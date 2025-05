Țara de AUR. Cum arată electoratul lui Simion, văzut de aproape

Ialomița este unul din județele fruntașe la votat Simion pentru președinte. La primul tur, lumea a tras, aici, cu liderul AUR în proporție covârșitoare, chiar dacă nu are habar de nicio idee politică a suveranistului. Unii zic că-i curajos, alții îl cred borfaș. Părerile nu contează; votul e un fel de protest. Unii îl vor înapoi în cursa electorală pe Călin Georgescu, cei mai mulți sunt ofticați pe politicienii de la București. Județul are și o nouă parolă: „hrană, aer, apă”. Circulă din gură în gură, ca la ilegaliști. Sintagma lansată de Georgescu a prins bine la „talpa țării” - „Păi dacă ni le dă pe gratis, mamă, cum să nu-l alegem?".

În Ialomița, acum un an, alegerile locale au pus partidul AUR, undeva, în coada clasamentului. Coaliția PSD-PNL a obținut scoruri puternice, primăriile fiind câștigate lejer de candidații celor două mari partide. La Consiliul Județean, coaliția a scos un scor fără de comentarii: 74 la sută din locuitorii județului au votat pentru ea. Surpriza a venit la „Prezidențiale”: Crin Antonescu – susținut de PSD, PNL și UDMR – a fost votat de 17 la sută din alegători. Iar Simion a fost alesul majorității.

Explicația e simplă, toți oamenii din „Țara de Aur” recunosc: „Ne-am săturat de politicienii de la București și hoțiile lor. Ba PSD e cu PNL, ba se înjură, ungurii joacă mingea cum le e lor mai bine. Lumea s-a săturat de astea, vrea ceva nou. De ce este diferență între locale și prezidențiale? Aici, la sat, votezi omul. De primar te mai lovești: o adeverință, o alocație. Ții de el, că, na’.... Pentru președinte, votezi de oftică”.

La Mărculești, Sudiți, Vlădeni și Făcăeni – comune unde zici că George Simion a câștigat precum se câștigă prin Coreea de Nord – primarii nu mai înțeleg nimic, iar oamenii se strâng ca partizanii. „Cuiburile” sunt cârciumile cu afișe galbene ale lui Simion, iar doctrina se învață prin Tik Tok: „A venit momentul! Ori noi, ori ei, ăia de la orașe. Să vină Simion, să-l aducă pe Georgescu. Și toate fabricile înapoi”. Dintr-un șanț, unul mai are o pretenție la „viitorul președinte, Simion”: „Canalizare nu ne face?”. Din opoziția subțire a ținutului, cineva știe cum s-a ajuns să se îngălbenească locul: „Totul ține de educație. Știți, noi nu prea avem învățători buni pe aici, iar programa școlară….Asta e!”.

Mărculești. Fanii lui Simion – „la oraș nu e electorat așa îndoctrinat ca noi”

Stă așezat la birou, parcă e amețit. Trece cu mâna prin păr, regulat, ca un tic de stres. În ultimele zile cică ar mai fi albit, zic unii din sat. Domnul Romeo este primar la Mărculești, una din comunele unde edilii s-au trezit că electoratul i-a dat cu Simion în cap. „Nu știu, dom’ne, ce să mai zic. Li s-o fi urât cu binele ăstora, oamenilor de aici. Și n-au dus lipsă de nimic, dom’ne. Dacă o să iasă ăștia, ai lui Simion, o s-o luăm în jos ca migu’”, e amărât primarul de Mărculești. Omul e în căutarea unei explicații: de ce s-a transformat comuna în galben-AUR? Dă din umeri ca la pagubă, își mai trece o dată, apăsat, mâna prin păr. În ritmul ăsta, are șanse să chelească repede, parcă nu-i pasă: „Știți? În adâncul sufletului meu îmi doresc să iasă Simion. Să le-o dea în barbă ăstora de au votat și votează cu el”. Edilul spune că Simion n-a avut nici pic de campanie electorală în Mărculești – oamenii s-au mobilizat prin rețelele de socializare.

