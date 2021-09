Interviu cu Emma Răducanu. Ce urmează după ce a cucerit New York-ul

Hepta Emma Raducanu Emma Raducanu

O lume nouă s-a deschis în fața Emmei Răducanu, după ce a devenit campioană la US Open 2021. Britanica în vârstă de 18 ani a acordat un amplu interviu pentru WTA Insider, în care reflectează asupra parcursului ei istoric spre titlu și privește cu prudență spre viitor, după ascensiunea sa fulminantă.

Emma Răducanu își iubește viața. Sau cel puțin așa afirmă. Campioana de la US Open 2021 a avut parte de un iureș de 72 de ore , după ce a devenit prima jucătoare care, venită din calificări, a câștigat un turneu major, devenind totodată și prima britanică care a câștigat un Grand Slam, de la Virginia Wade, în 1977.

A doua zi după succesul de la Flushing Meadows, ea a făcut turul emisiunilor de discuții matinale, a bifat o poziție pe lista sa de dorințe, cu o vizită la Bursa de Valori din New York, - părinții ei fiind implicați în domeniul finanțelor, una dintre materiile sale de examen la bacalaureat fiind Economia - și a fost invitată de Chanel la cea mai exclusivistă petrecere a anului, la Met Gala.

După ce a trecut toată nebunia, Răducanu a acordat un interviu telefonic pentru WTA Insider, site-ul oficial al WTA, încercând să dea sens ascensiunii sale bruște și să privească înainte la ceea ce o așteaptă în viitor.

WTA Insider: Cum te simți la 72 de ore după ce ai câștigat US Open?

Răducanu: Mă simt minunat. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 72 de ore a fost atât de distractiv și foarte interesant. A fost foarte aglomerat, dar nu mă pot plânge deloc, pentru că am avut parte de o experiență și de un timp extraordinar la New York. Am niște oportunități extraordinare și sunt foarte recunoscătoare că pot face lucrurile pe care le fac.

Sunt pur și simplu foarte fericită. Încă nu realizez, dar din când în când îmi voi aminti că am câștigat US Open (râde). Așa că da, e un sentiment foarte amuzant.

WTA Insider: Când îți imaginai unde te va duce tenisul, atunci când te gândeai să joci tenis profesionist, așa arăta în mintea ta?

Răducanu: Când eram mai tânără nu mi-am imaginat niciodată că există toate oportunitățile extraordinare din afara terenului. Când eram mai tânăr și priveam jucători mai în vârstă câștigând Slamuri, doar acela era visul, Slamul în sine, realizarea, împărtășirea lui cu echipa și cu rudele și prietenii. Dar, nu-i așa, toate lucrurile cu adevărat grozave pe care ai ocazia să le faci sunt un bonus.

Eu, încă, prețuiesc cel mai mult momentele cu echipa de după câștigarea Grand Slam-ului. Cred că a fost probabil cea mai specială noapte, când am reflectat și am discutat despre ultimele trei săptămâni, despre călătorie, și a fost un moment foarte frumos pe care l-am împărtășit cu toată lumea.

WTA Insider: Tocmai ai reușit ceva ce literalmente nimeni altcineva în istoria sportului nu a mai făcut, să câștigi un turneu major venind din calificări. Cum crezi că ai reușit?

Răducanu: Mi-era foame (râde).

WTA Insider: Optsprezece luni departe de sport pot face asta.

Răducanu: Având 18 luni de absență din sport, la revenire joci fiecare meci ca și când nu știi când va fi ultimul tău meci. Așa am abordat întreaga vară. Eram atât de recunoscătoare că mă aflam din nou pe terenul de joc, concurând din nou, iar bucuria și satisfacția pe care o aveam, datorită îmbunătățirilor în joc pe care le vedeam la fiecare meci, mă stimula, avansând de fiecare dată, în fiecare meci. Și apoi, în finală, am jucat unul dintre cele mai bune meciuri de tenis din viața mea.

Dar cel mai important lucru este că nu m-am pierdut niciodată cu firea. Timp de trei săptămâni am jucat doar cu adversarul din fața mea. M-am ocupat de ceea ce am vrut să încerc să realizez în acea zi, împotriva acelui adversar, și am repetat acest lucru timp de trei săptămâni. Am jucat un tenis foarte bun împotriva unor adversari extrem de dificili și am înfruntat multe adversități, în ciuda faptului că nu am pierdut niciun set. Aceste seturi ar fi putut merge în ambele sensuri, multe dintre ele, pentru că au fost meciuri foarte strânse și marjele sunt atât de mici.

WTA Insider: Ai vorbit mult despre părinții tăi și despre etica muncii și valorile pe care ți le-au insuflat. Simți că vezi această lume sau cariera ta în mod diferit pe baza valorilor pe care ți le-au insuflat părinții tăi?

Răducanu: Cred că ceea ce m-au învățat părinții mei, fiind foarte critici, este să am așteptări foarte mari de la mine și să am standarde înalte. Cred că este un lucru bun în general, dar poate fi și dăunător uneori, pentru că ai așteptări foarte mari de la tine însuți și vrei să fii perfect, dar este imposibil să fii perfect. Deci cred că trebuie să o las mai moale cu mine însămi și să mă îmbunătățesc.

Dar cred că aceste standarde și etica muncii pe care mi le-au insuflat din propria lor experiență, m-au ajutat cu siguranță, pentru că mă forțez la maximum de fiecare dată când intru pe teren. În fiecare zi, încerc cu adevărat să maximizez ceea ce am și să-mi maximizez potențialul.

WTA Insider: După ce Iga Swiatek a terminat școala și s-a angajat în circuit cu normă întreagă, s-a gândit că, dacă nu va atinge un anumit obiectiv de clasare în două sezoane, va merge la facultate. Apoi a câștigat Roland Garros. Când ai terminat școala și te-ai gândit să devii profesionistă cu normă întreagă, ai avut gânduri similare în legătură cu școala sau asta ți-ai dorit să faci?

Răducanu: Cu siguranță că este exact ceea ce am vrut să fac. Am vrut să fiu jucător profesionist de tenis și să joc săptămână de săptămână, să joc în circuit, să joc Slamuri și să îmi îndeplinesc visul de a câștiga unul. Dar am rămas mereu la școală. Educația a fost o parte importantă din viața mea și m-a ajutat în multe feluri.

Dar nu mi-am pus un termen limită, de genul că dacă nu voi ajunge în Top 10 nu voi mai continua cu tenisul. Aș spune că educația și examenele mele sunt un perfect plan de rezervă și am știut întotdeauna că, dacă tenisul nu mergea sau dacă se întâmpla o accidentare ciudată și nu puteam continua, atunci știam că am o altă opțiune.

Probabil că mi-ar fi plăcut ceea ce aș fi făcut dacă nu aș fi jucat tenis, dar cu siguranță nu la fel de mult ca în circuit.

WTA Insider: Cum au foat toate aceste experiențe de a merge la talk-show-uri și de a participa la Met Gala, ca un jucător de top al tenisului mondial?

Răducanu: Cred că este foarte mișto să poți să cunoști oameni și să interacționezi cu oameni din diferite industrii. La Met Gala, toată lumea este atât de experimentată și atât de împlinită în felul ei și a fost foarte mișto să aud cum sunt și care este perspectiva lor asupra lucrurilor. A fost o experiență care mi-a deschis ochii.

Cred că nimic nu mi se pare prea intimidant. Este doar un lucru destul de frumos de făcut, pentru că învăț atât de multe despre mine și despre ce se întâmplă în întregul proces de a încerca să mă adaptez la lucruri pe care probabil că nu le-aș fi făcut înainte. Dar m-am distrat făcând lucrurile pe care le-am făcut până acum.

WTA Insider: Ce ai învățat despre tine în gestionarea tuturor lucrurilor de până acum?

Răducanu: A fost amuzant pentru că am fost mai emoționată stând și așteptând să fac fotografiile la Met decât ieșind pe Ashe (râde). Pentru că a fost o experiență atât de diferită. A fost un pic mai intimidant la început, dar apoi simt că am învățat că mă pot adapta destul de repede și că pot învăța la locul de muncă (râde).

WTA Insider: Ai avut ocazia să te așezi cu echipa ta și să te gândești când vrei să te întorci la antrenamente și cum arată restul sezonului?

Răducanu: Da, cred că după US Open am vrut să-mi acord această săptămână pentru a mă deconecta complet de la tenis, pentru că au fost șapte săptămâni extrem de intense, dar pline de satisfacții. Dar am muncit foarte mult pentru a termina atât de sus la US Open, încât era nevoie de o săptămână întreagă de pauză.

Știu că mă voi întoarce la muncă, probabil luni sau la începutul săptămânii viitoare, pentru a reîncepe din nou antrenamentele. În ceea ce privește programul, nu sunt sigură. Poate la Indian Wells, nu știu. Cu siguranță mă voi întoarce la Londra, înainte de următorul turneu.

Mediafax