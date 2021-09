John McEnroe și-a schimbat părerea despre Emma Răducanu

Hepta Emma Raducanu Emma Raducanu

Fosta vedetă a tenisului mondial John McEnroe apreciază victoria Emmei Răducanu la US Open. Tot el a criticat-o în urmă cu două luni, când aceasta s-a retras de la Wimbledon, scrie Reuters.

''Nu cred că se poate face mai bine decât a reuşit ea la US Open. E o nebunie că a reuşit să facă asta'', a spus acesta.

Răducanu a abandonat în optimi la Wimbledon la scorul de 6-4, 3-0 cu australianca Ajla Tomljanovic, motivând probleme de resprație. Atunci, McEnroe a comentat că turneul de Mare Șlem pare a fi ''un pic prea mult pentru ea''.

Acum însă, celebrul tenismen american spune că vorbele sale au fost exagerată de presa britanică.

''Am vrut să să spun exact ce am zis. Am încercat să compar un pic cu experienţa mea când am fost pentru prima oară la Wimbledon, tot la 18 ani. Sunt multe avantaje, dar în acelaşi timp pui tu însuţi multă presiune pe tine, sunt multe aşteptări din partea altora. Mi s-a părut că a înţeles situaţia ei'', a explicat el.