Ansu Fati de România

Fb Farul Constanta

Enes Sali a înscris primul său gol în Liga 1 la 15 ani, 6 luni și 21 de zile și a stabilit un nou record de precocitate în fotbalul românesc, fiind cel mai tânăr jucător care marchează într-un meci oficial.

Pe 9 august 2021, în minutul 80 al meciului Farul Constanța - Sepsi Sf. Gheorghe, Gică Hagi introducea pe teren un copil de 15 ani, 5 luni, 17 zile oferindu-i primele lui minute într-un meci oficial la echipa mare. Enes Sali a avut 14 minute la dispoziție și a „ascuns mingea” în câteva rânduri, trădând un real talent de „mingicar”. Apoi Hagi i-a oferit tot mai multe minute: 22 de minute cu FC U Craiova, 30 de minute cu Dinamo și o întreagă repriză cu Academica Clinceni, meci în care a și reușit să marcheze, la capătul unei acțiuni de toată frumusețea, după o cursă de 50 de metri, driblând tot ce i-a ieșit în cale. Statistica s-a frecat bine de tot la ochi, a răscolit temeinic analele fotbalului românesc și a descoperit că Enes Sali i-a depășit la precocitate pe Hagi, Geolgău și Dobrin. L-a depășit și pe fostul coleg de la juniorii Barcelonei, Ansu Fati, perla catalanilor a înscris pentru echipa mare la 17 ani.

Enes Sali s-a născut în Canada, într-o familie de imigranți români de etnie turcă, și deține și cetățenia română. A început fotbalul la un mic club din Ontario, Woodbridge Strikers, apoi, la 11 ani a fost luat la juniorii Barcelonei, după care, în ianuarie 2018, Gheorghe Hagi l-a adus pe Enes Sali la Academia sa de la Ovidiu împreună cu tatăl său, pe cheltuiala clubului. De la venirea la Constanța, Sali a fost imediat selecționat la naționalele de juniori ale României. A debutat la naționala U17 și a și marcat unicul gol al României contra Cehiei U17.

Sincer, nu am cuvinte. Mă simt extraordinar, e o dovadă la ce am muncit până acum. Sper să îmi ajut echipa cât mai mult și să dau cât mai multe goluri. Îmi place să driblez, am lucrat asta de mic. Este o onoare să intru în teren pentru Mister. Atmosfera a fost foarte frumoasă. Intru să dau cât mai mult din mine. Țelul meu este să câștigăm cât mai multe meciuri și să îmi ajut echipa.

Enes Sali, jucător Farul Constanța

Enes e și la juniori, și la națională. Trebuie să avem grijă de el, este doar un copil. Sunt mulțumit, ar fi culmea să nu fiu. Enes este un copil bun, este serios, tatăl lui are grijă ca seriozitatea lui să nu se schimbe, de aceea l-am adus și pe tatăl lui la Constanța. Are mult de muncă, deocamdată este un copil talentat. Este mingicar, îi place să dribleze, m-a depășit și pe mine ca precocitate. Eu am debutat la 17 ani la Farul.

Gheorghe Hagi, antrenor Farul Constanța

Mă uit cu mare plăcere la Enes Sali. Este un super talent. Chiar l-am felicitat pe Gică Hagi, i-am dat telefon după un meci. Le-am zis și antrenorilor federației să îl ia la echipele naționale peste vârsta lui. Este un copil încântător.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al echipelor naționale ale României