La locale, lucrurile au mers ca de fiecare dată: PSD a fost votat de 465 de oameni, PNL – de 211. La cei aproape 1.200 de votanți, scorul a fost bun. AUR a avut doar 131 de votanți. Dar la alegerile pentru președinte, lucrurile s-au schimbat: Simion a fost pe primul loc, cu 285 de voturi. Candidatul PSD a fost al doilea, cu doar 104 voturi, de a înlemnit toată conducerea coaliției din comună. Nicușor Dan e departe – l-au votat doar 21 de locuitori ai comunei. „Două voturi sunt de la organizația de partid din sat. Aia, USR. Că doi sunt cu toții. Restul de 19 nu știm cine sunt. Da’ îi găbjim noi”, râde și nu prea un partizan suveranist care trece agale prin fața primăriei. Înăuntru, primarul Romeo tot caută răspunsuri: „Acum mi-am demonstrat că nu-mi cunosc oamenii. Ei asculă, dar tot cu cine vor au votat. Aici, în comună e bine, dar tot o dau că vor schimbare. Ce schimbare, mă, băieți?”, smucește primarul cu niște acte pe birou. Poate de la hârtii – rezultate electorale – edilul își aduce aminte de Ponta – „ăsta ne-a mâncat. Nouă, aici, la țară, ne-a dat impresia că ar fi omul cuiva”.

Convins că la nivel mare conducerea PSD-ului trebuie schimbată, primarul de Mărculești e sincer: „Pe ăștia de votează cu Simion o să-i vedeți prin cârciumi. Au ieșit și o să iasă mulți și în turul doi. Eu cred că e vorba de educație. Îi vezi la mese, stau zece – cinșpe inși la un loc, dar fiecare se uită în telefonul lui. Și ce zice telefonul, aia votează”.

Cârciuma din mijlocul satului este, cu adevărat, ca un fel de punct de rezistență, al suveraniștilor. Nu e înghesuială de mașini în toată localitatea ca în fața birtului unde – de la cafea la bere – se beau doctrine suveraniste. Ca un fel de lider este fostul viceprimar al comunei, proprietar al bodegii. Omul a pus în geam chipuri cu Simion sub care necăjiții ori supărații comunei fac planuri după ce vor câștiga Președinția. „Aici nu e așa sărăcie. Dar salariile sunt mici. Combinatul chimic de la Slobozia l-au pus pe butuci, l-au vândut la fier vechi. Îngrășăminte nu mai sunt, doar de import”, începe discursul fostul vice. Zona galbenă trăiește din agricultură, oamenii sunt nervoși că nu mai e ca înainte de ’89. Cu fabrici și uzine. „Programul ăsta cu apă, hrană și energie a funcționat și în Europa. Multe țări s-au redresat, noi de ce n-am face-o?”, este credincios lui Georgescu fostul vice de Mărculești.

Unul taie discursul calm: „Am ieșit, uite așa, de-ai dracu’.Și la turul doi o să ieșim și mai mulți’”. Un moș își pune bicicleta sub privirea lui Simion de pe geamul cârciumii și îi dă dreptate celui supărat: „Poa’ să facă ăia de la oraș ce or vrea. La noi stă puterea. Noi suntem ăi mai mulți”. Alți trei răspândiți prin pragul bodegii la ceas de prânz dau și mai mare ghes moșului: „La țară, lumea tace și face. Ăștia de zic că recuperează… de unde? Nu au așa electorat îndoctrinat ca noi!”.

Cu credință în suveranism, sătenii din Mărculești zic că ei or să fie precum Statele Unite – „Nici ei nu au fost izolați, așa cum se amenință pe la televizor. Ăsta e trendul, nene”. Fostul vice mai explică doct cum că oamenii sunt supărați pe toți cei ce au condus România până acum – „au făcut doar ghiolbănii”. Așa și cu primarul de acum: „domnule, e prea multă birocrație. Ca la centru e și la Mărculești. Ca să scoți o adeverință trebuie trei angajate. Una pune ștampila, alta o duce la xerox, ailaltă o dă la semnat”.

Despre Nicușor Dan, țăranii nu zic prea multe. Doar cârciumarul știe. Are o verișoară angajată la Primăria Capitalei și știe că ea va vota cu șeful ei. „Sărăcuța, ce să-i faci? O înțeleg. Ea votează că s-a speriat după ce a zis Simion că dă afară cin’ sute de mii de bugetari. În plus, mai vrea să scape de Nicușor, că cică numai tâmpenii se întâmplă prin primăria aia. Am văzut și eu când am fost pe la București, numa’ gropi”.

