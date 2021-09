Decizia șoc a Simonei Halep. Istoria relației cu Darren Cahill

Facebook Simona Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep a încheiat colaborarea cu antrenrul său Darren Cahill după șase ani. WTA Insider a analizat relația acestora din ultimii ani și modul în care cei doi au depășit adversitățile pentru a ajunge împreună în topul tenisului mondial feminin.

Cei au convenit să pună capăt parteneriatului lor de succes. Dublă campioană în turneele majore, Halep a anunțat vestea pe rețelele de socializare.

"După șase ani minunați de colaborare, Darren Cahill și cu mine am decis că este timpul să punem capăt relației noastre profesionale", a scris Halep pe Twitter. "Îți mulțumesc D pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis mai bună și o persoană mai bună".

Venind după un sezon 2014 fulminant, în care Halep a ajuns în prima sa finală majoră la Roland Garros, precum și în semifinale la Wimbledon și în sferturi la Australian Open, Halep și Cahill și-au unit forțele pentru prima dată în vara anului 2015.

La acea vreme, Halep era o jucătoare solidă din Top 5, care încă urmărea două repere importante: să reușească să câștige primul ei Grand Slam și să devină prima româncă care își asigura locul 1 în clasament. Cahill făcea parte din programul Adidas Player Development, iar când Adidas a închis definitiv programul în toamnă, Cahill a făcut tranziția, devenind antrenorul cu normă întreagă al lui Halep.

Sub tutela lui Cahill, Halep avea să îmbunătățească nu doar evoluția jocului ei, ci și puterea sa mentală. O personalitate ambițioasă, autocritică și înflăcărată la începutul carierei sale, cu îndrumarea și încurajările lui Cahill, Halep a început să aibă o abordare mai holistică și mai blândă față de ea însăși și față de tenisul ei.

Încet-încet, Halep a început să elimine treptat negativitatea care o afecta în timpul meciurilor. După un faimos time-out de coaching pe teren, în timpul Miami Open 2017, l-a supărat pe Cahill, iar australianul a renunțat brusc la postul său, în speranța de a-i provoca un șoc lui Halep, pentru a-i accelera transformarea. Strategia s-a dovedit a fi de succes și duo-ul s-a reunit înainte de Roland Garros, în același an.

Halep avea să își revină după o înfrângere usturătoare în finala de la Roland Garros 2017, în fața Jelenei Ostapenko, bifând, în sfârșit, un punct de pe lista sa de obiective, devenind numărul 1 mondial WTA.

Halep a reușit performanța la China Open, în aceași toamnă, și a terminat anul cu al 13-lea număr 1 din istoria WTA și prima româncă care deținea acest loc de top.

Pe măsură ce Halep a continuat să fie cea mai constantă jucătoare de top din circuit, menținându-se în Top 10 timp de 373 de săptămâni consecutive, ea a pus în sfârșit mâna pe trofeul pe care și-l dorea cu ardoare.

În 2018, ea s-a impus în a patra sa finală majoră și a treia la Roland Garros, învingând-o pe Sloane Stephens și cucerind Trofeul Suzanne Lenglen.

Aproximativ un an mai târziu, Halep avea să uimească lumea tenisului cu performanța de la Wimbledon, unde avea să câștige în mod categoric al doilea titlu major. Cahill nu a fost în loja antrenorilor la performanța ei de pe Centre Court, cei doi convenind să ia o pauză în 2019.

Dar Cahill nu a fost niciodată la mai mult de un SMS sau un apel telefonic distanță, oferind sfaturi și sprijin înainte de a se reuni, în mod oficial, în 2020.

În tot acest timp, Halep a fost prima care l-a creditat pe Cahill cu succesul ei, nu doar pentru evoluția sa într-una dintre cele mai bune jucătoare din generația sa, ci și pentru dezvoltarea sa ca persoană, în afara terenului.

