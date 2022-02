Câștigurile lui Cristiano Ronaldo pe Instagram fac istorie. El a depășit 400 milioane de urmăritori!

Cristiano Ronaldo a doborât multe recorduri în fotbal, de-a lungul carierei sale îndelungate și laborioase, dar are o influență majoră și în afara terenului și este lider și pe Instagram.

În vârstă de 37 de ani, este acum cea mai urmărită persoană de pe întreaga platformă, întrucât a depășit 400 de milioane de urmăritori, după o creștere rapidă de la revenirea sa la Manchester United.

Ronaldo a adunat o bază masivă de fani de-a lungul carierei sale, dar de când a revenit la United, în această vară, numărul de urmăritori a crescut cu 163 de milioane, depășind-o pe vedeta din Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner.

Cu o astfel de expunere vin și banii, deoarece este, în mod natural, una dintre cele mai bune căi de publicitate, iar Ronaldo face o avere numai din Instagram, înainte de a lua în considerare oricare dintre celelalte surse de venit ale sale.

Când Ronaldo a revenit la United, în septembrie 2021, avea un număr de urmăritori de 237 de milioane, care aproape că s-a dublat acum, în doar cinci luni.

Atunci, s-a estimat că cel care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur încasa în medie aproximativ 1,2 milioane euro pentru fiecare postare pe Instagram, dar odată cu creșterea contului său, experții au dezvăluit cât ar putea câștiga Ronaldo dintr-o singură postare, relatează The Mirror.

Datorită noului aflux de urmăritori ai lui Ronaldo, valoarea fiecărei postări individuale crește la peste 2 milioane de euro, postările sale având o medie de 10 milioane de like-uri de fiecare dată când profilul său primește un nou conținut.

Această sumă incredibilă reprezintă aproape o lună de salariu la United, starul portughez câștigând 480.000 de lire sterline (570.000 euro) pe săptămână pe Old Trafford, iar pe măsură ce numărul de urmăritori continuă să crească, este posibil ca veniturile să crească și mai mult.

Se pare că Ronaldo este mai popular decât orice alt club de fotbal din Anglia, întrucât numărul de urmăritori ai săi este mai mare decât cel al tuturor celor 92 de cluburi profesioniste din primele patru ligi la un loc.

Ronaldo este prima celebritate care a adunat 400 de milioane de urmăritori și, ca urmare, ar putea să urce și mai sus pe lista Forbes a celor mai bogați, după ce anul trecut a ocupat locul al treilea în topul sportivilor.

În prezent, Lionel Messi, câștigătorul Balonului de Aur, este singurul jucător de fotbal care îl devansează pe Ronaldo în ceea ce privește câștigurile anuale, iar acțiunile sale au crescut și mai mult după transferul său la Paris Saint Germain.

(sursa: Mediafax)