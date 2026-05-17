Simona Halep, mărturie emoționantă despre scandalul de dopaj: „Am continuat să lupt”

Simona Halep a avut recent o discuție deschisă despre scandalul de dopaj care i-a marcat cariera, potrivit essentiallysports.com.

Dubla campioană de Grand Slam și fost numărul unu în clasamentul WTA a primit o suspendare în 2023 după ce ar fi fost depistată pozitiv pentru o substanță interzisă.

Suspendarea inițială a fost de patru ani, dar Halep a contestat-o iar perioada a fost redusă la nouă luni de Curtea de Arbitraj în 2024.

Simona Halep spune că nu a renunțat niciodată

În 2026, la aproape un an după retragere, Halep a vorbit despre momentele dificile din acea perioadă.

„Sper ca oamenii să rețină faptul că, în această perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt și nu am renunțat niciodată. Pentru că știam 100% că nu făcusem nimic greșit, am avut curajul și determinarea de a continua până la capăt, depășind chiar și multe obstacole și momente foarte dificile”, a spus Halep.

Ea spune că nu a simțit nicio presiune că are de convins pe cineva de nevinovăția ei.

„Nu am simțit niciodată nevoia să conving pe toată lumea. Oamenii care mă cunosc, care mi-au fost alături de-a lungul carierei și care știu cât respect am avut întotdeauna pentru acest sport, înțeleg cine sunt eu ca persoană”, a adăugat Simona.

Cu toate acestea, românca susține că una dintre cele mai mari ușurări a fost momentul în care un tribunal independent a confirmat că nu luase nimic în mod intenționat: „În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, era ceva stabilit oficial, în scris”.

Halep a avut parte de sprijinul multor oameni în timpul suspendării, dar au fost și unii care au criticat-o.

Halep nu a avut parte de o revenire de basm, românca câștigând un singur meci în 2024. La Transylvania Open, anul trecut, și-a anunțat retragerea din carieră.

Simona Halep va juca meciul oficial de retragere pe 13 iunie 2026, la Cluj-Napoca.