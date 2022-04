Emma Răducanu, lăudată de idolul ei 

Victoria obținută a făcut din Răducanu una dintre cele mai apreciate tinere jucătoare din tenisul feminin. Ținând cont de performanța sa revoluționară, Răducanu a fost onorată duminică cu prestigiosul premiu.

Laureus World Breakthrough of the Year Award onorează jucătorii cu performanțe deosebite la început de carieră. Premiul îi recunoaște pe jucătorii care au atins o etapă importantă în perioada lor de formare. Actuala număr 11 mondial s-a dovedit a fi cea mai merituoasă câștigătoare a premiului datorită performanței de a câștiga titlul la US Open 2021.

Organizatorii premiilor Laureus au postat pe paginile oficiale de socializare o postare în care apare Răducanu ținând premiul în mână, alături de un mesaj al sportivei britanice prin care și-a exprimat recunoștința față de Academia Laureus, afirmând totdată că mai are mult de lucru.

Ea a spus: „Mulțumesc foarte mult Academiei Laureus pentru vot. Înseamnă foarte mult să primesc acest premiu și vreau să-i felicit pe ceilalți nominalizați. Simt că a fost un an foarte bun pentru mine, dar mai am încă mult de lucru. Vă mulțumesc foarte mult."

Cu ocazia acordării premiului, Răducanu a primit un mesaj special de la una dintre inspirațiile carierei sale, Li Na. Grațioasa chinezoaică a devenit membră a Academiei Laureus în 2016, la Paris. De atunci, ea, împreună cu alți 59 de membri, votează în fiecare an pentru a alege cele mai bune talente sportive.

Cum Răducanu a câștigat anul acesta premiul Breakthrough, Li Na i-a transmis urările sale jucătoarei britanice, spunând: „Hei Emma, Li Na aici pentru a te felicita. Sunt fericită, ca membru al academiei, că eu și colegii mei te-am ales ca fiind câștigătoarea premiului Laureus Breakthrough of the year."

La fel ca multe alte jucătoare tinere, Li Na a fost o sursă de inspirație și pentru Răducanu. Faptul că a primit un mesaj de felicitare chiar de la Li a lăsat-o, fără îndoială, pe Emma fără cuvinte. Răspunzând la mesajul lui Li, Răducanu a spus: „Wow! Îți mulțumesc foarte mult Li Na. Înseamnă foarte mult să primesc acest mesaj de la tine. Ai fost o mare sursă de inspirație pentru mine de-a lungul întregii mele cariere. Îmi amintesc că te-am urmărit. Așa că îți mulțumesc foarte mult".

În ceea ce privește tenisul, Răducanu își încearcă în prezent norocul în sezonul de zgură. Ea și-a început campania pe zgură cu o înfrângere în sferturile de finală la Stuttgart Open. Următoarea ei apariție va fi la Madrid Open, programat să înceapă pe 28 aprilie.

(sursa: Mediafax)