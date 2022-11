Cupa Mondială Qatar 2022: Fanii Japoniei curăță stadionul după victoria în fața Germaniei

După victoria senzațională în fața Germaniei, japonezii nu s-au grăbit să părăsească stadionul ca să sărbătorească și au rămas pentru a face curățenie în sectoarele pe care le-au ocupat pe stadionul Khalifa International, din Doha, potrivit BBC.

Japonezii au procedat la fel și în 2018, la Campionatul Mondial din Rusia, când strângeau gunoaiele după fiecare meci al echipei lor. Ei au trecut la nivelul următor la Mondialul din acest an când au făcut curățenie după meciul din deschiderea turneului din 2022 dintre gazdele Qatar și Ecuador, un meci în care echipa lor nu a fost implicată.

În Japonia, curățenia este o parte a culturii și este învățată încă din copilărie.

În 2018, Scott North, profesor de sociologie la Universitatea Osaka, a declarat pentru BBC că curățarea este un mod în care japonezii „demonstrează mândrie față de modul lor de viață”.

„Curățenia după meciurile de fotbal este o extensie a comportamentelor de bază care sunt predate în școală, unde copiii își curăță sălile de clasă și holurile școlii”, a spus el.

Japonia joacă duminică cu Costa Rica în următorul meci din Grupa E.

