Incredibil. Novak Djokovic, descalificat de la US Open pentru un gest nesportiv

Lovitură de teatru la US Open, liderul mondial, sârbul Novak Djokovic, a fost descalificat de la US Open, duminică seara, după ce a lovit o arbitră cu mingea.

În primul set al meciului disputat împotriva spaniolului Pablo Carreño Busta, supărat pentru că nu-i ieşea jocul, Djokovic liderul ATP a trimis mingea în spate, iar aceasta a lovit o arbitră de linie.

Sârbul mai făcuse un gest asemănător şi înainte, doar că nu a nimerit pe nimeni, lovind doar panourile cu reclame.

Incidentul s-a produs la scorul de 6-5 pentru spaniol, după ce sârbul abia îşi pierduse serviciul.

După ce a fost lovită, arbitra a căzut, iar Djokovic a venit după ea

Arbitrul principal, Soeren Friemel, a decis imediat după incident excluderea sârbului din turneu.

”Nu trebuie să meargă la spital pentru asta. O să mă descalifici? E cariera mea, e grand slam, e terenul central”, a fost reacţia tenismenului sârb.

Novak Djokovic era principalul favorit de la US Open.

Sursa: Mediafax

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw