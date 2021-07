Ana Maria Brânză-Popescu, la un pas de aurul olimpic. Spadasina va fi înaintată în grad de Clubul Steaua Madame le colonel

Delegația României a cucerit încă din prima zi o medalie olimpică, argint prin Ana Maria Brânză-Popescu în proba feminină de spadă. Cu un parcurs excelent până în finală, învingând adversarele la diferențe mari de scor, a pierdut în finală în fața chinezoaicei Sun Yimen în prelungiri la „tușa de aur”, dispută în care spadasina noastră a fost foarte aproape de medalia de aur la individual, singura care-i lipsește din palmares.

Cele mai mari speranțe pentru câștigarea unei medalii olimpice au fost legate de multipla campioană mondială și europeană Ana Maria Brânză-Popescu. Aflată la ultima participare la Jocurile Olimpice, sportiva legitimată la Steaua, care va împlini 37 de ani în noiembrie, și-a dorit și un aur olimpic în proba individuală după aurul obținut pe echipe cucerit la JO de la Rio de Janeiro. N-a fost să fie, Ana Maria dublându-și argintul de la JO de la Beijing din 2008. „Nu sunt supărată pentru acest argint. Am fost în finala olimpică! Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt, m-am chinuit. E cea mai chinuită şi cea mai muncită medalie. Aşa că nu-mi pasă de aurul care e la gâtul lui Sun acum. Îmi pasă de bucăţica asta de medalie pe care mi-am dorit-o pentru mine şi atâta tot şi o am. Asta e cel mai important. Dacă la Beijing nu am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie de argint, acum sunt foarte mulţumită de ce am reuşit să fac. Şi e maximum din ce puteam să fac, la ce pregătire am avut, la ce chin şi la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem şi pe asta. A fost minunat ceea ce am reuşit să fac astăzi. Mă gândesc acum la toţi cei care au fost acolo pentru mine. Puţini, dar buni”, a declarat pentru Agerpres sportiva noastră după festivitatea de premiere. Conform deciziei Comitetului Olimpic și Sportiv Român, pentru cucerirea unei medalii de argint, sportivii sunt recompensați cu 50.000 de euro și o rentă viageră. De asemenea, Ana Maria Brânză-Popescu are grad militar, locotenent-colonel, în cadrul Clubului Steaua și este de așteptat ca sportiva cea mai bună a clubului să fie avansată la gradul de colonel. Palmaresul ei cuprinde trei medalii olimpice (una de aur și două de argint), două medalii de campioană mondială, șapte medalii de aur la Campionatele Europene și 14 medalii de aur la Cupa Mondială.

David Popovici, al patrulea timp, calificat în semifinale la 200 m liber

Marea speranță a natației românești, juniorul David Popovici, a realizat un timp excelent în calificări, 1:45:32, a patra performanță a seriilor, peste rezultatul cu care a cucerit europeanul stabilit chiar de el la competiția din Italia. Și-a câștigat seria preliminară fără să forțeze foarte tare și, cu al patrulea timp, se pregătește de semifinală, unde, cu siguranță, va trage mult mai tare pentru calificarea în finală și pentru o medalie olimpică. Popovici va înota și în proba de 100 m liber, proba sa preferată.

Larisa Iordache, în finală la bârnă

Gimnastica românească o mai are în concursul olimpic doar pe Larisa Iordache, calificată cu a patra notă în finala de la bârnă. Cealaltă sportivă a noastră, Maria Holbură, a ratat finala la individual, clasându-se pe locul 51. În ceea ce o privește pe Larisa, aceasta a concurat cu mari dureri la gleznă, ea plângând la coborârea de pe podiumul de concurs. „Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. Dar mai am opt zile până la finală și sper să dispară durerile de la gleznă ca să pot trage exercițiul așa cum îmi doresc. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi. Mai am câteva mici amănunte pe care trebuie să le corectez și la exercițiu, micile erori pe care le-am făcut”, a spus Larisa Iordache. Din păcate, singurul nostru gimnast prezent la Tokyo, Marian Drăgulescu, clasat pe locul 9 în calificări, a ratat finala la sărituri, singura probă la care a concurat.

Miki Buzărnescu joacă azi pentru optimile de finală

În această dimineață, reprezentantele noastre în probele de tenis joacă pentru accederea în optimi, pentru Mihaela Buzărnescu, și sferturi, pentru dublul Monica Niculescu-Raluca Olaru.

La simplu, Buzărnescu are o adversară puternică, cehoaica Marketa Vondrousova, numărul 41 WTA. Va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare în care cehoaica pornește ca favorită, însă și în meciul din primul tur Mihaela a pornit cu șansa a doua. În caz de victorie, în optimi va întâlni, cel mai probabil pe numărul 2 mondial, Naomi Osaka.

În proba de dublu, perechea Niculescu-Olaru joacă împotriva perechii australiene Perez-Stosur și, teoretic, jucătoarele noastre sunt privite cu șanse mai mari după ce au reușit surpriza în primul tur eliminând surorile taiwaneze Chan. În cazul unei victorii, în sferturi vor întâlni o altă pereche puternică, spanioloaicele Garbine Muguruza- Carla Suarez Navaro.

Pe Mirel Rădoi l-a părăsit norocul Două goluri luate din devierile noastre

0-4. Aioani, cel mai bun tricolor

Am suferit mult și în al doilea meci de la turneul olimpic de fotbal. Rădoi a făcut trei schimbări față de meciul cu Honduras, însă în meciul cu Coreea de Sud jucătorii noștri parcă se vedeau pentru prima oară pe un teren de fotbal. Lipsă de omogenitate, pase greșite și gafe care mai de care mai mari. Pe lângă eliminarea lui Ion Gheorghe, au mai fost și două autogoluri, Marius Marin și Vali Gheorghe. În rest, portarul Aioani făcut tot ce a putut și a apărat tot ce a putut, limitând proporțiile scorului la doar 0-4. Asiaticii au fost peste noi la toate capitolele, au avut 14 ocazii clare, în timp ce în dreptul nostru s-a consemnat cifra „0”. Acum, singura șansă pentru sferturi este să învingem miercuri Noua Zeelandă.