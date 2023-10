Recidivist, fostul fotbalist Dănuț Lupu merge la închisoare!

Lupu a fost prins în repetate rânduri conducând fără permis sau cu alcoolemie. Condamnat în prima instanță de Judecătoria Cornetu la o pedeapsă de șapte luni și 10 zile, Lupu a făcut recurs la Curtea de Apel București, însă fără succes. Astfel, el va fi nevoit să execute pedeapsa la penitenciarul Rahova.

În procesul de la începutul lunii septembrie, fostul mare fotbalist susținea că a fost nevoit să conducă fără permis, deoarece nu se simțea bine. „Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, preciza Lupu, la vremea respectivă.