Tragedie în lumea voleiului românesc: Fostul jucător și antrenor de volei, Paul Cămui, a murit la doar 27 de ani

„Lumea voleiului şi a celor de la CSM Constanţa este mai săracă de astăzi! Am rămas fără Paul Cămui, jucător şi apoi antrenor la clubul nostru, de care ne leagă cele mai frumoase amintiri cu care am început drumul numit CSM Constanţa în sportul de performanţă. Paul a făcut parte din echipa Constanţei care a promovat în Divizia A1 masculin ca mai apoi să evolueze pentru noi la primul sezon în Divizia A1. Dragostea sa pentru volei nu se termina la fluierul arbitrului, el alegând calea antrenoratului, la CSM Constanţa, unde avea sub îndrumare primii paşi ai viitorilor campioni ai Constanţei, la mini volei. Suntem alături de toţi cei care îi vor simţi pierderea, lipsa sa, zâmbetul său şi preluările de pe terenul de volei. Ne vei lipsi, Paul! Condoleanţe familiei!”, este mesajul CSM Constanţa.

“Academia Gheorghe Hagi și Farul Constanța sunt alături de directorul tehnic Cristian Cămui la trecerea în neființă a fiului său, Paul, plecat dintre noi la o vârstă foarte fragedă.

Dumnezeu să ofere multă putere familiei în aceste aceste momente foarte dificile.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite Academia.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța este alături de fosta colegă Irina Cămui, în greaua și nedreapta încercare prin care trece, la pierderea fiului său: “Paul Cămui, profesor de sport și antrenor de volei, s-a stins tragic la doar 27 de ani, împietrind de durere inimile celor care l-au cunoscut.

Sincere condoleanțe familiei lovite de această tragedie!”

Paul Cămui a făcut parte şi din lotul României la Universiada din 2017, iar în carieră a mai jucat, între alte echipe, la CSM Bucureşti şi Universitatea Cluj.