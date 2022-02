Virusul a-nvins campania de vaccinare, la nivel mondial

Declarațiile au șocat pe toată lumea, fiind de o sinceritate debordantă, mai ales în privința imposibilității de a mai determina statele independente să cumpere în continuare vaccinurile prinse în contractul-cadru. Totuși, imunologii recomandă în continuare vaccinarea, pentru că nu se știe ce sechele poate lăsa imunizarea naturală. La începutul lunii decembrie 2021 se vorbea deja despre posibilitatea ca varianta Omicron să fie un fel de „vaccin natural” care să pună capăt pandemiei.

Diana Scarlat

Debutul valului Omicron a speriat întreaga planetă, în toamna anului trecut, mai ales pentru că s-a constatat răspândirea virusului de cel puțin trei ori mai mare decât în cazul variantei anterioare, Delta. Dar veștile venite din Africa de Sud, unde s-a descoperit noua tulpină, au mai liniștit populația, în perioada care a urmat după primele anunțuri, pentru că s-a constatat că noua tulpină e mult mai slabă, din punct de vedere al efectelor. Apoi au urmat luni de studii și de declarații contradictorii ale specialiștilor și ale autorităților din fiecare stat, în funcție de evoluția cercetărilor. Pe 7 decembrie 2021, Vladimir Putin șoca o lume întreagă, anunțând că varianta Omicron este un fel de „vaccin natural”, care ar putea duce la sfârșitul pandemiei până în martie 2022. Săptămâna trecută, fondatorul Microsoft și al fundației „Bill & Melinda Gates”, a spus exact același lucru, dar ca o constatare după ultimele luni de studii. Bill Gates a afirmat că „din păcate”, varianta Omicron a făcut o treabă mai bună în imunizarea populației decât au făcut-o vaccinurile.

Din păcate, vaccinurile rămân necumpărate

„Din păcate, virusul însuși, în particular varianta Omicron, este un tip de vaccin. Adică creează atât imunitatea de tip celular B și T. Și a reușit o treabă mai bună în a ajunge la populația globului decât au reușit vaccinurile. Dacă facem un sondaj în țări diferite, vom afla că 80% dintre oameni au fost expuși la un fel de vaccin sau una dintre variantele virusului. Ceea ce înseamnă că șansa pentru o îmbolnăvire severă, adesea asociată cu persoanele în vârstă, cu obezitatea și cu diabeticii, s-a redus dramatic, din cauza expunerii la virus. Nu am făcut o treabă bună cu terapia, am făcut un vaccin în doi ani. Acum există mai multe vaccinuri decât există cerere pentru ele. Data viitoare ar trebui să facem totul în șase luni, nu în doi ani”, a explicat Bill Gates, la Conferința de Securitate de la München, Germania. Marea problemă, din punctul lui de vedere, este că „țările sunt independente și fiecare are interesele proprii”, deci nu pot fi obligate să mai cumpere dozele de vaccinuri contractate inițial, dacă populația s-a imunizat deja.

Imunizarea naturală e inacceptabilă

Pe de altă parte, îndemnul autorităților rămâne pentru vaccinare, pentru că trecerea prin boală poate declanșa afecțiuni grave. Tot săptămâna trecută, joi, 17 februarie, preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID, colonelul Valeriu Gheorghiţă, a explicat că imunizarea naturală nu este acceptabilă, pentru că asociază o serie de complicații care, în prezent, nu pot fi anticipate. „Din păcate, tot mai multe studii arată, în momentul de față, un impact pe termen lung al infecției asupra riscului cardiovascular și cerebrovascular. Sunt date care arată un risc de infarct miocardic, un risc de insuficiență cardiacă, un risc de accident vascular cerebral la distanță la luni de zile sau la mai mult de un an de la trecerea prin boală. Acest risc este, se pare, mai mare la cei care au dezvoltat forme severe, dar nu este similar cu cel al populației generale, nici la cei care au făcut forme ușoare de îmbolnăvire. Este foarte important, pentru că oamenii iarăși, în momentul actual consideră că este o modalitate acceptabilă să treci prin boală, ca să dobândești un răspuns imun natural. Sub nicio formă nu este modalitatea de urmat, pentru că trecerea prin boală asociază o serie de complicații pe care, repet, în momentul de față nu le putem anticipa”, a explicat specialistul.

Contractele-cadru rămân „în aer”

În același timp, la nivelul Parlamentului European continuă scandalul legat de contractarea dozelor de vaccin pentru fiecare țară, de refuzul desecretizării corespondenței Ursulei von der Leyen cu Pfizer, dar și al contractului care le-a fost dat europarlamentarilor cu 90% din conținut lipsă. Din punct de vedere juridic, se pune problema dacă vaccinurile prinse în contractul-cadru inițial vor mai fi cumpărate de state sau nu, dacă există sau nu obligativitatea achiziției. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, în septembrie 2021, că a înregistrat un dosar penal privind modalitatea prin care România a achiziționat dozele de vaccinuri anti-COVID, de la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent. Urmărirea penală a-nceput pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in rem, după ce chiar USR-PLUS, care a condus Ministerul Sănătății, a sesizat că 120 de milioane de doze pentru România este o comandă care depășește de câteva ori populația - chiar și dacă luăm în considerare recensământul din 2011, în lipsa altor date actualizate.

Nota de plată vine la final

Fostul premier Florin Cîţu, împotriva căruia s-a îndreptat plângerea penală a USR-PLUS, a explicat că, de fapt România nu a cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, acestea fiind doar comandate în baza unei strategii asumate la nivelul Uniuni Europene care permite, în funcţie de situaţie, şi revânzarea sau donarea lor. „Nu le-am cumpărat. Sunt comandă. Strategia de a cumpăra vaccin este asumată la nivelul întregii Uniunii Europene. Toată lumea are aceeaşi strategie, toate ţările merg pe aceeaşi direcţie. Strategia a fost iniţial făcută de Comisia Europeană, luând în calculul şi acest sistem de revânzare a vaccinului sau donaţii pentru alte ţări. Deci, este o strategie în care noi am luat parte. Dacă nu participam la această strategie, poate că n-am fi avut vaccin la fel de repede. Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze şi nu sunt pentru un an, sunt pentru mai mulţi ani. Pentru că de la început s-a ştiut clar că pandemia poate nu trece în primul an şi poate e nevoie de doze pe următorii ani. Aceste doze sunt şi pe anul viitor. Vom vedea care este factura finală atunci când le vom plăti. Multe dintre ele le-am vândut, preţul a mai scăzut la unele dintre ele. Deci, nu există un cost fix la început. În primul rând, se face comanda şi apoi avem şi factura”, a declarat Cîţu, în iulie 2021, imediat după ce au fost lansate acuzațiile de fraudă la adresa lui.

Organizarea se face abia acum

După scandalul dosarului penal au urmat donații și revânzări, dar și distrugerea dozelor expirate, în România. Abia săptămâna trecută s-a pus problema reorganizării, după ce s-a constatat că nimeni nu a ținut cont de necesitatea de a administra mai întâi primele vaccinuri care au ajuns în țară, pentru a nu se ajunge la distrugerea celor cu termen de valabilitate depășit. Campania de vaccinare a fost considerată de mulți un fiasco, tocmai pentru că autoritățile (nu administrația, pentru că de la începutul pandemiei s-a acționat autoritar, în stare de urgență și de alertă) au dat informații contradictorii, s-au bâlbâit permanent și au refuzat să răspundă la întrebări, acuzând de „fake news” chiar și pe cei care au cerut explicații. În plus, și recensământul populației se face abia acum, deși totul a fost calculat și raportat la datele vechi de 11 ani, astfel încât nu se știe nici astăzi pe ce s-au bazat autoritățile și specialiștii când au luat decizii corelate cu numărul de locuitori.

Varianta Omicron a acționat ca un vaccin natural. Cele mai grave efecte s-au estompat, pe măsură ce părți uriașe ale populației globale au câștigat un anumit nivel de imunitate. Severitatea sa a scăzut și cu cea mai recentă variantă, Omicron.

Bill Gates

Primul lider al unei țări care a anunțat că varianta Omicron poate fi un fel de „vaccin natural” care ar duce la sfârșitul pandemiei, până în martie 2022, a fost Vladimir Putin, într-o conferință din 7 decembrie 2021.