Anna Kournikova, jucătoarea de tenis a cărei carieră s-a sfârșit prea devreme: „Nu am crezut niciodată că asta va fi tot”

Săptămâna aceasta Anna Kournikova – care s-a retras din sport în 2003 – i-a șocat pe fani după ce a fost văzută într-un scaun cu rotile la Bal Harbour, un centru comercial de lux din Miami.

Însoțită de cele două fetițe ale ei, imaginile i-au arătat degetele înfășurate într-o bandă roz și piciorul într-o cizmă ortopedică. În timp ce natura problemelor sale este neclară, ea a trăit o viață plină de probleme de sănătate, despre care a vorbit sincer.

Probleme de sănătate interminabile

Kournikova a renunțat la cariera ei pe teren la doar 21 de ani, după ce a câștigat 16 titluri în mecurile de dublu.

Ea a ajuns pe locul 1 concursurile de dublu, după ce a câștigat Australian Open alături de Martina Hingis în 1999, care s-au autodenumit „Spice Girls of Tennis”.

Cu toate acestea, a fost forțată să se retragă anticipat în urma unei serii de accidentări, în principal probleme de spate și fracturi.

În vara anului 2003, cu câteva săptămâni înainte de a-și anunța retragerea din tenis, nu a mai putut să participe la două turnee cheie pe iarbă înainte de Wimbledon, diagnosticată cu disfuncție lombară cronică.

Afecțiunea provoacă rigiditate și durere în partea inferioară a spatelui și a picioarelor, înțepături și amorțeală.

Este adesea cauzată de împingerea discurilor coloanei vertebrale pe rădăcinile nervoase sau de traumatisme bruște ale coloanei vertebrale.

După ce a fost văzută plângând în timpul unei discuții cu antrenorul ei și cu bandaje aplicate pe spate, ea a declarat: „Am fost sfătuită să nu joc săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, și nu știu mai mult decât atât. Au spus că problema mea a fost cronică ddeoarece continuă să revină. Este aceeași problemă pe care am avut-o de după Australian Open, și îmi provoacă dureri în alte zone, dar totul vine din spate."

Apoi, în octombrie 2003, ea a spus pentru The Guardian că „a avut o accidentare aproape în fiecare an”.

Sportiva și-a amintit: „În ’97 am avut o fractură de stres și nu am putut să mai joc timp de trei luni".

„În ’98 am avut un ligament rupt la degetul mare și am stat pe bară trei luni; în '99 am avut o altă fractură de stres timp de trei luni. În 2001, practic, nu am jucat tot anul.'

În același interviu, agentul ei de atunci, Phil de Picciotto, a speculat că leziunile ei la spate, inclusiv o hernie de disc, „ar putea fi ereditare sau din cauza antrenamentelor la o vârstă fragedă sau prea mult tenis sau ghinion”.

El a adăugat: „Pur și simplu, nu știu exact”.

Ani mai târziu, în 2011, reflectând la scurta ei carieră în tenis, ea a dezvăluit revistei People că „nu a crezut niciodată că asta va fi tot”.

Ea și-a amintit: „Spatele meu chiar m-a forțat să mă opresc. A devenit atât de rău; Nu mi-am putut lega pantofii, la propriu. Aveam o durere chinuitoare. Făceam șase până la opt ore [de antrenament] în fiecare zi de la vârsta de 5 ani. A fost foarte interesant pentru mine să mă opresc din joc și să-mi dau seama: „Cine sunt eu fără tenis?” A fost foarte greu și înfricoșător. Am făcut totul, de la terapie la plimbări de 10 ore pe plajă pentru a mă descoperi, a gândi și a încerca lucruri noi.”

Viața de familie alături de Enrique Iglesias

De atunci, fosta jucătoarea de tenis și-a ținut în mare parte viața privată departe de lumina reflectoarelor, în afară de postarea ocazională de Instagram cu tatălui copiilor și iubitului ei, Enrique Iglesias.

Cântărețul spaniol și Kournikova se întâlnesc din 2001.

„Mă relaxez acasă cu copiii, mă bucur să-i duc la școală și să-i văd cum cresc”, a spus Enrique Iglesias la premiile 40 Music Awards 2024.

„Am gemeni de șase ani și o fată de patru ani, așa că în fiecare zi îi văd cum cresc atât de repede. Vreau să mă bucur de asta. În 24 de ore au mai crescut puțin."

Cuplul locuiește, în prezent, într-o casă în Miami, unde își cresc cei trei copii, potrivit dailymail.uk.

