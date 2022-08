(P) Condițiile de rulaj Nitro Casino

În luna iunie a acestui an, Nitro Casino (www.nitrocasino.com), și-a extins amprenta și pe piața înfloritoare din România. Astfel, venind cu o ofertă vastă de jocuri de noroc clasice cât și live cu dealer, Nitro dispune și de condiții de rulaj foarte importante de reținut înainte de a începe activitatea pe platformă.

Toate casele de pariuri online dețin condiții de rulaj, iar acest lucru este aplicat din motive de siguranță din partea operatorului. Astfel, pentru a se asigura că un nou jucător nu își crează un cont doar pentru a obține bonusul, dar fără a participa activ în jocurile oferite pe platformă, Nitro Casino propun oferte în bază de reguli simple și ușor de asumat de orice parior.

Bonusuri primite la depunere

Regula de bază folosită pentru condițiile de rulare a bonusurilor propune jucarea unei sume de bani de un anumit număr de ori. Dacă ai activat o ofertă cu bani bonus din partea cazinoului online, va trebui să rulezi acei bani de mai multe ori în jocurile disponibile. Astfel, dacă ai activat un cont cu o sumă specifică de bani care îți aduce un bonus de 500 RON în plus la depunere, condițiile de rulaj te obligă să circuli suma de 10x în platformă. În plus, este foarte important să verifici care este suma maximă și minimă, din suma totală deținută pe platformă, care este acceptată pentru rulaj. Jocurile pe care le poți juca sunt și ele importante, de cele mai multe ori, sumele primite ca bonus nu pot fi rulate în toate jocurile disponibile. Dar nu în ultimul rând, verifică cu atenție și perioada limită în care poți rula acea sumă de bani, astfel încât să te asiguri că nu pierzi bonusul.

Bonusuri de înregistrare

Mai toate casele de pariuri online oferă bonusuri de înregistrare în platformă. Acest lucru este minunat atunci când găsești o nouă casă de pariuri, dar nici nu îți dorești să faci o primă investiție foarte mare. Este important de reținut că fiecare bonus vine cu niște condiții de rulaj, dar cu puțină atenție și fără grabă o să observi că totul este simplu.

În prezent, bonusurile de înregistrare constă în 100%, adică un bonus dublu până la 3,500 RON și 500 de rotiri gratuite. În principiu, sumele trebuie rulate de 30 de ori, bonusul dar și depunerea. Iar în cazul rotirilor gratuite cerința este asemenea. Astfel, pentru a îndeplini condițiile de la rulaj Nitro Casino, trebuie să joci suma pe care ai primit-o din rotirile gratuite de 30 de ori.

Bonusuri fără depunere

Nitro Casino oferă, de asemenea, și bonusuri de înregistrare fără depunere în prealabil. Această sumă este de 50 RON și îți permite să testezi sloturile de producători de top, mai excat în jocurile de păcănele Pragmatic Play, cum sunt – The Dog House, Wild West Gold, Hot Fiesta, Eye of The Storm dar și altele. Condițiile de rulaj încadrează o perioadă de 7 zile, fiind necesar să joci suma primită de 40 de ori. Dar acest lucru este foarte ușor de îndeplinit având în vedere că poți juca și de pe mobil, care îți permite să joci rapid oriunde te-ai afla. Reține că, în cazul acestui bonus miza maximă este de 2,5 RON, iar suma maximă care poate fi câștigată este de 500 RON, orice sumă peste va fi retrasă din cont. Tot în cadrul acestor reguli este menționat că, pentru retragerea sumei câștigate din bonusurile fără depunere, este necesar să faci un depozit de cel puțin 100 RON.





Ce mai trebuie să știi

Înainte de a revendica bonusurile preferate disponibile pe platformă, mai sunt câteva lucruri de reținut care te pot ajuta să completezi procesul de rulaj într-un mod cât mai rapid și eficient.

De obicei, tipurile de jocuri contribuie în mod diferit la rulaj, având procente specifice. Astfel, un procent de 100% înseamnă că 20 RON jucați la un anumit joc selectat se consideră că întreaga sumă depusă în joc este rulată, dar în cazul procentelor de 50%, doar jumătate din suma depusă este considerată rulată în baza condițiilor. De cele mai multe ori, păcănelele sunt cele care contribuie 100%.

În plus, verifică înainte de a fece retragerea sumei câștigate că ai îndeplinit toate condițiile de rulaj, astfel te asiguri că suma nu va fi anulată. Fii mereu atent și la perioada în care poți îndeplini cerințele, având în vedere că este vorba de doar câteva zile. Dar nu te panica, platforma oferă o varietate mare de jocuri și metode prin care poți încheia la timp și cu atenție toate condițiile de rulaj. Distrează-te și bucurăte de bonusuri și diversifică paleta de jocuri în care să rulez suma primită folosind ce tehnici dorești. De asemenea există și oferte fără condiții de rulaj, dar acestea sunt mai rare și sunt adresate mai mult către jucătorii vechi din platformă.

Tot ce mai ai de reținut este să joci responsabil și să te distrezi!