Între o înghițitură de licoare și o vorbă sorbită de pe Tik Tok, oamenii din cârciuma-centru din Mărculești nu prea vor să vorbească de istoria politică a localității. Căci locul e cunoscut după ce doi inși de aici au fost implicați în primul scandal sexual public al AUR. La o școală de vară, cei doi din Mărculești au fost acuzați că au abuzat o puștoaică. Fostul vice încearcă să o dreagă: „Trebuia să fie cineva vinovat. Și i-au scos pe ăștia, băieți simpli de la țară”.

Sudiți. Locul unde Simion e așteptat la canalizare

Pe „aliniamentul galben”, adică șoseaua ce duce de la Slobozia la Fetești, via Țăndărei, altă comună e fruntașă „în alegerea lui Simion”: Sudiți. Când lași în urmă câmpia presărată de ciurdele și turmele localnicilor gospodari, dai de o căzătură unde s-a aciuat o șatră. E aici de la „locale”, actualul primar cică le-a făcut viză, să-l voteze. „Nu e așa șăfule. Io n-am votat, nici astea ale mele (pirandă-sa și balabusta de maică-sa n.n). N-avem buletine. Da’, dacă îmi dai zece lei, votez cu cine vrei matale”, urlă balboiul ascuns sub streașina coviltirului. Omul zice, că dacă ar fi după el, ar vota cu Simion: așa a tot auzit lumea pe la cârciumile satului.

În Sudiți, centrul înseamnă magazinul alimentar cu desfacere la ușă – unii au mai pus niște mese, dar berea se bea și în picioare. Comuna arată bine: străzile sunt asfaltate – zic unii că recent, chiar înainte de „locale”– tomberoanele sunt așezate ordonat în așteptarea „gunoierei”, e curat și verde. Curțile sunt pline de păsăret. „Ia cere-le ăstora un ou. Te înjură. Calici.”, știe țiganul.

La secția de votare de la Sudiți, din vreo 400 de alegători, 199 au votat cu George Simion. Ceilalți au avut scoruri de rușine. Nicușor Dan a fost votat, aici, de 24 de oameni. Interesant, nu mulți au curaj să vorbească dacă nu au optat pentru suveranist. „Eu, așa s-a întâmplat, am votat ca să să schimbe în bine. Că mărește pensie, că mărește salariu...nu cred. Eu am votat Ponta. Acum...n-am ce să aleg”, zice unul sprijinit de bicicletă, la răspântie de ulițe. Pe prioritar vine alt ciclist, cu cușma pe ochi. Frânează și trece pe treapta de propagandă: „Ăsta, Simion, face ce promite. Dacă face ceea ce promite, obligat, omul trebuie să-l voteze. Ce a promis Simion? Asta, nu știu!”. Omul e modest, de la Simion vrea doar să facă canalizarea în Sudiți și să termine școala începută de primar înainte de „locale”, rămasă acum neterminată. Printre bicicliști trece o mamaie cu papornița pe antebraț. E curajoasă: „Eu pe Simion l-am votat. De unde să-l știu? De la televizor. Io nu sunt d’aia, nu mă joc pe tichi toc, sunt bătrână!”.

Mulți spun că oamenii din Sudiți l-au votat pe Simion ca să dea în primarul PSD. Le-a fost frică la alegerile locale - să nu rămână fără diferite beneficii - s-au răzbunat la Prezidențiale. Chiar Alexandra, fostul contracandidat al actualului primar, știe despre acest val de protest comunal. „Eu sunt de la PNL, dar mă gândesc să plec de aici. La noi a fost un vot de protest, lumea a dat în președinte că nu mai poate cu primarul” – zice femeia, înghesuită într-o mașină cu care își cară fiica la Slobozia, la școală: „aici, la Sudiți, peștele de la cap se împute. Dacă n-ai un primar bun, nici învățător bun nu ai, nici medic, nici, nimic. În situația asta, să batem kilometrii de acasă și până la Slobozia, să ducem copiii la școală, nu sunt numai eu. Suntem cu sutele". Femeia povestește că localitatea este într-un permanent scandal, de aici, poate, și protestul oamenilor la alegerile pentru Președintele României.

