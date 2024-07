Primarul Parisului a înotat în Sena, înaintea Jocurilor Olimpice

Cu zâmbetul pe buze, purtând un costum de neopren scurt și ochelari de înot, primarul socialist și-a demonstrat abilitățile de înotătoare, înainte de a fi acompaniată de Tony Estanguet, președintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice (COJOP), și de prefectul regiunii.

Aproximativ 100 de reprezentanți ai mass-media au fost prezenți pe cheiurile Senei cu această ocazie. După ce a terminat de înotat, Anne Hidalgo le-a vorbit despre eforturile depuse pentru a menține Sena curată. Scopul acestei comunicări a fost, înainte de toate, să reasigure oamenii cu privire la calitatea fluviului, cu mai puțin de zece zile înainte de Jocurile Olimpice și Paralimpice.

"Ne așteptam la asta, am făcut-o, am lucrat la asta. Aș dori să îi mulțumesc sincer prefectului regional: în primul rând, este aici, a înotat. Bravo, domnule prefect. Nu am fi putut să o facem fără dumneavoastră. A fost nevoie de patru ani de muncă. Și, bineînțeles, aș dori să-i mulțumesc lui Tony (Estanguet), pentru că fără Jocuri, nu am fi reușit.”, a spus aceasta citată de TF1 Info.

La scurt timp după aceea, orașul Paris a distribuit pe X o compilație a celor mai bune momente ale acestui eveniment, cu următorul text: „După o interdicție de 100 de ani, sportivii vor face scufundări peste câteva zile, în timpul Jocurilor! Toți parizienii vor putea să o facă vara viitoare".

Înaintea ei, ministrul Sporturilor, Amélia Oudéa Castéra, a încercat să înoate în râu sâmbătă, 13 iulie.