Cupa Mondială de Fotbal din Quatar: Fotbal fără bere?

Sportul și berea merg mână în mână, atât de mult încât marile berării sunt adesea cei mai mari sponsori ai evenimentelor sportive majore.,Bud Light și NFL, Michelob ULTRA și NBA, Heineken și MLS. Aceste parteneriate se fac cunoscute cu semne și logo-uri pe stadioane și în emisiuni. Nu există nimic pe care un sponsor al unei competiții sportive să și-l dorească mai mult decât milioane de oameni care să îi consume produsul, precum și etichetele afișate vizibil pentru difuzare, scrie thetakeout.com.

Budweiser a devenit sponsorul oficial al berii Cupei Mondiale de Fotbal în 1985. În ultimii ani a plătit circa 75 de milioane de dolari, scrie The New York Times. Dar în acest an, relația dintre Cupa Mondială și Budweiser ar putea fi în pericol din cauza unei solicitări de ultim moment din partea oficialilor din Qatar, unde turneul urmează să înceapă duminică, 20 noiembrie. Standurile cu bere trebuie mutate din interiorul locului de desfășurare în exterior, iar fanilor nu li se va permite să aducă bere în tribune.

De ce Qatar restricționează vânzările de bere la Cupa Mondială

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anunțat în 2010, că viitoarea gazdă a Cupei Mondiale din 2022 va fi Qatar, oferindu-le organizatorilor 12 ani pentru a-și da seama cum să echilibreze angajamentul ligii față de unul dintre cei mai mari sponsori ai săi, cu liniile directoare stricte ale acestei țări musulmane.

Totuși, potrivit The New York Times, abia vinerea trecută, cu doar 8 zile înainte de primul meci al turneului, autoritățile din Qatar, se presupune că membrii casei regale, potrivit unor surse din interior, au schimbat regulile.

Decizia de ultimă oră ar fi fost luată ca urmare a îngrijorărilor privind vizibilitatea mare a alcoolului pe stadioane în timpul turneului, ceea ce ar face ca populația să se simtă inconfortabil și ar provoca riscuri serioase pentru securitate.

Deși Qatarul nu este o țară unde alcoolul să fie complet interzis, existând reguli stricte de consum, în mare parte limitat la barurile din hotelurile de lux, cultura consumului de alcool are drept scop calmarea turiștilor, nu satisfacerea cererii din partea localnicilor.

Compania Budweiser este conștinetă de faptul că asocierea sa cu Cupa Mondială ar modifica drastic cultura băuturii din Qatar. Săptămâna trecută, un reprezentant al lui producătorului de bere a declarat că se așteaptă să fie consumată mai multă bere în Qatar, în doar o lună de competiție sportivă, decât într-o perioadă obișnuită. Dar există câteva legi din Qatar care ar părea să infirme această predicție..

În primul rând, beția publică este ilegală, cu excepția barurilor din hotelurile de lux. Din păcate, beția publică merge adesea mână în mână cu sportul. Quatarul interzice publicitatea la alcool, probabil un alt motiv pentru care corturile cu bere marca Budweiser trebuie mutate într-o poziție mai puțin vizibilă din jurul stadioanelor unde se joacă meciurile Cupei Mondiale.

Oficialii FIFA au fost de acord să mute corturile cu bere pentru a atenua orice tensiuni, care altfel ar putea duce la îndepărtarea completă a standurilor. Pare însă posibilă o altă decizie de ultimă oră care să interzică vânzările și consumul de alcool. Și, dacă acest lucru se va întâmpla, FIFA se va confrunta cu o mare provocare. Să convingă Budweiser să rămână sponsorul principal al Cupei Mondiale 2026 organizată în Mexic, SUA și Canada. Cel puțin, compania poate conta pe faptul că în cele trei state consumul de bere este permis.