(P) Q & A despre pariuri sportive online: Ce trebuie sa stii inainte de a pune primul tau bilet

Sursa foto: https://imgur.com/TbNnMNz via Shutterstock

Daca ai de gand sa descoperi noi variante de petrecere a timpului liber, pe intreaga perioada a distantarii sociale, pariurile sportive pot fi un raspuns cat se poate de potrivit pentru aceasta cautare a ta. Poti miza online in fiecare zi pe evenimente de fotbal, baschet, volei, tenis, handbal, sporturi populare peste Ocean, pariuri virtuale si competitii din eSports, atat live, cat si in in format “antepost”. Pentru mai multe sanse de castig, trebuie sa intelegi cum functioneaza pariurile sportive, de la modul in care alegi evenimentele sportive si pana la bugetul dedicat acestui tip de activitate. Iata o serie de intrebari si raspunsuri utile pentru tine, inainte de a plasa primul tau bilet la pariuri online:

Q: Care sunt avantajele pariurilor online?

A: Pariurile online iti ofera confortul de a miza pe evenimentele preferate oricand doresti, fara a fi efectiv prezent in spatiul unei agentii stradale. Pe aplicatie sau site-ul optimizat pentru dispozitivele mobile, aceasta optiune de pariere este mai simpla, mai sigura, mai rapida, si propune o oferta mult mai generoasa (click pe link-ul de mai sus pentru a vedea pe ce pariuri virtuale poti miza acum).

Q: Pot paria daca inca nu am 18 ani?

A: Nu! Conform legislatiei in vigoare, doar persoanele majore pot juca la pariuri sportive online. Daca inca nu ai implinit varsta marjoratului, nu incerca sa te inregistrezi cu date false, sau apartinand unui adult. Motivul tine de faptul ca platforma de pariuri online iti va cere ulterior verificarea datelor (citeste mai jos despre acest proces) ce tin de: identitatea personala, metoda de plata pentru care optezi etc. Asadar, daca esti minor, tine cont de aceasta recomandare si evita un scenariu ce poate determina ulterior o serie intreaga de neplaceri.

Q: Ce tipuri de bilete la pariuri online exista ?

A: Poti alege unul dintre cele 3 tipuri de bilet la pariuri online: simplu, multiplu sau sistem:

Bilet simplu: alegi un pariu din oferta platformei si apoi il plasezi. Castigul posibil se calculeaza in functie de miza si cota evenimentului respectiv, la momentul in care ai plasat acest pariu;

Bilet multiplu: alegi mai multe pariuri din oferta platformei si apoi le plasezi. Castigul posibil se calculeaza in functie de miza si cota totala (cotele individuale se inmultesc). Daca un eveniment de pe bilet este necastigator, biletul tau nu este validat;

Bilet sistem: diferenta dintre acesta si biletul multiplu este simpla - biletul sistem poate fi castigator chiar si in situatia in care nu sunt castigatoare toate evenimentele sportive pe care le-ai ales, in functie de sistem (trixie, yankee etc)

Q: Pot solicita platformei sa include in oferta un pariu?

A: Alege corect site-ul de pariuri pe care vrei sa joci si poti avea la indemana chiar si aceasta optiune. De exemplu, Betano iti permite sa soliciti orice pariu doresti: intra pe site, click pe optinea “Cere un Pariu” sau, alternativ, la romania@betano.com, de pe contul in care esti inregistrat. Cererea ta trebuie trimisa cu cel putin 3 ore inainte de startul meciului pe care vrei sa pariezi.

Q: Exista un proces pentru verificarea utilizatorului?

A: Da, fiind un pas obligatoriu pentru o inregistrare completa si conforma cu legislatia in vigoare. Validarea acestui proces determina accesul la toate functiile pe care le garanteaza un cont de utilizator. Pentru verificare, trebuie sa trimiti urmatoarele informatii, in termen de 30 de zile, de la data inregistrarii:

Dovada a identitatii tale (fotografie a buletinului sau a pasaportului tau);

Dovada a adresei tale actuale (fotografie a unui document oficial);

Betano iti permite un proces de verificare a datelor simplu de urmat. Intra pe site, click pe sageata de langa sold si urmeaza apoi urmatorul traseu Cont > Profil > Incarcare documente. Ai si exemple de fotografii realizate corect la informatiile necesare verificarii, precum si statusul documentelor pe care le-ai urcat pana in acel moment. Dupa ce fisierele trimise au fost analizate, vei fi anuntat prin email si mesaj privat ca procesul de verificare a fost incheiat cu succes.

Q: Exista dependenta pentru jocurile de noroc?

A: Da! In cazul dependentilor de pariuri sportive si alte jocuri de noroc, se pot observa urmatoarele tipare comportamentale:

Implicare constanta in aceasta activitate, anxietate si stare de irascibilitate atunci cand evenimentele sportive sunt intrerupte sau reduse;

Studierea intensiva a programelor sportive si a ponturilor oferite la televizor, radio, internet;

Refuzul la acceptarea sfaturilor sau remarcile altora, in legatura cu pariurile sportive;

Disconfort si nervozitate, in cazul in care o intamplare previne activitatea de pariere;

Lipsa unei justificari pentru imprumuturi, solduri negative ale cartilor de credit sau disparitia unor sume de bani din bugetul familial;

In cazul unei eventuale pierderi, exista nevoia de a juca cat mai repede posibil, pentru a recupera respectiva suma de bani.

Din fericire, exista solutii pentru cei care se confrunta cu probleme cauzate de acest tip de adicitie. Betano ofera pe site informatii utile celor care vor sa adopte un stil de joc responsabil, atat in activitatea de pariere pe evenimente sportive, cat si in cazul jocurilor de cazinou.

Iata cele mai importante informatii de care este bine sa tii cont, atunci cand vrei sa incerci acest tip de activitate pentru timpul tau liber. Indiferent de evenimentele sportive pe care vrei sa mizezi sume reale de bani (pariuri antepost, pariuri live, pariuri virtuale etc), iti recomandam sa fii mereu constient de riscurile in fata carora te poti expune, alegand sa adopti mereu o maniera de joc responsabila, ce nu poate afecta calitatea propriului stil de viata.

