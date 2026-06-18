„Ziua Cârtiței” în criza politică de la București și contraofensiva lui Ilie Bolojan

Negocierile au fost prelungite până în noapte, mai ales că, deocamdată, nu există cele 233 de voturi necesare învestirii. Singura soluție de a găsi aceste voturi este o negociere „om la om” cu cei de la AUR. Ilie Bolojan, împreună cu USR, UDMR și AUR, încearcă să determine în Birourile Permanente Reunite amânarea votului pentru învestirea Guvernului pentru săptămâna viitoare. Iar acest lucru îl ajută pe Bolojan, care a propus, aseară, convocarea, pentru duminică, a unui congres extraordinar al PNL, unde Adrian Veștea să fie exclus din partid. Vital pentru Bolojan este ca acest congres să aibă loc înainte ca Veștea să primească votul Parlamentului. De altfel, Ilie Bolojan vrea să scape de orice rival din conducerea PNL, propunând, tot pentru congresul de duminică, și modificarea statutului PNL, în sensul reducerii numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1. Adică la Ciprian Ciucu, scăpând astfel și de Nicoleta Pauliuc. În ceea ce-l privește pe Cătălin Predoiu, acesta l-a scăpat personal pe Ilie Bolojan de bătăile de cap, demisionând, aseară, din funcția de prim-vicepreședinte al PNL.

Au mai trecut 24 de ore și nu s-a avansat nici măcar cu un pas în perspectiva asigurării voturilor necesare instalării unui nou Guvern. Premierul desemnat Adrian Veștea nu depusese, până la închiderea ediției, la Parlament nici lista membrilor viitorului Executiv și nici programul de guvernare. Iar Birourile Permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților nu au programat o ședință în cadrul căreia să se stabilească un calendar pentru audierile din comisiile de specialitate și pentru votul în Plenul reunit al Parlamentului.

Scena politică se află în fierbere maximă, iar lucrurile nu par să se reașeze prea curând. În tot acest context, actualul lider al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, care a reușit, marți, să întoarcă în favoarea sa cele 31 de voturi ale UDMR, încearcă să destructureze rapid gruparea care i se opune din interiorul partidului. Mai exact, Bolojan a convocat, aseară, un Birou Politic Național de urgență, în format online, o ședință în cadrul căreia a propus organizarea unui congres extraordinar al Partidului Național Liberal care să aprobe excluderea prim-vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, dar și a tuturor celorlalți membri de partid care l-au confruntat pe Ilie Bolojan.

Miza convocării unui astfel de congres extraordinar de urgență are legătură directă cu desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele României pentru a candida la funcția de prim-ministru, mai exact cu calendarul ce urmează, teoretic, să fie parcurs pentru această procedură de învestire a unui nou guvern.

Congres preventiv, de intimidare a disidenților

Concret, interesul lui Ilie Bolojan este acela ca Adrian Veștea să fie exclus din PNL înainte de un eventual vot de învestire din partea Parlamentului a unui guvern condus de Adrian Veștea. Asta, deoarece, în eventualitatea în care Adrian Veștea reușește să își treacă Guvernul prin Parlament, atunci întreaga strategie de contraatac a lui Ilie Bolojan se năruie. În schimb, dacă Adrian Veștea va fi sancționat cu excluderea înaintea votului de învestitură, Ilie Bolojan va reuși să puncteze și să intimideze și parlamentarii PNL care se gândesc, în aceste zile, să ofere votul pentru învestirea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru.

Ei bine, aseară, Biroul Permanent Național al PNL a aprobat propunerile lui Ilie Bolojan și a convocat pentru mâine o ședință a Consiliului Național unde să se supună la vot convocarea, chiar pentru ziua de duminică, a unui congres extraordinar.

La acest congres extraordinar, ar urma ca Ilie Bolojan să-și epureze toți rivalii din partid, începând cu prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Mai mult, Bolojan propune inclusiv modificarea Statutului PNL, în sensul reducerii numărului prim-vicepreședinților de la patru, cum este în prezent, la unul singur, astfel încât să scape de la conducerea partidului și de contestatara sa, Nicoleta Pauliuc. Iar ținta finală este ca Ilie Bolojan să ia deciziile în partid exclusiv alături de Ciprian Ciucu.

Predoiu l-a scăpat pe Bolojan de problemă. A demisionat înainte

Al treilea prim-vicepreședinte al PNL care are opinii diametral opuse cu actualul președinte Ilie Bolojan, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, nu a mai așteptat să fie sancționat la congresul de duminică și a demisionat, ieri, din funcția de conducere deținută la nivelul Partidului Național Liberal. Încă de la începutul acestei săptămâni, Cătălin Predoiu le-a atras atenția colegilor care au participat la ședința Biroului Politic Național în care s-a decis nesusținerea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, că, probabil, aceea a fost ultima dată când a luat cuvântul în calitate de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Cătălin Predoiu a exprimat, în mai multe rânduri, în interiorul partidului, poziția sa cu privire la faptul că nu apreciază transformarea PNL într-un partid progresist, cu o politică apropiată doctrinar de USR. Mai mult, Cătălin Predoiu a fost, începând cu toamna anului trecut, ținta atacurilor din partea unora dintre membrii USR, dar și din partea organizațiilor #rezist care s-au adunat în spatele lui Ilie Bolojan. Atacurile au vizat atât activitatea lui Predoiu ca ministru al Justiției, cât și activitatea desfășurată ca ministru al Afacerilor Interne.

