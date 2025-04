USR nu poate face, nici prin membrii săi, pe conturile personale de socializare, propagandă pentru Nicușor Dan

Alte două decizii cu privire la încălcarea legislației electorale care reglementează promovarea electorală online au fost emise de către Biroul Electoral Central.

BEC a eliminat două postări de pe TikTok și de pe Facebook făcute, sâmbătă, de senatorul USR de Brașov, Irineu Darău, în care acesta spune explicit că USR îl susține la prezidențiale pe Nicușor Dan. Ca și în decizia care a blocat USR, ca entitate juridică, să facă acest lucru, și de această dată se arată că partidul are un candidat oficial, înscris pe buletinele de vot, în persoana Elenei Lasconi, fiind ilegal să facă propagandă politică în favoarea altui candidat. USR a putut ataca această decizie până ieri seară, la ora 24.00. Însă, încălcând statutul, „puciștii” au mai convocat, ieri, o ședință a Biroului Național, în care au decis să-i ridice, în lipsă, Elenei Lasconi o prerogativă prevăzută de statut numai pentru președintele partidului. Mai exact, prerogativa de a reprezenta USR în relațiile cu autoritățile publice locale și cu terții. Au făcut asta, deoarece doar președintele putea ataca în instanță deciziile BEC și doar președintele putea semna sau rezilia contractele de publicitate electorală sau de împrumuturi pentru campania electorală prezidențială.

USR continuă jocul periculos al forțării legislației electorale cu privire la alegerile prezidențiale din România, prin noi încercări eșuate de a face propagandă politică pentru un alt candidat decât candidatul oficial înregistrat pe buletinul de vot. După ce, la finalul săptămânii trecute, Biroul Electoral Central a decis să înlăture mai multe materiale de propagandă electorală online, promovate de către USR, în folosul lui Nicușor Dan, arătând că, atât timp cât partidul USR a propus un candidat, cu respectarea prevederilor legale, în persoana Elenei Lasconi, iar, într-un material publicitar politic, același partid, prin folosirea siglei partidului, face propagandă electorală în favoarea altui candidat înscris în aceeași procedură electorală pentru alegerea președintelui României, respectiv în favoarea lui Nicușor Dan, „acest aspect se transpune într-o încălcare a dispozițiilor legale, întrucât, prin susținerea acordată după expirarea datei definitive a candidaturilor unui alt candidat decât cel propus inițial, în fapt, partidul USR, cu ignorarea acelorași dispoziții legale, face o nouă propunere de candidatura, după expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, ceea ce este inadmisibil”, lucrurile nu se opresc aici.

Duminică seară, BEC a mai adoptat două decizii care zădărnicesc, practic, folosirea de către membrii USR a unei portițe legislative, care face parte dintr-un plan ca membrii USR, pe conturile proprii de socializare, să facă propagandă politică și electorală pentru Nicușor Dan.

Irineu Darău, sancționat de două ori, cu eliminarea postărilor pro-Nicușor

Astfel, BEC a emis decizia 325D din 13 aprilie 2025, după ce a fost primită o plângere în care se sesizează faptul că, pe TikTok, exista un material video care încalcă prevederile legale privind publicitatea politică. Potrivit sesizării, acest material a fost încărcat pe contul personal al senatorului USR de Brașov Irineu Darău în data de 12 aprilie 2025. În acest clip, Darău precizează, de mai multe ori, că USR susține candidatura lui Nicușor Dan la Președinția României, „ceea ce înseamnă că acesta acționează în numele partidului menționat, îndemnul fiind transmis, prin urmare, de această formațiune politică”.

În plângere se mai semnalează și faptul că „din însuși mesajul exprimat de către titularul postării reiese faptul că acesta se adresează în numele partidului USR și că formațiunea politică menționată sprijină candidatura lui Nicușor Dan”.

Biroul Electoral Central notează, în decizia citată, că, potrivit legii, partidele și alianțele politice pot propune numai câte un singur candidat. „Atât timp cât partidul USR a propus un candidat cu respectarea prevederilor legale, în perioada doamnei Elena Lasconi, iar, în materialul publicitar politic același partid face propagandă electorală în favoarea unui alt candidat înscris în aceeași procedură electorală pentru alegerea președintelui României, respectiv în favoarea domnului Nicușor Dan, acest aspect se transpune într-o încălcare a dispozițiilor legale”.

Platformele online, obligate să șteargă toate materialele, inclusiv cele conexe

Decizia BEC nu a făcut altceva decât să admită plângerea înregistrată în ceea ce privește materialul video încărcat pe platforma online TikTok de utilizatorul cu numele „irineu.darau” și a dispus eliminarea de către TikTok Technology Limited din Irlanda, furnizorul de platformă online foarte mare TikTok a conținutului ilegal, dar și a tuturor materialelor conexe acestuia.

Materialele conexe materialului cu conținut ilegal reprezintă, potrivit deciziei Biroului Electoral Central, „orice material scris, audio, video, imagine care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parțial, pe Platforma Tiktok, de către alți utilizatori ai platformei, a materialului cu conținut ilegal eliminat prin prezentul ordin”. De asemenea, „mai reprezintă material conex orice materiale scrise, audio, video, imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parțial, pe platforma TikTok, de către utilizatorul care a publicat acest material sau de către alți utilizatori ai platformei a materialului cu caracter ilegal eliminat”.

În aceeași zi, Biroul Electoral Central a mai emis Decizia 326 D din 13 aprilie 2025, în care a fost semnalată o încălcare identică din partea senatorului USR Irineu Darău, de data aceasta folosind platforma de socializare Facebook. Biroul Electoral Central a admis și această plângere și a dispus eliminarea de către meta Platforms Limited din Irlanda a acestei postări și a materialelor conexe.

Concluzia simplă care rezultă din aceste decizii, dar și din cea de la finalul săptămânii trecute, este aceea că USR nu poate face propagandă electorală pentru Nicușor Dan, la aceste alegeri prezidențiale, nici direct, nici indirect, nici prin platformele controlate de partid, nici prin membrii acestei formațiuni politice.

Încălcări flagrante ale statutului, pe bandă rulantă

„Puciștii” din USR sunt nemulțumiți de aceste decizii și nu renunță la ideea de a face, totuși, propagandă electorală în favoarea lui Nicușor Dan, dar nici la ideea de a finanța campania electorală a lui Nicușor Dan, cu toate că legislația electorală interzice în mod clar aceste lucruri. Astfel, ieri, în lipsa președintelui USR Elena Lasconi, Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz au convocat o nouă ședință a Biroului Național, unde au decis, prin vot, ca Dominic Fritz să mandateze secretarul general al USR să se ocupe, în locul Elenei Lasconi, de relația partidului cu autoritățile publice și cu terții.

Scopul acestei mișcări este acela că doar președintele USR poate dispune atacarea în justiție a deciziilor BEC, pe de o parte, și, pe de altă parte, doar președintele USR poate să gestioneze situația comercială a contractelor de împrumut pentru campania electorală. „Puciștii” au luat, însă, decizia să blocheze accesul Elenei Lasconi la fondurile de campanie și doresc să rezilieze toate aceste contracte de împrumut, pe de o parte, și, pe de altă parte, să încheie noi contracte prin care fondurile să fie distribuite integral pentru campania electorală a lui Nicușor Dan. Lucru illegal, având în vedere faptul că Elena Lasconi este candidatul USR al cărui nume este tipărit pe buletinele de vot.

Congresul a desemnat-o pe Lasconi candidat

Acțiunile întreprinse sunt, însă, și contrare statutului USR, care, la articolul 13, prevede că membrii USR au obligația să respecte statutul USR și orice acte de decizie ale organelor de conducere naționale. Organul suprem de conducere al USR este congresul, care, potrivit articolului 50, punctul 8, din același statut, alege candidatul USR la Președinția României dintre candidații validați de Comitetul Politic.

Legea 370/2004 prevede, la articolul 4, alineat 1, că la alegerile prezidențiale pot participa candidații propuși de partidele politice, iar Elena Lasconi este candidatul desemnat de congres, în 2024, iar, de atunci, nu a mai fost convocat niciun alt congres în urma căruia să fie modificată această decizie.

Congresul a avut loc în iunie 2024, în urma căruia Elena Lasconi a fost aleasă președinte al USR cu 70% din voturi. Tot atunci, Congresul USR a desemnat-o, cu 94,32% din voturi, pe Elena Lasconi drept candidat al USR la funcția de președinte al României.

Tot din statut, mai aflăm că înlocuirea președintelui se face cu vicepreședintele care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimul congres, dar cu condiția declanșării imediate a procedurii de convocare a unui congres extraordinar, în vederea alegerii unui nou președinte al USR. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Doar președintele USR poate convoca și conduce Biroul Național

Cea mai flagrantă încălcare a statutului, în această situație, este cea care a nesocotit prevederile statutare referitoare la atribuțiile președintelui partidului. Potrivit acestui text, președintele SR este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat al membrilor USR, pentru un mandat de patru ani.

Doar președintele partidului coordonează activitatea Biroului Național, birou care a decis să-l susțină pe Nicușor Dan și care a mai decis să îi blocheze Elenei Lasconi accesul la fondurile de campanie. Culmea, doar președintele USR convoacă și conduce ședințele Biroului Național și reprezintă USR în relațiile cu autoritățile publice și cu terții.

Miza reală a acestui joc primejdios – teama lui Nicușor Dan că nu va intra în turul doi

Retoric, „puciștii” din USR și-au motivat această mișcare de trădare la adresa propriului președinte de partid și a propriului candidat la alegerile prezidențiale de faptul că, potrivit sondajelor de opinie, există riscul ca, în turul al doilea, să intre candidatul AUR, George Simion, cu candidatul independent Victor Ponta. În realitate, doar sondajele comandate de USR și de Nicușor Dan evidențiază o asemenea posibilitate, restul, cu o singură excepție, relevând o cu totul altă ierarhie. Ceea ce devoalează, de fapt, adevărata temere a lui Nicușor Dan, anume că nu el este cel care va intra în turul al doilea, ci candidatul PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu. Aici este, de fapt, adevărata miză a acestor mișcări.

CURS arată că pe primul loc se află George Simion, cu 26%, urmat de Crin Antonescu, cu 23%, iar abia pe locul al treilea, cu 19 procente, se clasează Nicușor Dan. Victor Ponta este pe locul patru, cu 16%, urmat de Elena Lasconi cu 8% și de Cristian Terheș, cu 3%.

Un alt sondaj, realizat de FlashData, arată că Simion se află pe primul loc, cu 27%, urmat de Crin Antonescu, cu 26%, și de Nicușor Dan, cu 20%. Elena Lasconi se află pe locul al patrulea, cu 9 procente, iar Victor Ponta are doar 8 la sută.

Nicușor Dan are nevoie de voturile integrale ale USR și ale alegătorilor Elenei Lasconi pentru a-l putea devansa pe Crin Antonescu, în toate sondajele de opinie prezentate până în acest moment. În cel mai recent sondaj realizat de USR, Nicușor Dan are 16,9%, iar Elena Lasconi are 4,1%. Adunate, aceste scoruri dau 21%, sub cel al lui Crin Antonescu, aflat pe locul al doilea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