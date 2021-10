Maratonul Nisipurilor. Un concurent a murit pe dunele din deşert

Un concurent a murit luni după-amiază, la cel mai mare maraton din Maroc, informează o publicaţie italiană. Este vorba despre un francez în vârstă de 50 de ani, care a suferit un stop cardiac în timp ce alerga.

Maratonul Nisipurilor este un ultramaraton care are loc în fiecare an în Maroc şi durează şase zile. Participanţii au de alergat o distanţă de 250 de kilometri, pe dunele de nisip, sub soarele arzător.



Înainte de competiţie, bărbatul s-ar fi simţit bine şi a trecut toate testele medicale, fiind declarat apt pentru participarea la maraton, spun organizatorii concursului, conform gazzetta.it.



În timpul cursei însă, francezului i s-a făcut rău iar alţi doi concurenţi, medici de profesie, i-au acordat primul ajutor şi au cerut sprijin. Reprezentantul medical al concursului a zburat cu un elicopter şi ajuns la bărbat, a continuat să-l resusciteze. Însă, din nefericire, după 45 de minute de masaj cardiac, a fost declarat decesul acestuia.



Totuşi, competiţia nu a fost oprită, dar înainte de startul etapei a treia, concurenţii vor ţine un moment de reculegere pentru francezul decedat.