Cam acum un an, lumea a fost nemulțumită de primar și a cerut referendum pentru demiterea lui. Au semnat pentru asta cam 500 de oameni. Aprobarea a venit de la „Județ” când mai erau puține zile până la alegeri. Primarul a prins șmecheria, și-a dat demisia. Iar la alegeri…a câștigat din nou. „Nu știu de ce l-a votat lumea. Dar diferența dintre el și mine a fost de 20 de voturi în condițiile în care el a dat vreo 40 de vize de flotant. La alegerile alea, s-a zbătut, acolo a fost bătălia. Acum, a dat totul la spate”, povestește liberala Alexandra. Ea știe și spune apăsat: „S-a săturat lumea, domnule! Și de PSD, și de PNL. A votat lumea de răzbunare. Oamenii zic, pe aici, că Simion e nebun. Și mai zic că tot pe el îl votează, că vor altceva, ceva nou. O fi bun, n-o fi, vom vedea. De Nicușor Dan….nu prinde aici”.

Femeia mai are o informație care bagă Sudiții în trendul național: „La alegerile pentru președinte nu au ieșit chiar așa mulți ca la locale. Acolo, la alegerile pentru primar, au venit și l-au votat pe actualul fiindcă…bani. Suma a fost de câte 200-300 de lei pentru vot cu garanție. Adică fotografiat. La prezidențiale, pe el l-a durut în spate, eu nu m-am mai implicat. Totul mort! Nu a existat nicio campanie electorală, nu a mișcat nimeni, nimic. Nimic!”. De după un gard cu uluci vechi, o mătușă bătrână aude cuvintele. Aruncă un pumn de boabe găinilor: „Pui, pui, pui. Na, la mama! ‘R-ați ai dracu’ cu politica voastră cu tot”.

Vlădeni. Când revoluția nu moare niciodată

Vlădeniul e hăt, după Țăndărei, spre lunca brațului Borcea. Pe vremuri locul era știut cu frică, aici funcționa un lagăr de muncă. În 1958, comuniștii înființaseră unitatea specială de reeducare de la Vlădeni unde au fost aduși, închiși și forțați la muncă grea peste 16.000 de oameni din toată România. Mulți au murit aici, locul a prins faimă rea: „Gulagul de la Vlădeni”. Acum, „gulagul” a votat în masă cu Simion: 449 de oameni l-au „ștampilat” pe suveranist. În comparație, Nicușor Dan a adunat 41 de voturi.

Într-o parte a localității intrarea se face chiar pe drumul rău, de piatră cubică, ce ducea la lagăr. Aproape se văd două blocuri, rupturi în care mai locuiesc oameni. Erau locuințele celor ce lucrau la IAS. Acum, în amărăciunea de clădiri mai stau bătrâni. Copiii s-au dus pe la Slobozia sau străinătățuri. Feteștiul, cică, e mort, nu ai unde să te angajezi. Doar în capitala județului ce se mai angajează pe salarii mici. „Din ce câștig, mai bine de jumate dau pe chirie. Că nu pot să fac naveta de aici. Cu ce rămân, acopăr foamea”, zice unul tânăr ce așteaptă autobuzul. Dinspre Dunăre nu vine nimic, se vede doar câmpul pe care cresc recolte – „aici se trăiește doar din agricultură. Nu prea sunt alte locuri de muncă. Bărbații care n-au prins loc la ferme au plecat pe la orașe mari sau afară. Femeile sunt cam toate în vânzări. Adică, pe la chioșcuri sau magazine. Bătrânii stau cu pensia. De aceea l-a votat lumea pe Simion. De sărăcie. Că nu mai e nimic aici din ce era odată”. Tânărul, care a votat cu suveraniștii pentru locuri de muncă mai aproape de casă, nu știe mai nimic despre lagărul de muncă – își aduce aminte doar că vechiul IAS unde muncea lumea e, acum, privatizat.

