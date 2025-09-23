Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur

Dembélé a câștigat sezonul trecut Ligue 1, Cupa Franței și Liga Campionilor cu PSG, iar echipa sa a fost finalistă la Cupa Mondială a Cluburilor.

La nivel individual, el a marcat 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive în cele 53 de meciuri disputate pentru club.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembélé – PSG, Franța

Lamine Yamal – FC Barcelona, Spania

Vitinha – PSG, Portugalia

Mohamed Salah – Liverpool, Egipt

Raphinha – FC Barcelona, Brazilia

Achraf Hakimi – PSG, Maroc

Kylian Mbappé – Real Madrid, Franța

Cole Palmer – Chelsea, Anglia

Gianluigi Donnarumma – PSG/Manchester City, Italia

Nuno Mendes – PSG, Portugalia

(sursa: Mediafax)