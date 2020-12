Clonați-o pe Cristina Neagu!

Hepta Cristina Neagu Cristina Neagu

Gheorghe Hagi ne avertiza în urmă cu 15 ani că se va alege praful de fotbalul românesc după ce se vor retrage el și generația lui. Și a avut dreptate, acum suntem niște anonimi în Europa. Asta o putem spune și despre momentul în care se va retrage Cristina Neagu de pe semicercul handbalului feminin românesc: nu vom mai conta nici în această disciplină, așa cum nu mai contăm de câțiva ani în handbalul masculin.

Naționala de Handbal a României a avut o prestație lamentabilă la Europeanul de handbal din Danemarca, cea mai slabă din istoria prezențelor echipei noastre la turneul final continental: locul 12 din 16 naționale. Am învins greu doar cea mai slabă echipă prezentă la EURO, Polonia, după ce fetele noastre au fost conduse o mare parte din meci și doar căderea fizică a adversarelor pe final ne-a adus victoria. În rest, am fost sacul de box pentru Germania și Norvegia, apoi pentru Ungaria și Olanda. Trist este că în urmă cu 30-40 de ani, antrenori din Olanda, Norvegia, Germania sau Franța veneau în România să ia lecții de la noi, iar acum, cum ne prind, cum ne bat la 10 goluri diferență și asta doar că încă este Cristina Neagu pe teren, care mai limitează proporțiile scorului.

Cristina a avertizat că nu este în formă

Înaintea plecării în Danemarca, Cristina Neagu a declarat că nu este nici măcar la jumătate din capacitatea fizică și mentală. Perioada de inactivitate, accidentările, operația de anul trecut și izolarea după ce s-a infectat cu COVID au scos-o din ritm. Mai mult, cu echipa națională nu a mai jucat de mai bine de un an și jumătate, de la meciul cu Ungaria, meci în care s-a și accidentat grav. Însă noi am sperat în „Robotul Cristina Neagu”, convinși că va găsi ea o soluție, că „ne va scoate ea și de data asta”. Ei bine, n-a mai putut. „Nu sunt robot, nu mai am 20-22 de ani, naționala nu trebuie să mai stea doar în Cristina Neagu. Echipa națională trebuie să fie o echipă compactă care să nu mai fie dependentă doar de o jucătoare”, spunea căpitanul nostru înaintea acestui Campionat European. Realitatea din teren i-a dat dreptate: banca tehnică nu a găsit nicio idee care să suplinească randamentul scăzut al Cristinei, ba, mai mult, a și comis câteva gafe. Una dintre ele fiind în meciul cu Ungaria, când antrenorii au uitat să introducă o jucătoare pe teren, lăsându-le în doar 4 fete în fața atacului maghiar! Antrenorul Bogdan Burcea și secundul Robert Licu priveau absent meciul fără măcar să numere jucătoarele de pe teren. „Ceva de neimaginat”, scria Bo Jens Jensen, oficial EHF pe site-ul competiției. Asta arată haosul și lipsa soluțiilor la nivelul băncii tehnice.

Cel mai slab European din istorie

Cinci înfrângeri, 160 de goluri încasate în șase meciuri și doar 131 marcate, două înfrângeri la scor (8 goluri cu echipa de rezerve a Norvegiei și 11 goluri cu Olanda) și 0 puncte în grupele principale. Acesta este bilanțul naționalei României la EURO 2020, cel mai slab din istoria participărilor. Dacă pe vremuri luptam de la egal la egal cu marile puteri ale lumii, Rusia, Germania de Est, Ungaria sau Cehoslovacia, acum suntem învinși la scor de echipe pe care România le învăța acest sport.

Singura speranță pare a fi Cristina Laszlo, văzută ca o „viitoare Cristina Neagu”, însă ea a reușit doar în puține momente să o ajute sau să o înlocuiască pe Cristina Neagu.

Demisia întregului colectiv tehnic

O primă măsură ar trebui o reformă la Federația Română de Handbal. Ar fi normală o demisie în bloc a conducerii FRH, a băncii tehnice și regândirea din temelii a acestei discipline. Cât să mai stăm doar la mâna Cristinei Neagu? Ce vom face când ea se va retrage? Dacă nu se vor lua urgent măsuri, se va ajunge în situația handbalului masculin, retrogradat în anonimat. O altă Cristina Neagu se va mai naște peste mulți ani, însă dacă va răsări vreodată o clonă a ei, aceasta trebuie să fie și descoperită, iar ca să o descoperi îți trebuie Academii, proiecte, strategii. Doar că FRH nu are o viziune. Se bazează doar pe Cristina Neagu, care, se știe, „o să ne scoată ea cumva”.

Sunt obosită, sunt destul de rău din punct vedere fizic, iar la ultimele 3-4 meciuri am avut dureri mari la genunchi. Acum urmează o perioadă de pauză. Psihic sunt dezamăgită de acest rezultat. Este cel mai slab turneu la care am participat, cu o singură victorie. Unele colege ar trebui să fie conştiente că nu e de ajuns doar să vină la naţională și să aștepte de la mine să fac totul pe teren. Nu faptul că ești în lot este cea mai mare realizare, ci cum te dedici pe teren. Acum mulţi ani, când veneai la naţională, dacă reuşeai să ajungi în lotul lărgit, abia îţi găseai locul în prima echipă, atât de mare era concurenţa.

Cristina Neagu

Este cel mai mare talent din lume. Dar dacă se accidentează eu nu pot decât s-o bat pe umăr și să-i spun «Îmi pare rău». Federația nu are cu ce să o susțină dacă ea nu mai poate juca, dacă se accidentează la echipa națională și trebuie să se retragă. Însă unde vom ajunge când se va retrage Neagu. Pe cine punem în loc?

Cristian Gațu, fost președinte FRH