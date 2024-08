Incident șocant la un turneu de șah din Daghestan. O jucătoare rusă și-ar fi otrăvit adversara cu mercur

Amina Abakarova ar putea primi interdicție pe viață și eventuale proceduri penale, potrivit autorităților ruse, după incidentul din timpul unui turneu din Daghestan, potrivit NBC News.

Federația Rusă de Șah a emis, miercuri, o declarație despre „o încercare de a otrăvi un participant la campionatul Republicii Daghestan de la Makhachkala”. Jucătoarea de șah a fost suspendată temporar de la toate competițiile aflate sub autoritatea federației naționale până la încheierea unei anchete penale.

Declarația se referă la un videoclip al incidentului distribuit de Baza, un canal de știri Telegram.

Citiți și Maestrul nigerian de șah Tunde Onakoya a doborât recordul pentru cel mai lung maraton de șah

Videoclipul de 34 de secunde o arată pe Abakarova plimbându-se prin sala cu tablele de șah, pregătite pentru un turneu, și părând că atinge piesele de pe una dintre table, înainte de a se uita în jur și a pleca.

Incidentul a avut loc vinerea trecută, în timpul unei competiții la Casa de șah din Makhachkala. Unul dintre participanții care s-a așezat la masă s-a îmbolnăvit în timpul turneului, a scris Baza, adăugând că organizatorii au sunat la poliție după ce au analizat videoclipurile de supraveghere în acea seară.

Canalul a identificat-o pe femeia care s-a îmbolnăvit ca fiind Umaiganat Osmanova.

Sazhid Sazhidov, ministrul Sportului din Daghestan, a publicat miercuri o declarație pe Telegram, susținând că Abakarova, care provine din Makhachkala și a câștigat turneul înainte, a răspândit o substanță care ulterior s-a dovedit a conține mercur, pe masa folosită de Osmanova.

„În timpul meciului starea de sănătate a Osmanovei s-a înrăutățit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, nimeni altcineva nu a fost rănit. În acest moment, viețile participanților la competiție nu sunt în pericol”, a spus el. Turneul se încheie joi.

„La fel ca mulți alții, sunt perplex de ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat el. Presupusele acțiuni ale lui Abakarova, a spus acesta, „ar fi putut duce la cel mai trist rezultat; au amenințat viața tuturor celor care se aflau în casa de șah, inclusiv a ei. Acum va trebui să răspundă pentru acțiunile sale în fața legii.”

Citiți și Șahul și cuvintele încrucișate, mai eficiente decât socializarea în prevenirea demenței

Umaiganat Osmanova: „Am simțit că mă sufoc”

Într-un interviu acordat, miercuri, pentru ziarul rus Izvestia, Osmanova a spus că a văzut „niște bile minuscule” ieșind de sub tablă în timpul turneului. Ea a spus că nu a avut idee despre ce este până când și-a dat seama că ar fi putut fi mercur, așa că a alertat organizatorii.

„M-am simțit rău. Am început să respir adânc și am simțit că mă sufoc. Nu am putut înțelege ce se întâmplă”, a spus Osmanova.

Ea a acuzat-o pe Abakarova că a încercat intenționat să o otrăvească și a pus în pericol mulți oameni din clădire. „Mulți oameni ar fi putut fi răniți”, a adăugat ea.

Mercurul este foarte periculos pentru organism. Ingerarea mercurului poate duce la simptome respiratorii, crampe abdominale, diaree, disfuncție renală, tulburări de vedere și leziuni ale sistemului nervos central.

Directorul executiv al Federației Ruse de Șah, Alexander Tkachyov, a declarat miercuri agenției de presă de stat Tass că oficialii au fost „profund dezamăgiți” de incident. „Așteptăm reacția organelor de drept. Dacă vinovăția jucătoarei de șah este dovedită, atunci reacția noastră va fi cât se poate de dură. Până la descalificarea pe viață”, a spus el.

Ministerul de Interne din Daghestan a declarat că cercetează incidentul și substanța în cauză. Nu a spus dacă Abakarova este reținută sau dacă este acuzată de cele întâmplate, potrivit Antena3 CNN.