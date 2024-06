Efectele încălzirii globale: Jocurile Olimpice nu vor mai putea fi organizate vara!

Organizarea Jocurilor Olimpice în iulie va fi „aproape imposibilă” din cauza căldurii extreme, avertizează oamenii de știință și sportivii, potrivit Sky News.

La jocurile din această vară, de la Paris, va fi mai cald decât este normal, au anunțat specialiștii.

Ei au realizat un raport intitulat „Rings of Fire: Heat Risks at the Paris Olympics 2024”, prin care îi îndeamnă pe organizatorii Jocurilor Olimpice să ia măsuri împotriva caniculei pentru a nu pune în pericol viața sportivilor și a spectatorilor.

Experții recomandă modificarea programului competițiilor astfel încât acestea să se desfășoare în lunile mai răcoroase sau în momente mai răcoroase ale zilei.

În replică, un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic Internațional a declarat că organismul a programat evenimente pentru a evita căldura și a luat mai multe măsuri pentru a proteja concurenții de temperaturile extreme.

(sursa: Mediafax)