Moscova condamnă decizia de a-l interzice pe gimnastul rus Ivan Kuliak timp de un an

Decizia a fost catalogată de politicienii de la Moscova drept o "ilegalitate totală".

Kuliak a purtat litera "Z" pe maiou în timpul competiției din martie și, de asemenea, în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor la paralele, competiție câștigată de ucraineanul Ilia Kovtun.

Simbolul este considerat în general ca fiind un semnal de susținere a acțiunii militare rusești și fusese afișat pe tancuri în timpul invaziei Ucrainei.

„Este surprinzător pentru mine că mai multe litere din alfabetul latin au fost incluse pe lista celor interzise de către federația internațională și de către organizatorii turneului de la Doha", a declarat președintele Comisiei pentru sport din Duma de Stat a Rusiei, Dmitri Svișev, pentru agenția oficială de presă de stat a țării, TASS, citat de insidethegame.biz

„Când m-am uitat la regulament, nu am văzut că acestea au fost incluse în lista de semne interzise, motiv pentru care o persoană poate intra sub incidența sancțiunilor.

Eu personal nu văd niciun semn ofensator, discriminatoriu, naționalist în actul lui Kuliak, așa cum nu îl vede întreaga lume civilizată normală,

Dar, din păcate, Federația nu poate face față presiunii politicienilor, a marilor magnați, a marilor afaceriști, a reglementării legii sau a fărădelegii în sport."

La vremea respectivă, un comunicat al FIG a descris acțiunea lui Kuliak drept un „comportament șocant".

"Domnul Kuliak nu are voie să participe la niciun eveniment sau competiție sub egida FIG sau organizată de o federație afiliată membră a FIG timp de un an, de la data acestei decizii", se arată în hotărârea disciplinară.

În hotărârea sa, comisia disciplinară formată din trei membri ai FIG a decis că Kuliak „a încălcat statutul FIG, codul de disciplină al FIG, codul etic al FIG, codul de conduită al FIG și regulamentul tehnic al FIG atunci când a purtat litera Z pe tricou în timpul competiției și al ceremoniei de premiere".

Kuliak, în vârstă de 20 de ani, a fost obligat să returneze medalia de bronz și premiul în valoare de 500 de franci elvețieni și a fost obligat la plata unor costuri de 2.000 de franci elvețieni (1.900 de euro).

De asemenea, juriul a mai stipulat că „dacă măsurile de protecție care îi împiedică pe sportivii ruși să concureze sunt încă în vigoare la 17 mai 2023, interdicția va continua și va expira la șase luni de la înlăturarea măsurilor respective"

Gimnaștii ruși și bieloruși nu au fost autorizați să participe la evenimentele FIG de la o decizie luată în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului Executiv al FIG din martie.

Kuliak va avea la dispoziție 21 de zile pentru a face apel împotriva interdicției.

Vasily Titov, de la Federația de Gimnastică Artistică a Rusiei, a dezvăluit că vor studia hotărârea înainte de a decide dacă vor face sau nu apel, dar ar putea accepta decizia.

"Trebuie să ne uităm la textul deciziei, există anumite lucruri care nu prea ne convin, iar apoi vom lua o decizie [privind apelul]", a declarat el pentru TASS.

"În ceea ce privește termenii și condițiile de descalificare a lui Kulyak, trebuie să analizăm acest lucru. Nu exclud că vom lupta, dar s-ar putea să fim nevoiți să ajungem la un acord".

Kuliak este al doilea atlet rus care a fost interzis pentru că și-a arătat sprijinul pentru invazia din Ucraina.

Luna trecută, dublul campion olimpic la înot Evgeny Rylov a fost suspendat pentru nouă luni de către Federația Internațională de Natație după ce a participat la un miting pro-război la Moscova la care a participat președintele rus Vladimir Putin.

