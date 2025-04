Cutremur puternic în Turcia. Seismul a fost simțit și în România

Un cutremur cu magnitudinea de 6,02 a lovit Turcia, a anunțat miercuri GFZ, potrivit Reuters.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, a mai transmis GFZ.

Seismul a fost simțit în întreaga regiune, până în Grecia, Bulgaria și România.

Nu există informații despre victime sau pagube.

Footage shows crowds fleeing after a powerful 6.2 magnitude earthquake rocked Istanbul's Silivri district in northern Turkey on Wednesday afternoon pic.twitter.com/wg4Eg1ZATV