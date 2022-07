John McEnroe crede că Djokovic merită mai mult respect

„Medvedev nu a meritat să fie huiduit, nici Djokovic nu a meritat-o la French Open. Când au jucat, îl huiduiau când a ieșit", a declarat McEnroe pentru GQ într-un interviu pentru promovarea noului documentar „McEnroe".

„Djokovic, poate că nu vă place la fel de mult ca Nadal sau Federer, dar el este o valoare pentru jocul nostru, pentru numele lui Dumnezeu.

Medvedev, după părerea mea, nu și-a revenit din punct de vedere emoțional după acea înfrângere din finala Australian Open. Nu doar pentru că a pierdut, ci și din cauza mulțimii.

Eu am fost diferit. Am avut abilitatea de a avea mulțimea de partea mea. Am avut parte de cele mai mari ropote de aplauze în meciul pe care l-am pierdut la turneul francez împotriva lui Lendl. 90 la sută dintre oameni mă aplaudau, apoi, cumva, până la final, i-am făcut pe toți să aplaude împotriva mea. Asta cere talent, să ai un public care te iubește, iar la final să te urască!"

(sursa: Mediafax)