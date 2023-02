Ploaie de jucării pe teren la meciul dintre Besiktas și Antalyaspor. Fanii au comemorat copiii care au murit în cutremur

Episod special la meciul din Superliga turcă dintre Besiktas și Antalyaspor. În minutul 4, arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul timp de câteva minute după ce fanii gazdelor au aruncat cu obiecte în arbitru. După ce și-a dat seama ce se întâmplă, însă, atât arbitrul, cât și jucătorii au început să-i aplaude pe suporterii din tribune care tocmai făcuseră un gest frumos.

Mii de animale de pluș și jucării au fost aruncate pe teren de către oamenii din tribune, la Istanbul, umplând complet spațiul dintre teren și tribune.

Un banner afișat între timp chiar de către fani dezvăluie motivul acestui gest extraordinar: este o comemorare a tuturor copiilor care și-au pierdut viața în cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria la începutul lunii februarie, care a costat viața a aproximativ 50.000 de persoane (printre care și fotbalistul Christian Atsu), și un gest de solidaritate cu numeroșii copii care au pierdut totul și au rămas fără adăpost în urma cutremurului violent.

În acel moment, întregul stadion, inclusiv jucătorii rămași pe teren, au aplaudat inițiativa fanilor.

După o suspendare de 5 minute care a permis strângerea tuturor jucăriilor de pluș, meciul s-a reluat.

În plus, toate tricourile purtate de jucători la acest meci au fost scoase la licitație, iar banii obținuți vor fi donați în întregime pentru a-i ajuta pe supraviețuitorii numeroșilor turci strămutați în urma tragicului cutremur.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

A remarkable video from above the Beşiktaş ground just as thousands of fans threw soft toys onto the pitch to give to children affected by the earthquake.



It’s all rather moving and really beautifully captured.pic.twitter.com/Olhkbq4i2R