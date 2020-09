Dramă în tenis. O jucătoare de Top 10, diagnosticată cu cancer. Mesajul Simonei Halep

O cunoacută jucătoare de tenis a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin şi va fi supusă unui tratament de chimioterapie în următoarele şase luni. Spaniola Carla Suarez Navarro, în vârstă de 31 de ani, nu va mai concura în acest sezon, retrăgându-se de la Roma şi Roland Garros. Cea mai bună clasare WTA a tenismenei a fost locul 6 în februarie 2016.

După mai multe examene medicale efectuate la Barcelona, Navarro (31 ani) a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, şi va fi supusă unui tratament de chimioterapie în următoarele şase luni.



”Rezultatele clinice au confirmat apariţia limfomului Hodgkin în corpul meu. Echipa medicală mi-a spus că a fost descoperit în fază incipientă, este vindecabil şi de dimensiuni reduse. Reacţia va fi imediată: vom continua un tratament de chimioterapie pentru următoarele şase luni," a spus Carla Suarez Navarro într-un comunicat oficial, preluat de marca.com.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.



