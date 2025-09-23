Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur

Dembélé a câștigat sezonul trecut Ligue 1, Cupa Franței și Liga Campionilor cu PSG, iar echipa sa a fost finalistă la Cupa Mondială a Cluburilor.
La nivel individual, el a marcat 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive în cele 53 de meciuri disputate pentru club.
Clasamentul final al Balonului de Aur 2025
Ousmane Dembélé – PSG, Franța
Lamine Yamal – FC Barcelona, Spania
Vitinha – PSG, Portugalia
Mohamed Salah – Liverpool, Egipt
Raphinha – FC Barcelona, Brazilia
Achraf Hakimi – PSG, Maroc
Kylian Mbappé – Real Madrid, Franța
Cole Palmer – Chelsea, Anglia
Gianluigi Donnarumma – PSG/Manchester City, Italia
Nuno Mendes – PSG, Portugalia
(sursa: Mediafax)