x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   23:15
Carlos Alcaraz nu își va apăra titlurile la Roma și Roland Garros din cauza unei accidentări
Alcaraz se retrage oficial din cauza problemelor la mână

Carlos Alcaraz, numărul doi în tenisul mondial masculin, a anunțat vineri că nu va putea participa la turneul de la Roma și la Roland Garros.

Spaniolul nu a ajuns nici la turneul de Madrid, aflat în desfășurare. El s-a retras din cauza unei accidentări la încheietură în timpul turneului de la Barcelona, la care putea urca din nou pe primul loc în clasamentul ATP.

Alcaraz a anunțat vineri pe rețelele de socializare că, în urma testelor făcute, a decis că cea mai prudentă măsură este să nu participe la turneele de la Roma și Roland Garros.

El transmite că așteaptă să vadă cum va evolua situația pentru a putea decide când să va întoarce pe teren.

Organizatorii Roland Garros au reacționat: „O veste tristă: Carlos Alcaraz, campionul nostru din 2024 și 2025, nu își va putea apăra titlul la Roland-Garros 2026 din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Îți urăm mult succes în recuperare, Carlos, o să ne fie dor de tine!”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: carlos alcaraz roma Roland Garros
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri