Carlos Alcaraz nu își va apăra titlurile la Roma și Roland Garros din cauza unei accidentări

Carlos Alcaraz, numărul doi în tenisul mondial masculin, a anunțat vineri că nu va putea participa la turneul de la Roma și la Roland Garros.

Spaniolul nu a ajuns nici la turneul de Madrid, aflat în desfășurare. El s-a retras din cauza unei accidentări la încheietură în timpul turneului de la Barcelona, la care putea urca din nou pe primul loc în clasamentul ATP.

Alcaraz a anunțat vineri pe rețelele de socializare că, în urma testelor făcute, a decis că cea mai prudentă măsură este să nu participe la turneele de la Roma și Roland Garros.

El transmite că așteaptă să vadă cum va evolua situația pentru a putea decide când să va întoarce pe teren.

Organizatorii Roland Garros au reacționat: „O veste tristă: Carlos Alcaraz, campionul nostru din 2024 și 2025, nu își va putea apăra titlul la Roland-Garros 2026 din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Îți urăm mult succes în recuperare, Carlos, o să ne fie dor de tine!”.

