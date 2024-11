Centenar Nina Cassian la Teatrul Naţional Radiofonic

În distribuție: Ana Bianca Popescu, Rodica Mandache, Artur Vișan, Marius Manole, Marian Râlea, Catinca Radu, Ioan Batinaș, Paul Chiribuță, Mihai Gruia Sandu, Cezar Antal, Ana Maria Bălescu, Cristina Constantinescu, Eric Deliu, Alin Aronovici, Sabrina Iașchevici, Violeta Berbiuc, Radu Dumitrache. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Andrei Miricescu. Regia tehnică: inginer Mirela Georgescu. Redactor şi coordonator de proiect: Irina Soare.

Spectacolul cuprinde o înregistrare antologică din Fonoteca de Aur Radio România a poeziei „Din copilărie. O parte dintr-o pasăre” – în lectura autoarei Nina Cassian.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Spectacolul se va difuza în premieră, la Radio România Cultural, sâmbătă, 7 decembrie şi duminică, 8 decembrie, de la ora 9.00.

Teatrul Naţional Radiofonic aduce un omagiu memoriei inegalabilei scriitoare Nina Cassian, la împlinirea unui veac de la naştere, prin realizarea unui spectacol radiofonic inspirat din basmul său în versuri „Nică fără frică”, care şi-a păstrat statutul de carte-cult a literaturii române, deşi a fost publicată cu aproape şapte decenii şi jumătate în urmă, într-o perioadă dramatică a istoriei noastre. „Scriitoare prodigioasă, artistă multi-talentată, cu personalitate puternică, Nina Cassian (27 noiembrie 1924 – 14 aprilie 2014) nu putea fi decât un personaj controversat a cărui poveste este însă mai complexă decât ar putea părea la o primă privire.[…] Dacă, în ciuda cărţilor sale din anii ’50, nu şi-a compromis definitiv cariera literară, acest lucru s-a datorat consistenţei operei sale ulterioare: Nina Cassian a publicat 20 de volume de poezie legitimă estetic şi la fel de multe cărţi pentru copii’’, afirma scriitorul, traducătorul şi criticul literar Marius Chivu.

Regizoarea Diana Mihailopol propune ascultătorilor Teatrului Naţional Radiofonic o nouă versiune, modernă şi totodată clasică a fascinantelor aventuri ale lui Nică, cel fără de frică, realizată la mai bine de şase decenii de la antologica montare din Fonoteca de Aur. Coloana sonoră extrem de sugestivă a spectacolului, semnată de regizorul tehnic inginer Mirela Georgescu şi decorul muzical, construit cu rafinament şi sensibilitate de regizorul muzical Andrei Miricescu, construiesc atmosfera acestui spectacol de colecţie, dedicat ascultătorilor, de toate vârstele, ai Teatrului Naţional Radiofonic pentru Copii.

Iată ce mărturiseşte Diana Mihailopol, regizoarea spectacolului, cea care a semnat și adaptarea radiofonică: „Nu mi s-a cerut în școală să scriu o compunere despre „Nică fără frică”. Nu mi s-a cerut să o învăț pe dinafară sau să fac ilustrații după această poveste. Țin minte doar că la un moment dat am avut o carte de mărimea unui album de artă cu niște lustrații în care se regăseau ochi asemănători cu ai sfinților din icoane. După ce am terminat, în urmă cu doi ani, un spectacol radiofonic pentru copii (care a devenit foarte îndrăgit de adulți), am propus „Nică fără frică” de Nina Cassian, pentru anul în care asupra timpului urma să planeze centenarul poetei. Personajul principal din basm e nevoit să își dovedească curajul și înțelepciunea în peisaje zugrăvite cu ajutorul elementelor primordiale. În 1958 „Nică fără frică” a fost tradus de C. Borănesco – „Nic L' heroique”, iar ediția conținea ilustrațiile lui Jules Perahim. În acel an a fost tradus în multe limbi de circulație, până în anul 1976, când a apărut o ediție care avea să ajungă în mâinile unui copil bleg și iubitor de poezie complicată. Ediția conținea ilustrațiile Emiliei Baboia și imaginile m-au urmărit mult timp, până în urmă cu 2 ani când i-am spus Irinei Soare că vreau să facem din Nică fără frică un spectacol, unul nou, nu unul bun, dar așa cum nu a mai existat. E drept, la Editura Casa Radio există o ediție a poveștii însoțite de varianta spectacolului radiofonic din 1964 - „Nică fără frică”, adaptat și regizat de Constantin Teodori, cu ilustrații de Cristiana Radu. Din distribuția de atunci făceau parte actori care au predat ștafeta arcului peste timp. Astfel, unde era copilul Vasile Manta, acum este Artur Vișan, unde era Valentin Plătăreanu, este Marius Manole, unde era Ștefan Mihăilescu Brăila e Marian Râlea, unde era Brândușa Zaița-Silvestru este Sabrina Iașchevici. „Nică fără frică” a reprezentat un act de curaj pentru Nina Cassian, iar identitatea personajului principal nu însemna un nume inspirat din folclor, sau mai târziu din suita de nume proprii întâlnită în poeziile patriotice, ci începutul silabelor din numele și prenumele poetei, unite, ca două bucăți de inimi amorțite și apoi alăturate. În 1945, Nina Cassian debutase cu prima ei poezie, „Am fost un poet decadent” în ziarul „România liberă”, iar în 1947 a publicat cel dintâi volum de poezii suprarealiste, „La scara 1/1”. După un an, acest volum a fost criticat în ziarul „Scânteia”, declarând că stilul ei era decadent și burghez. De aceea, a început să scrie cărți pentru copii, fiindcă acestea îi permiteau să folosească metafore. Există și în „Nică fără frică” o serie de trimiteri la diferite tipologii reprezentative din istorie și din peisajele sociale ale vremurilor. În varianta pe care am construit-o eu am apelat la metafore sonore, la muzici care au însemnat schimbarea unor mentalități în diferite perioade. A ieșit un basm hippie, nu atât pentru copii mari, ci mai ales pentru copiii mari de la 50 de ani în sus. Copiii și adolescenții de astăzi vor descoperi o evoluție a timpului prin filtrul simbolului și al greutății cuvântului în poezie. Am stăpânit și am fost stăpânită la rândul meu de un număr de actori extraordinari.

Astfel, când se vor împlini 100 de ani de la nașterea poetei, în ziua de 27 noiembrie, la orele 11.00, la sediul elegant UNITER va avea loc audiția spectacolului de teatru radiofonic „Nică fără frică” de Nina Cassian.”