Ashleigh Barty se întoarce în tenis sub formă de mentor

Fostul număr unu mondial Barty și-a pus capăt carierei în martie anul trecut, la scurt timp după ce a pus capăt unei așteptări de 44 de ani a țării sale pentru a avea un campion local la Australian Open.

Gadecki, numărul 202 mondial, a declarat la Cupa United de la Sydney că Barty se va afla în tabăra ei de la Melbourne Park pentru turneul din 16-29 ianuarie.

"Am fost foarte norocoasă că am putut să o contactez mereu dacă am avut întrebări sau dacă am nevoie de sfaturi, ea a fost mereu acolo pentru mine", a declarat Gadecki pentru Australian Associated Press.

"Cea mai bună parte este că mă tratează ca pe o persoană normală și putem relaționa în această privință, iar în afara terenului este la fel de important ca și pe teren".

Jucătoarea în vârstă de 20 de ani își va începe pregătirile pentru Australian Open la Hobart International, care va avea loc săptămâna viitoare.

