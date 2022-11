Djokovic, în semifinale la Torino. Tsitsipas și Rublev își dispută celălalt loc în Grupa Roșie

Tsitsipas a revenit de la 3-5 în setul decisiv și l-a eliminat pe Medvedev, după 2 ore și 24 de minute, câștigând cu 6-3, 6-7(11), 7-6(1) și pregătind acum o confruntare, vineri, cu Rublev pentru celălalt loc din Grupa Roșie, ce duce în semifinale.

După ce și-a adjudecat primul set în urma unui serviciu remarcabil, Tsitsipas a irosit trei mingi de meci în setul al doilea și a fost la un game distanță de înfrângere în decisiv.

Decisiv în care a revenit curajos, impunându-se categoric în tiebreak.

"A fost foarte obositor acolo", a declarat Tsitsipas.

"Mă bucur că am depășit acest lucru și am putut să mă bucur alături de public. Este o victorie mare și sunt extrem de mândru de modul în care am luptat".

Medvedev a izbutit 16 ași, dar serviciul său l-a abandonat pe finalul setului al treilea și a cedat în ultimul tiebreak, meciul încheindu-se pe o greșeală de forehand a fostului număr unu mondial.

"A fost grozav să revin în meci, m-am simțit renăscut, și ce mod grozav de a-l încheia", a mai spus Tsitsipas.

Cu această victorie, Tsitsipas a obținut a doua victorie consecutivă în fața lui Medvedev și a patra în 11 meciuri totale.

Anterior, Novak Djokovic își asigurase calificarea în semifinale la ATP Finals cu un 6-4, 6-1 categoric în fața lui Andrey Rublev, care rămâne în cursă, al doilea loc în semifinală urmând a fi decis în meciul cu Tsitsipas.

(sursa: Mediafax)