Istoria politică a Vlădeniului a fost agitată și după căderea comuniștilor. „În 2016 a fost mai ceva ca la revoluția din București. I-am simțit pe ăia de la PSD că vor să care moșnegii la vot cu mașinile lor. Le-am însemnat Daciile și ce mai aveau și, pe noapte, le-am înfundat eșapamentele cu spumă poliuretanică. Pe ăia care au reușit să pornească, i-am băgat în șanț”. Tipul care arată istoria zbuciumată a comunei conduce o autoutilitară care trage un generator mare, pe roți. Lângă el e unul tuciuriu, mai slăbuț. Amândoi sunt camarazi – înainte la PNL – fideli, acum, lui Georgescu. Caută în telefon, găsesc o filmare de pe vremuri. În imagini unii se plâng că au fost luați pe sus de partizanii candidatului PNL și au fost pociți. Băieții rânjesc.

Timpurile au trecut, cei doi au schimbat macazul politic. La fel și candidatul pe care îl susțineau. „Primarul nostru, ăla pentru care am făcut revoluție, nu mai e la PNL. A plecat, e la PSD”, zice cel mare, de la volan. Nu vrea să fie fotografiat. Nici sfrijitului de pe scaunul mortului nu-i i-ar place să devină public. Cică au probleme cu patronul.

De la politică se trage tot: șeful, pesedist convins, a dat în apoplexie când a auzit că cei doi agită lumea să voteze cu Simion. „Și el, și alți patroni fermieri erau siguri că iese Antonescu. Unul dintre ei a și venit la cârciumă, la aia din centru. L-au băut și l-au fumat băieții toată seara. Pe plecare, s-a dus ăsta, fermierul, la primar. Că, gata, e aranjată treaba. Când au numărat voturile, să facă infarct!”, râd băieții.

A doua zi după alegeri a fost ședință la firma unde lucrează cei doi. Patronul, cică, i-a luat cu explicații logice: de ce nu ar fi bine să iasă Simion președinte al României. „Ne-a zis că dacă îi va merge lui bine, ne va merge și nouă bine. Haidi, bre, asta am mai auzit-o, e din Capra cu trei Iezi. Pe urmă că a crescut euro. Că nu o să ne mai putem cumpăra nici un trening. Ete fleoșc. De parcă acum pot să-l cumpăr. Noi nu cedăm nene”. Băieții nu au fost de înduplecat să-și schimbe opțiunea, șeful a trecut, cică, la represalii: „A mărit salariile. Noi suntem șase inși, muncim ca berilă zi-lumină. Avem 6.000 de lei, leafa. Și patronul a mărit salariul, dar nouă, ăstora doi, nu ne-a crescut cu nimic. Am zis că poate să ne dea și afară, că noi tot cu Simion votăm. De ce? Că-l vrem pe Călin Georgescu premier”.

„Primarul, să trăiască, e băiat bun, mai ia douj’ de mandate de acum înainte, nu contează că e nașul meu la fată, nu a avut ce să facă acum. A ieșit lumea tot ca la revoluție. Uite exemplu: părinții mei, moșnegi d’ăia care au votat toată viața lor cu PSD, au zis că vor să voteze. Nici nu vroiam să-i iau, să-i duc la vot. Au votat cu Simion. Noi, toată comuna asta, mai votăm de 30 de ori cu Simion. El și Georgescu au descoperit mafia din țară, ei sunt singurii care o pot termina”.

Despre ce urmează a se întâmpla în turul doi, tinerii din Vlădeni deja știu – „nu vor fi probleme”. „După prima confruntare, Nicușor a pierdut și alea 17 voturi de le avea la prima secție. O fi el matematician, da’ e scălâmbăiat. Așa te duci să te vezi cu americanu’?. Te ia ăla: «Ce ai, bă?»”.

Nici despre Simion, oamenii nu au o părere prea bună. Nici cei doi camarazi care își spun povestea, nici alții care așteaptă să treacă timpul pe la birtul și magazinul din centru. Părerea generală este clară: „Simion e țigan. Cum reprezinți România cât timp tu ești în poze cu țiganii tăi? Are mutră de borfaș. E chiar e borfaș. Dar lumea îl votează că e tupeist. Că are tupeu să se ia de ăștia corupții”. La Vlădeni lumea este convinsă: curajul lui Simion și inteligența lui Georgescu vor aduce înapoi fabricile vechi ale României. Cei doi camarazi din Vlădeni își aduc aminte: „Alea de tractoare, de vapoare, de îngrășăminte chimice. Că, uite, noi luăm de la străini”. Discursul rămâne în aer. Din spate apare o mașină alba, e a patronului. Fanii lui Simion dispar în trombă.