Alianță ad-hoc cu AUR, pentru calendarul învestiturii

Revenind la planul lui Ilie Bolojan de a organiza congresul extraordinar în care să-l excludă pe Adrian Veștea din partid înainte de votul de învestitură al Parlamentului, se pare că actualul premier demis și interimar a reușit o victorie de etapă, cu sprijinul AUR. Mai exact, ieri, premierul desemnat preciza că se afla în discuții inclusiv cu unii parlamentari de la AUR, astfel încât să reușească să strângă voturile necesare învestirii, după ce, tot ieri, grupurile parlamentare ale UDMR din Senat și din Camera Deputaților au analizat propunerile făcute, marți, de Consiliul Unional, și au decis să nu voteze pentru învestirea Guvernului Veștea. De altfel, conform lui Kelemen Hunor., parlamentarii UDMR nici măcar nu vor fi prezenți în sala de Plen, la momentul votului. Același lucru îl vor face și cei de la USR, și cei de la PNL, minus cei care îl susțin pe Adrian Veștea, și, conform propriilor comunicări, inclusiv grupurile parlamentare ale AUR.

În aceste condiții, s-a format o majortate ad-hoc PNL – USR – UDMR – AUR care urmează să propună, la momentul convocării Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, să nu demareze procedurile privind învestirea Cabinetului Veștea săptămâna aceasta, ci săptămâna viitoare. Adică după ziua de duminică, atunci când congresul extraordinar al PNL, ce va avea loc la Romexpo, urmează să decidă, prin vot, excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Aseară, toate grupurile parlamentare au plecat acasă, înainte să se ia vreo decizie, ceea ce înseamnă că, dacă astăzi nu va fi aprobat un calendar în Birourile Permanente, toată procedura va fi amânată pentru săptămâna viitoare. Adică exact așa cum își dorește Ilie Bolojan.

Conform unor surse, nici Adrian Veștea nu are de gând să stea cu mâinile în sân și lasă de înțeles că intenționează ca, la congresul extraordinar de duminică, să își depună candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

Premierul desemnat mai are nevoie de 20 de voturi

Până la închiderea ediției, Adrian Veștea nu avea voturile necesare pentru a trece de Parlamentul României. Conform unul calcul aritmetic, lipsesc 20 de voturi pentru a atinge pragul de 233 de parlamentari.

Veștea se sprijină, deocamdată, pe cele 127 de voturi ale PSD, pe aproximativ 20 de parlamentari de la PNL, de 19 parlamentari ai Grupului Uniți pentru România, pe cele 11 voturi ale Grupului PACE din Senat, pe cei 17 parlamentari ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților și pe cei 20 de parlamentari neafiliați. În total, acestea sunt în număr de 213.

Oficial, partidul AUR a declarat că nici nu a avut vreo discuție cu Adrian Veștea și nici nu va vota pentru învestirea unui guvern condus de acesta, Neoficial, însă, există negocieri „om la om” cu parlamentarii AUR dispuși să „rupă” rândurile și să ofere, în cele din urmă, voturile necesare.

Tot ieri, parlamentarii SOS România au decis să voteze împotriva învestirii Cabinetului Veștea.

Variantele alternative, capcane politice mortale

La finalul zilei de ieri, care nu a oferit o ieșire din această criză politică majoră, taberele care se confruntă au rămas pe pozițiile știute. Iar UDMR, care a decis să se alinieze în spatele lui Ilie Bolojan în acest război de etapă, a exprimat, prin vocea liderului Kelemen Hunor, trei scenarii de oprire a bătăliei.

Primul ar fi refacerea vechii Coaliții de guvernare, adică un guvern PSD – PNL – USR – UDMR – Minoritățile Naționale. Evident, fără Ilie Bolojan ca premier. Însă, pentru asta, spune Hunor, trebuie ca fiecare dintre aceste partide să-și flexibilizeze pozițiile și să fie dispuse la compromis. Această variantă este, de fapt, imposibilă, atât timp cât deciziile în PNL sunt ostile oricărei forme de reconciliere cu PSD și se află în conflict inclusiv cu președintele României, Nicușor Dan.

Hunor susține că, dacă o reconciliere nu va putea fi făcută, singura variantă rămasă este instalarea unui guvern minoritar la Palatul Victoria. Iar acesta să fie format fie din PNL – USR – UDMR – Minorirățile Naționale, cu sprijinul PSD, din Opoziție, fie un guvern minoritar PSD, care să fie votat, din Opoziție, de PNL, PSD și UDMR. Se poate observa că liderul UDMR exclude formarea unui guvern minoritar alături de PSD, dar este dispus să intre într-un guvern minoritar alături de PNL și USR.

Realitatea politică este, însă, aceea că, dacă actuala conducere a PSD ar decide să susțină instalarea unui guvern PNL – USR – UDMR – Minoritățile Naționale, fără să participe la guvernare și să rămână în opoziție, atunci soarta lui Sorin Grindeanu la conducerea PSD ar fi pecetluită. Primarii, consilierii locali și președinții de consilii județene, inclusiv organizațiile teritoriale nu ar accepta o astfel de decizie.

Pe de altă parte, dacă PSD ar intra singur la guvernare, atunci un astfel de guvern s-ar afla exclusiv la mâna PNL și USR, care, în orice moment, pot bloca, în Parlament, toate inițiativele Executivului și care pot iniția și trece, cu ajutorul AUR, o moțiune de cenzură. Și, în această situație, PSD ar face implozie. Iar, dacă PNL și USR ar lăsa acest guvern să funcționeze până în 2027, electoral PSD ar avea de pierdut.

Aceeași realitate este valabilă și invers, deoarece un guvern minoritar PNL – USR – UDMR – Minorități va putea fi destituit foarte ușor de o moțiune de cenzură a PSD, inițiată împreună cu cei de la AUR.

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