Rafael Nadal după finala la Australian Open: A fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din cariera mea

Rod Laver Arena a fost gazda finalei în care legendarul spaniol părea a fi fost învins de Daniil Medvedev, după primele două seturi. Nu a fost să fie, pentru rus, al șaselea favorit al turneului demonstrându-și mentalitatea caracteristică în meciurile mari, depășindu-l pe rus cu 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5, în uralele unei mulțimi entuziaste, la Melbourne.

Nadal, în vârstă de 35 de ani, care a mai cucerit trofeul la Melbourne în 2009, a devenit al doilea jucător din Era Open, alături de Djokovic, care a câștigat fiecare dintre cele patru turnee majore de cel puțin două ori.

„A fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din cariera mea", a declarat Nadal în timpul ceremoniei de decernare a trofeului. „Să împart terenul cu Daniil a fost pur și simplu o onoare. Este uimitor. Ca să fiu sincer, în urmă cu o lună și jumătate nu eram sigur că sunt capabil să revin în circuit jucând din nou tenis. Dar astăzi mă aflu aici, în fața tuturor, cu acest trofeu în fața mea. Sunteți pur și simplu uimitori, vă mulțumesc foarte mult."

Într-un meci de înaltă calitate și fizic, care a avut fluctuații, un Nadal plin de energie și-a arătat spiritul de luptă pentru a pune apă la moară în fața unei prestații încinse a lui Medvedev. Cu spatele la zid după setul al doilea, mentalitatea de campion a lui Nadal a strălucit când a început să lovească prin Medvedev cu mai mult succes, într-o prestație brutală, cu lovituri grele, pentru a pune masa la fileu. Nadal a revenit de la 2-3, 0/40 la serviciu în setul al treilea pentru a schimba dinamica meciului și a obținut victoria pe serviciu la a doua încercare în decisiv.

Nadal îl conduce acum pe Medvedev cu 4-1 în confruntările directe, aceasta fiind a doua lor întâlnire într-o finală de Grand Slam. La US Open, în 2019, Medvedev a revenit de la două seturi la zero, înainte ca Nadal să se impună în decisiv, într-o partidă epică la Flushing Meadows.

„Faptul că am avut parte de sprijinul uriaș pe care l-am primit în ultimele trei săptămâni va rămâne în inima mea pentru tot restul vieții mele, așa că vă mulțumesc foarte mult", a adăugat Nadal.

După Citi Open din august anul trecut, fostul număr 1 mondial nu a mai concurat în restul anului din cauza unei accidentări la piciorul stâng. Acesta a fost al doilea turneu al său de atunci. Dar spaniolul a jucat ca și cum nu ar fi fost niciodată plecat din Australia, victoria sa în fața rusului extinzându-i recordul perfect din 2022 la 10-0.

Jucătorul de 35 de ani, care a obținut al 89-lea său titlu la nivel de turneu la Melbourne Summer Set la începutul acestei luni, a fost testat la limită în drumul spre finală, trecând greu de Denis Shapovalov în cinci seturi, în sferturile de finală, înainte de a-l învinge pe italianul Matteo Berrettini, al șaptelea favorit, în semifinale. Cu toate acestea, el a păstrat suficient combustibil pentru a se lupta o ultimă dată cu Medvedev și a obține victoria.

„Greu de vorbit după ce am jucat cinci ore și 30 de minute și am pierdut, dar vreau să-l felicit pe Rafa, pentru că ceea ce a făcut astăzi, am fost uimit", a declarat Medvedev. „După meci l-am întrebat: Ești obosit?, pentru că a fost o nebunie. Și-a ridicat nivelul de joc după primele două seturi, pentru a obține al 21-lea titlu de Grand Slam. Ești un campion uimitor, a fost incredibil", a spus și rusul Daniil Medvedev, la ceremonia de decernare a trofeului.