Făcăeni. „Ăia marii de aur – primaru’, dascălu’ și milițianu’”

Când intri în Făcăeni, până în centru te plictisești să numeri cârciumi. „Nu sunt cârciumi, sunt magazine. Că bea lumea acolo, asta-i de sărăcie”, zice unul, cu adevărat, la terase, precum „Las Vegas” e pustiu. Mai mult se adună lumea printre mingi de vânzare și rochii expuse să tragă o dușcă în compania tovarășilor. La Făcăeni, sunt vreo 4.000 de locuitori, lumea zice că spre jumate au drept de vot. Iar la alegerile pentru Președintele României, George Simion s-a clasat pe primul loc, cu 1212 voturi. L-a urmat, ca peste tot în Ialomița, Crin Antonescu și Victor Ponta. La Făcăeni, Nicușor Dan a fost votat de 112 persoane.

Comuna este una din cele 12 din țară ce au primar al AUR. „Aicia ăia marii sunt de aur” – râde unul – „lasă primarul, că e și dascălu, și milițianu, și învățătorul. Sunt toți de aur”. Centrul comunei e bătut de recele care vine dinspre Dunăre și de hăhăitul unora ce s-au pus la șpriț în fața agenției de pariuri locale. Zici că e singura instituție din comună. Biblioteca și căminul cultural sunt acoperite de o cârciumă. Tot în centru e și piața. Bătută de praf, nu se știe de când nu a mai fost folosită. Acolo e un alt magazin de mărunțișuri. Cu manea în surdină și cu haine ieftine legate la intrare, containerul-butic e tapetat cu mutra lui Simion. Singure afișe electorale prezente aici și în tot ținutul „Țării de Aur”.

Un moș trage greu la bicicletă. E unul din puținii opozanți, a votat cu Ponta; l-a ales fiindcă odinioară i-a mărit pensia. Acum, zice bătrânul, în turul doi, nu o să mai meargă la vot. „Nu are treabă primarul că e cu AUR și că s-a ales Simion. Primarul e băiat bun, lumea a ales așa că nu e educată”, zice bătrânul. Unul îi prinde vorba și se bagă: „A votat lumea de sărăcie, nene. Că a ajuns lumea să-și vândă soba de teracotă din casă”. Răspunsul vine dur – „Își vând soba ăia care n-au poftă de muncă”. Un altul, zice că e mecanic auto, dă știri rele: „Să vedeți ce o să fie dacă va fi ales Simion. Uite, de exemplu, acum, după ce a crescut euro, o firmă din Bulgaria, de la care cumpărau fermierii de aici chimicale, a anunțat că nu mai livrează marfă decât cu plata în avans”. Într-o salopetă cu patină de muncă multă omul e supărat și pe cei care l-au votat pe Simion, și pe politicieni. „Uitați-vă în jur. Ești zonă agricolă mare, la 18 kilometri de autostradă. Dunărea curge prin sat, aeroportul e imediat, aproape. De ce nu vin investitori? E simplu! Au venit unii din Moldova la un moment dat, ziceau că aici trebuie să aduci doar inginerii și utilajele. Că forță de muncă e destulă. Și s-au dus unii, de aici, mulți, la firma moldovenilor, la muncă. O săptămână au stat” – povestește omul. Ceilalți care ascultă zâmbesc strâmb, știu de ce localnicii nu au continuat munca – „au primit leafa. Și s-au pus la băut”. „Iar moldovenii ăia au trebuit să-și aducă oameni de la ei, din nord”, continuă, amărât, mecanicul.

„Totul pleacă de la educație. De la faptul că nu sunt profesori buni, că nu e bună nici programa școlară. Iar cei tineri de acum nu vor decât să primească bani și să nu facă nimic. Îi vezi toată ziua, sunt cu ochii în TikTok. De aici și rezultatul alegerilor”, se știe în Făcăeni. Spre ieșirea din comună doi puști sunt beți mangă în urlet de „tradițională” venită dintr-o curte: „De-oi muri, să-mi porți căciula, lumeee și iar lumee, de-oi trăi să-mi belești p…a. Trăiască Simion, băă!”