WTA Insider a găsit cinci citate care ilustrează perfect cât de puternică a fost relația de coaching dintre Halep și Cahill, în ultimii șase ani.

Halep, la Wuhan 2016: "El nu crede că este mare lucru dacă schimbi ceva. El îmi arată că nu e mare lucru dacă schimb ceva. Așa că acum sunt mai relaxată în a schimba lucruri și sunt mai relaxată în încercarea de a mă descurca mai bine. Chiar dacă a doua zi nu va funcționa așa cum îmi doresc, poate că în viitor va funcționa așa cum îmi doresc, cum ne dorim. Da, acum este mult mai ușor pentru mine să schimb lucrurile. Este mult mai ușor să ascult, să accept lucrurile pe care trebuie să le schimb și pur și simplu să merg înainte."

Halep la Madrid 2017: "Știe cum să mă calmeze. Încerc doar să învăț cum să mă relaxez și cum să fiu dedicată acestui sport, nu rezultatului. Fac ceea ce îmi place, așa că trebuie să pun dorință în lucrurile pozitive pe care le fac în teren. Încerc să fac asta. Lucrez la asta. Simt că sunt un jucător mult mai bun de când lucrez cu el. Sper să îl fac mai mândru câștigând un Grand Slam în carieră".

Halep la Roland Garros 2018: "După părerea mea, a făcut totul pentru ca eu să pot obține locul 1. Mi-a spus acum câteva zile, că atunci când am început eram numărul 2. I-am spus: 'Da, dar de la numărul 2 la numărul 1, e un drum lung'. Deci, cred că datorită lui și personalității sale - este foarte relaxat, este australian, așa că trebuie să fie așa, foarte relaxat, foarte deschis - m-a făcut să fiu la fel și să îmbrățișez mai mult presiunea, emoțiile și să mă înțeleg mai bine. De aceea am reușit să am rezultate foarte bune și să ajung pe locul 1. Este o persoană grozavă și cel mai bun antrenor".

Chris Evert la finala WTA 2019: "Antrenorii, ei chiar joacă un rol important în jocul de astăzi, mai important decât credem. Cred că Darren a avut mult de a face cu asta. Faptul că a părăsit-o după Miami, pentru că temperamentul ei nu era unul potrivit. Era atât de dură cu ea însăși, era dură cu ea și dură cu echipa ei. El parcă se dădea cu capul de pereți, încercând să o facă să se calmeze și să nu mai fie atât de arțăgoasă pe teren. Cred că atunci când a plecat i-a spus: "Știi, nu faci ceea ce îți cer eu să faci și nu ești corectă cu tine sau cu echipa ta. Trebuie să te schimbi". Și a plecat.

Cred că asta i-a deschis ochii la, știi, ar fi bine să fiu mai profesionistă pe teren. Ar fi bine să am mai multă încredere în mine. Ar fi bine să mă gestionez mult mai bine din punct de vedere emoțional.

Cred că tot jocul ei s-a schimbat radical acolo. Adică, a câștigat meciuri atunci când era în dificultate, în timp ce înainte ar fi fost altfel. Am văzut-o în câteva meciuri când era condusă cu un set și un break și începea să lovească mingile și nu-i păsa cu adevărat dacă va eșua. A început să reziste și atunci când pierdea nu se mai supăra. Asta i-a schimbat întreaga carieră."

Cahill la Australian Open 2020: "Vorbeam în majoritatea zilelor, chiar și anul trecut, când nu lucram împreună [în 2019]. Suntem prieteni. Așa cum am mai spus de multe ori, ea este cu adevărat o parte din familia mea. Am crezut că fac ceea ce trebuie pentru familia mea în urmă cu peste 12 luni, când am venit acasă și am spus: "Hei, copii, îmi iau un an liber de la serviciu și voi fi prin preajmă mai mult". Atunci, fiica mea a început să plângă. Am crezut că este foarte fericită, dar ea era supărată că o părăsesc pe Simona. Asta înseamnă ea pentru familia mea".

