosit aceleași proceduri de achiziții, „împrumutate” de la unii la ceilalți și aceeași firmă care câștigă toate contractele.

„În analiza care a stat la baza denunțului, FACIAS a identificat o serie de proceduri de achiziție aproape identice în numeroase județe: oferte puține sau inexistente, caiete de sarcini construite în mod restrictiv și atribuirea succesivă a 35 de contracte către societatea S.C. Aveuro International SRL. Această concentrare fără precedent, coroborată cu lipsa unei competiții reale, a reprezentat un indiciu că mecanismul de achiziție ar fi putut fi construit în mod artificial pentru a favoriza un singur operator economic”, anunță fundația.

FACIAS a descoperit și vulnerabilități majore în structura programului de achiziție a microbuzelor electrice școlare. Deși investiția trebuia să fie una unitară la nivel național, fiecare consiliu județean a întocmit propriile caiete de sarcini și propriile studii de piață, fără o verificare centralizată care să prevină abuzurile. Această descentralizare a dus la diferențe uriașe între costurile reale ale vehiculelor și prețurile acceptate de autorități.

„Concret, în timp ce estimările PNRR și ale Comisiei Europene indicau un cost de aproximativ 80.000 de euro pentru un microbuz electric, numeroase județe au acceptat prețuri de peste 200.000 de euro, ajungând în unele cazuri până la 262.000 de euro per vehicul”, arată fundația.

„FACIAS consideră esențial ca ancheta DNA să clarifice rapid responsabilitățile, astfel încât programele de mobilitate școlară finanțate din PNRR să poată continua în condiții de legalitate și transparență, fără a prejudicia elevii și fără a pune în pericol fondurile europene alocate României”, transmite fundația.

